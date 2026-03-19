Ερχιουρμάν: Τα τουρκικά F-16 προστατεύουν όλη την Κύπρο – Αλλού είναι τα προβλήματα ασφαλείας

Η Τουρκία έστειλε τα F-16 και προστατεύει όλη την Κύπρο, διεμήνυσε την Πέμπτη (19/3) ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Τουφάν Ερχιουρμάν, ενώ σχολίασε και τις στενές σχέσεις Ελλάδας – Κύπρου και Ισραήλ.

«Aν κοιτάξουμε στη νότια πλευρά του νησιού, από τη συγκέντρωση στρατιωτικών δυνάμεων δεν έμεινε ελεύθερος χώρος. Στη βόρεια πλευρά υπάρχουν μόνο τα F-16 που έστειλε η Τουρκία για την περίοδο αυτή. Επικρίνουν τα F-16 που έστειλε εδώ η Τουρκία και μάλιστα θεωρούν ότι έχουν το δικαίωμα να σχολιάσουν αυτό. Σύμφωνα με το καθεστώς αυτής της χώρας, η Δημοκρατία της Τουρκίας είναι η εγγυήτρια δύναμη ολόκληρου του νησιού. Αλλά τι είναι με τη Γαλλία; Τι είναι με την Ολλανδία; Τι καθεστώς έχουν από την οπτική γωνία του νησιού;» σχολίασε ο Τουρκοκύπριος ηγέτης και προσέθεσε:

«Πριν από λίγο καιρό είχε εμφανιστεί η κοινή προσπάθεια συμμαχίας της Ελλάδας, Ισραήλ και Νότιας Κύπρου (σ.σ.: Κυπριακή Δημοκρατία). Τώρα το Ισραήλ είναι από τους βασικούς παράγοντες αυτού του πολέμου και τον παρουσιάζουν ως σημαντικό παράγοντα της κοινής συμμαχίας τους. Άρα αν σήμερα υπάρχουν αμφιβολίες ασφάλειας στο νησί, όλοι μπορούν να δουν από πού (είναι) η πηγή του προβλήματος».