ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ο Κιμ Γιονγκ Ουν επιλέγει την κόρη του για διάδοχό του - Τι γνωρίζουμε για την Κιμ Γιου Ε
Ειδήσεις
13:45 - 12 Φεβ 2026

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν επιλέγει την κόρη του για διάδοχό του - Τι γνωρίζουμε για την Κιμ Γιου Ε

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, όρισε την κόρη του, Κιμ Γιου Ε, ως διάδοχό του και μελλοντική ηγέτιδα της χώρας, υποστηρίζει η Νότια Κορέα μέσω της Υπηρεσίας Πληροφοριών της (NIS).

Οι φήμες για τη διαδοχή είχαν ενταθεί τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς η 13χρονη Κιμ Γιου Ε εμφανιζόταν συχνά στο πλευρό του πατέρα της σε επίσημες εκδηλώσεις υψηλού προφίλ, συμπεριλαμβανομένης μιας επίσκεψης στο Πεκίνο τον Σεπτέμβριο, η οποία ήταν το πρώτο γνωστό ταξίδι της στο εξωτερικό.

Η Κιμ Γιου Άε είναι το μόνο δημόσια γνωστό παιδί του Κιμ Γιονγκ Ουν και της συζύγου του, Ρι Σολ Τζου. Σύμφωνα με την NIS, ο Κιμ φέρεται να έχει έναν μεγαλύτερο γιο, ο οποίος όμως δεν έχει ποτέ αναγνωριστεί ή προβληθεί στα βορειοκορεατικά μέσα ενημέρωσης.

Η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (NIS) δήλωσε ότι έλαβε υπόψη «μια σειρά από περιστάσεις», συμπεριλαμβανομένης της ολοένα και πιο εμφανούς δημόσιας παρουσίας της σε επίσημες εκδηλώσεις, για να κάνει αυτήν την αξιολόγηση.

Η NIS δήλωσε επίσης ότι θα παρακολουθεί στενά το αν θα παραστεί στο συνέδριο του κόμματος του Βορρά αργότερα αυτόν τον μήνα - τη μεγαλύτερη πολιτική εκδήλωση που πραγματοποιείται κάθε πέντε χρόνια.

Στο συνέδριο του κόμματος αναμένεται η Πιονγιάνγκ να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με προτεραιότητες όπως η εξωτερική πολιτική, ο πολεμικός σχεδιασμός και οι πυρηνικές φιλοδοξίες για τα επόμενα πέντε χρόνια.

Τι ξέρουμε για την Γιου Ε

Η Ju Ae - η οποία πιστεύεται ότι είναι 13 ετών - έκανε την πρώτη της εμφάνιση στην κρατική τηλεόραση το 2022. Εμφανίστηκε να επιθεωρεί τον τελευταίο διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο της Βόρειας Κορέας κρατώντας το χέρι του πατέρα της.

Έκτοτε, κάνει συχνές εμφανίσεις στα κρατικά μέσα ενημέρωσης, μαλακώνοντας την εικόνα του πατέρα της για έναν αδίστακτο δικτάτορα. Τον συνόδευσε στο Πεκίνο για τη μεγαλύτερη στρατιωτική παρέλαση που έγινε ποτέ στην Κίνα, όπου εθεάθη να κατεβαίνει από το θωρακισμένο τρένο του στον σιδηροδρομικό σταθμό του Πεκίνου.

Συχνά εμφανίζεται με λυτά μακριά μαλλιά της, κάτι που απαγορεύεται για τους συνομηλίκους της, και να φοράει ρούχα επώνυμων σχεδιαστών, τα οποία είναι απρόσιτα για τους περισσότερους στη χώρα της.

Ένας άλλος βουλευτής δήλωσε, σύμφωνα με το BBC, ότι ο ρόλος που είχε αναλάβει η Ju Ae κατά τη διάρκεια δημόσιων εκδηλώσεων έδειξε ότι έχει ήδη αρχίσει να αντιμετωπίζεται ως η de facto δεύτερη τη τάξη αξιωματούχος της χώρας.

Η βορειοκορεατική εξουσία είχε περάσει από τις τρεις γενιές της οικογένειας Κιμ και πιστεύεται ευρέως ότι ο Κιμ Γιονγκ Ουν θα παραδώσει τον θρόνο στην Γιου Ε.

Αποτελεί πάντως για πολλούς ερωτηματικό το γιατί να επιλεγεί η Γιου Ε ως κληρονόμος έναντι ενός μεγαλύτερου γιου στην βαθιά πατριαρχική κοινωνία της Βόρειας Κορέας.

Πολλοί αποστάτες και αναλυτές είχαν προηγουμένως απορρίψει την ιδέα μιας γυναίκας να ηγηθεί της Βόρειας Κορέας ως ένα απίθανο σενάριο, αναφερόμενοι στους εδραιωμένους παραδοσιακούς ρόλους των φύλων της χώρας.

Τέλος, είναι επίσης μυστήριο γιατί ο Κιμ Γιονγκ Ουν, ο οποίος είναι ακόμα νέος και φαίνεται σχετικά υγιής, ορίζει ήδη ένα 13χρονο παιδί ως κληρονόμο του τώρα.



Τελευταία τροποποίηση στις 12/02/2026 - 14:11
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Θράκη FSRU: Η επένδυση που μπορεί να αλλάξει τον ενεργειακό χάρτη της ΝΑ Ευρώπης
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Θράκη FSRU: Η επένδυση που μπορεί να αλλάξει τον ενεργειακό χάρτη της ΝΑ Ευρώπης

Μελέτη ΙΝΣΕΤΕ: Καταρρέει το αφήγημα της «οικονομίας του καφέ» - Μετατόπιση σε εξαγωγές και μεταποίηση
Οικονομία

Μελέτη ΙΝΣΕΤΕ: Καταρρέει το αφήγημα της «οικονομίας του καφέ» - Μετατόπιση σε εξαγωγές και μεταποίηση

Τσικνοπέμπτη με κινητοποιήσεις: 24ωρη απεργία και μοτοπορεία διανομέων της efood στο Νέο Ηράκλειο
Εργασιακά

Τσικνοπέμπτη με κινητοποιήσεις: 24ωρη απεργία και μοτοπορεία διανομέων της efood στο Νέο Ηράκλειο

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Βόρεια Κορέα: Στο 99,93% το ποσοστό του Κιμ - Όταν η «δημοκρατία» έχει μόνο έναν υποψήφιο
Ειδήσεις

Βόρεια Κορέα: Στο 99,93% το ποσοστό του Κιμ - Όταν η «δημοκρατία» έχει μόνο έναν υποψήφιο

Το Ιράν σε ιστορική καμπή: Ο Χαμενεΐ δεν είχε ορίσει διάδοχο - Τι εκτιμούν αναλυτές ότι θα συμβεί
Ειδήσεις

Το Ιράν σε ιστορική καμπή: Ο Χαμενεΐ δεν είχε ορίσει διάδοχο - Τι εκτιμούν αναλυτές ότι θα συμβεί

Οι υποψήφιοι για τη θέση της Λαγκάρντ στην ηγεσία της ΕΚΤ
Ειδήσεις

Οι υποψήφιοι για τη θέση της Λαγκάρντ στην ηγεσία της ΕΚΤ

Κιμ Γιονγκ Ουν: «Δεσμοί αίματος» ενώνουν τη Βόρεια Κορέα με τη Ρωσία
Ειδήσεις

Κιμ Γιονγκ Ουν: «Δεσμοί αίματος» ενώνουν τη Βόρεια Κορέα με τη Ρωσία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
20/05/2026 - 16:54

Bloomberg: Στην ΕΕ, τα εθνικά συμφέροντα θέτουν εμπόδια στο όραμα της ενιαίας αγοράς

Χρηματιστήρια
20/05/2026 - 16:52

Wall Street: Επιστροφή στα «πράσινα» με το βλέμμα στη Nvidia

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
20/05/2026 - 16:50

HELLENiQ ENERGY: Διαβεβαιώσεις για επάρκεια καυσίμων και στο peak του καλοκαιριού

Πολιτική
20/05/2026 - 16:39

Σύγκρουση ΠΑΣΟΚ – Μαξίμου για τις διαρροές από την ακρόαση Δεμίρη

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
20/05/2026 - 16:32

Η ΜΠΑΜ FC βάζει το Υπεύθυνο Παιχνίδι στη σέντρα

Magazino
20/05/2026 - 16:25

Πέδρο Αλμοδόβαρ: Ηθικό καθήκον των καλλιτεχνών να μιλούν - Η Ευρώπη δεν πρέπει να υποταχθεί στον Τραμπ

Ειδήσεις
20/05/2026 - 16:18

Σάλος από το βίντεο Μπεν-Γκβιρ με δεμένους ακτιβιστές του στολίσκου: Παρέμβαση Σαάρ και διεθνείς αντιδράσεις

Πολιτική
20/05/2026 - 16:16

Κακλαμάνης: Στην Επιτροπή Δεοντολογίας οι διαρροές από την ακρόαση του Διοικητή της ΕΥΠ

