Ο Κιμ Γιονγκ Ουν επιλέγει την κόρη του για διάδοχό του - Τι γνωρίζουμε για την Κιμ Γιου Ε

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, όρισε την κόρη του, Κιμ Γιου Ε, ως διάδοχό του και μελλοντική ηγέτιδα της χώρας, υποστηρίζει η Νότια Κορέα μέσω της Υπηρεσίας Πληροφοριών της (NIS).

Οι φήμες για τη διαδοχή είχαν ενταθεί τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς η 13χρονη Κιμ Γιου Ε εμφανιζόταν συχνά στο πλευρό του πατέρα της σε επίσημες εκδηλώσεις υψηλού προφίλ, συμπεριλαμβανομένης μιας επίσκεψης στο Πεκίνο τον Σεπτέμβριο, η οποία ήταν το πρώτο γνωστό ταξίδι της στο εξωτερικό.

Η Κιμ Γιου Άε είναι το μόνο δημόσια γνωστό παιδί του Κιμ Γιονγκ Ουν και της συζύγου του, Ρι Σολ Τζου. Σύμφωνα με την NIS, ο Κιμ φέρεται να έχει έναν μεγαλύτερο γιο, ο οποίος όμως δεν έχει ποτέ αναγνωριστεί ή προβληθεί στα βορειοκορεατικά μέσα ενημέρωσης.

Η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (NIS) δήλωσε ότι έλαβε υπόψη «μια σειρά από περιστάσεις», συμπεριλαμβανομένης της ολοένα και πιο εμφανούς δημόσιας παρουσίας της σε επίσημες εκδηλώσεις, για να κάνει αυτήν την αξιολόγηση.

Η NIS δήλωσε επίσης ότι θα παρακολουθεί στενά το αν θα παραστεί στο συνέδριο του κόμματος του Βορρά αργότερα αυτόν τον μήνα - τη μεγαλύτερη πολιτική εκδήλωση που πραγματοποιείται κάθε πέντε χρόνια.

Στο συνέδριο του κόμματος αναμένεται η Πιονγιάνγκ να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με προτεραιότητες όπως η εξωτερική πολιτική, ο πολεμικός σχεδιασμός και οι πυρηνικές φιλοδοξίες για τα επόμενα πέντε χρόνια.

Τι ξέρουμε για την Γιου Ε

Η Ju Ae - η οποία πιστεύεται ότι είναι 13 ετών - έκανε την πρώτη της εμφάνιση στην κρατική τηλεόραση το 2022. Εμφανίστηκε να επιθεωρεί τον τελευταίο διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο της Βόρειας Κορέας κρατώντας το χέρι του πατέρα της.

Έκτοτε, κάνει συχνές εμφανίσεις στα κρατικά μέσα ενημέρωσης, μαλακώνοντας την εικόνα του πατέρα της για έναν αδίστακτο δικτάτορα. Τον συνόδευσε στο Πεκίνο για τη μεγαλύτερη στρατιωτική παρέλαση που έγινε ποτέ στην Κίνα, όπου εθεάθη να κατεβαίνει από το θωρακισμένο τρένο του στον σιδηροδρομικό σταθμό του Πεκίνου.

Συχνά εμφανίζεται με λυτά μακριά μαλλιά της, κάτι που απαγορεύεται για τους συνομηλίκους της, και να φοράει ρούχα επώνυμων σχεδιαστών, τα οποία είναι απρόσιτα για τους περισσότερους στη χώρα της.

Ένας άλλος βουλευτής δήλωσε, σύμφωνα με το BBC, ότι ο ρόλος που είχε αναλάβει η Ju Ae κατά τη διάρκεια δημόσιων εκδηλώσεων έδειξε ότι έχει ήδη αρχίσει να αντιμετωπίζεται ως η de facto δεύτερη τη τάξη αξιωματούχος της χώρας.

Η βορειοκορεατική εξουσία είχε περάσει από τις τρεις γενιές της οικογένειας Κιμ και πιστεύεται ευρέως ότι ο Κιμ Γιονγκ Ουν θα παραδώσει τον θρόνο στην Γιου Ε.

Αποτελεί πάντως για πολλούς ερωτηματικό το γιατί να επιλεγεί η Γιου Ε ως κληρονόμος έναντι ενός μεγαλύτερου γιου στην βαθιά πατριαρχική κοινωνία της Βόρειας Κορέας.

Πολλοί αποστάτες και αναλυτές είχαν προηγουμένως απορρίψει την ιδέα μιας γυναίκας να ηγηθεί της Βόρειας Κορέας ως ένα απίθανο σενάριο, αναφερόμενοι στους εδραιωμένους παραδοσιακούς ρόλους των φύλων της χώρας.

Τέλος, είναι επίσης μυστήριο γιατί ο Κιμ Γιονγκ Ουν, ο οποίος είναι ακόμα νέος και φαίνεται σχετικά υγιής, ορίζει ήδη ένα 13χρονο παιδί ως κληρονόμο του τώρα.





