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Επιχείρηση «Κιβωτός»: Επαναπατρίστηκαν περίπου 100 Έλληνες από το Άμπου Ντάμπι μαζί με τα κατοικίδιά τους
Ειδήσεις
21:41 - 18 Μαρ 2026

Επιχείρηση «Κιβωτός»: Επαναπατρίστηκαν περίπου 100 Έλληνες από το Άμπου Ντάμπι μαζί με τα κατοικίδιά τους

Reporter.gr Newsroom
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Μετά από ημέρες αγωνίας, περίπου 100 Έλληνες πολίτες επέστρεψαν στην Ελλάδα από το Άμπου Ντάμπι, συνοδευόμενοι από τα κατοικίδιά τους, στο πλαίσιο της ειδικής επιχείρησης επαναπατρισμού «Κιβωτός» του υπουργείου Εξωτερικών.      

Σύμφωνα με πληροφορίες, συνολικά, στην πτήση επέβαιναν 101 επιβάτες και 45 ζώα συντροφιάς, εκ των οποίων τα 42 ταξίδεψαν μέσα στην καμπίνα του αεροσκάφους. Η πτήση αναχώρησε στις 13:30 και προσγειώθηκε στην Αθήνα στις 18:45.

Ο ειδικός γραμματέας για την Προστασία των Ζώων του υπουργείου Εσωτερικών, Νίκος Χρυσάκης, δήλωσε ότι πρόκειται για την πρώτη φορά που το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών οργάνωσε πτήση επαναπατρισμού η οποία περιλάμβανε και τα ζώα συντροφιάς των επιβατών. Όπως τόνισε, «τα ζώα δεν είναι αποσκευές, αλλά μέλη της οικογένειας», επισημαίνοντας ότι πλέον έχουν διαμορφωθεί σαφή πρωτόκολλα για τη διαχείριση αντίστοιχων περιπτώσεων στο μέλλον.

Από την πλευρά των επιβατών, μια γυναίκα που επέστρεψε με το σκυλάκι της ανέφερε ότι υπήρξε άψογη συνεργασία και ταχύτητα στις διαδικασίες, τονίζοντας ότι τα κατοικίδια αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ζωής τους και δεν θα μπορούσαν να τα αφήσουν πίσω.

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