Επιχειρήσεις
20/05/2026 - 15:53

Η Visa μετατρέπει το EuroLeague Final Four σε εμπειρία για ολόκληρη την Αθήνα

Πολιτική
20/05/2026 - 15:46

Κικίλιας: Η ναυτιλία καθορίζει την οικονομική αντοχή της Ευρώπης – Δια θαλάσσης το 90% του παγκόσμιου εμπορίου

Οικονομία
20/05/2026 - 15:45

ΟΔΔΗΧ: Σημαντικά μειωμένο το δημόσιο χρέος - Στα €400,5 δισ. στο α’ τρίμηνο 2026

ΑΜΥΝΑ
20/05/2026 - 15:45

Grant Thornton και Seeders: Στρατηγική συνεργασία στον τομέα της άμυνας και ασφάλειας

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
20/05/2026 - 15:40

Epiq: Το πιο προσιτό αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της μάρκας στη βάση της πλήρως ηλεκτρικής γκάμας της Skoda

Ειδήσεις
20/05/2026 - 15:36

Φον ντερ Λάιεν: Υπεύθυνη για το drone στην Βαλτική η Ρωσία 

Ακίνητα
20/05/2026 - 15:21

ΕΤΑΔ: Η «ΚΟΣΤΑ ΠΑΛΛΑΣ Α.Ε.» ανάδοχος για τη μίσθωση της «Οικίας Brunetti»

Πολιτική
20/05/2026 - 15:16

Φλωρίδης κατά ΠΑΣΟΚ: Είναι σε αδιέξοδο - Η φυσιογνωμία του δε θυμίζει κόμμα αξιωματικής αντιπολίτευσης

Αναλύσεις
20/05/2026 - 15:12

Ψάλτης (Alpha Bank): Ισχυρό ξεκίνημα 2026, διψήφια άνοδος εσόδων και επιτάχυνση στρατηγικών εξαγορών

Ειδήσεις
20/05/2026 - 15:06

Guardian: Ο Έμπολα ξανά στο προσκήνιο – Τα κρίσιμα μαθήματα του παρελθόντος

Πολιτική
20/05/2026 - 14:51

ΠΑΣΟΚ: Το να αρνείσαι να εφαρμόσεις δικαστική απόφαση δεν είναι συνταγματική εκτροπή, κύριε Υπουργέ Δικαιοσύνης;

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
20/05/2026 - 14:46

Η Lepas, μάρκα του Ομίλου Chery, έρχεται στην Ελλάδα από την Italian Motion

Πολιτική
20/05/2026 - 14:45

Ανδρουλάκης κατά Δεμίρη και Τζαβέλλα για τις υποκλοπές: Ο έντονος διάλογος με τον διοικητή της ΕΥΠ

Ειδήσεις
20/05/2026 - 14:35

Συναγερμός στη Λιθουανία για drone: Σε καταφύγια πολίτες και πρωθυπουργός - Κινητοποίηση ΝΑΤΟ

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
20/05/2026 - 14:34

Ο αφθώδης πυρετός σβήνει κοπάδια και απειλεί τη φέτα Λέσβου

Πολιτική
20/05/2026 - 14:29

Ερώτηση Φαραντούρη στην Κομισιόν για την επίσκεψη του Επιτρόπου Μάικλ ΜακΓκράθ στην Ελλάδα

Νομίσματα
20/05/2026 - 14:23

Bitcoin στα $77.500 – Μικρή ανάσα στην αγορά, διψήφια ράλι σε VVV και XDC

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
20/05/2026 - 14:06

Εθνική Τράπεζα: Συμμετέχει στο ευρωπαϊκό τραπεζικό σχήμα Qivalis για την έκδοση ψηφιακού σταθερού νομίσματος

Εργασιακά
20/05/2026 - 13:55

ΔΥΠΑ: Μείωση κατά 9,1% των εγγεγραμμένων ανέργων τον Απρίλιο

Επιχειρήσεις
20/05/2026 - 13:52

Όμιλος Active: Ενοποιημένα καθαρά κέρδη €5,7 εκατ. το 2025

Πολιτική
20/05/2026 - 13:52

Ο Τσίπρας ψάχνει όνομα για το κόμμα: Ιδέες, συμβολισμοί και μια δόση… «Λάουρα»

Εμπορεύματα
20/05/2026 - 13:48

«Ανάσα» στις τιμές του πετρελαίου εν μέσω προσδοκιών για αποκλιμάκωση στη σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