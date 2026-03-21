Μπαράζ επιθέσεων σε όλη τη Μέση Ανατολή – Αμερικανική χερσαία επέμβαση παραμένει στο «τραπέζι»

Με νέο μπαράζ βομβαρδισμών του Ισραήλ σε Λίβανο και Ιράν και με καταιγισμός πυραύλων της Τεχεράνη ολοκληρώνεται και η τρίτη εβδομάδα του πολέμου που συνεχίζει να μαίνεται στη Μέση Ανατολή. Εν τω μεταξύ, όλες οι πλευρές συνεχίζουν να «εκτοξεύουν» απειλές, ενώ σύμφωνα με δημοσιεύματα οι ΗΠΑ «ζυγίζουν» το ενδεχόμενο ανάπτυξης χερσαίων δυνάμεων.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με το CBS, το Πεντάγωνο έχει καταρτίσει λεπτομερέστατα σχέδια για ανάπτυξη χερσαίων δυνάμεων. Η τελική απόφαση ωστόσο δεν έχει ακόμη ληφθεί, ενώ στο τραπέζι για τον Ντόναλντ Τραμπ παραμένει και το ενδεχόμενο τόσο ενός καίριου πλήγματος στη νήσο Χαργκ όσο και της αποστολής μίας επίλεκτης δύναμης στο Ιράν με στόχο τις εγκαταστάσεις εμπλουτισμού ουρανίου. Την ίδια ώρα, οι σύμμαχοι του Τραμπ στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα δεν φαίνεται να έχουν πρόθεση να τον αμφισβητήσουν άμεσα, ακόμη και καθώς η σύγκρουση παρατείνεται. Ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Μάικ Τζόνσον, δήλωσε ότι η στρατιωτική επιχείρηση θα ολοκληρωθεί σύντομα.

Όσο για την Τεχεράνη, σήμερα (Σάββατο, 21/3), επιβεβαίωσε πως εκτόξευσε πυραύλους στο νησί Ντιέγκο Γκαρσία, όπου βρίσκεται αμερικανοβρετανική στρατιωτική βάση περίπου 2.370 μίλια από τις ιρανικές ακτές, χωρίς ωστόσο να πληγεί η εγκατάσταση.

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Εν τω μεταξύ, το πρωί είχε γίνει γνωστό πως οι εγκαταστάσεις εμπλουτισμού ουρανίου στη Νατάνζ δέχτηκαν αεροπορικά πυρά, με την Τεχεράνη να ανακοινώνει ότι δεν υπήρξε διαρροή ραδιενέργειας και τους IDF να αρνούνται δική τους εμπλοκή στην επιχείρηση.

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Ο Ισραηλινός Υπουργός Ίσραελ Κατς, από τη μεριά του, ανακοίνωσε πως οι επιθέσεις στο Ιράν αυτή την εβδομάδα θα ενταθούν, ενώ ο επικεφαλής της CENTCOM ανακοίνωσε ότι 8.000 στόχοι έχουν μέχρι στιγμής χτυπηθεί στο Ιράν, υποβαθμίζοντας τις στρατιωτικές δυνατότητες της Τεχεράνης.

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Πάντως, την Παρασκευή (20/3), σύμφωνα με το αμερικανικό πρακτορείο ειδήσεων Human Rights Activists News Agency (Hrana) έγιναν τουλάχιστον 640 επιθέσεις σε 17 ιρανικές επαρχίες. Οι επιθέσεις αυτές άφησαν πίσω τους 68 θύματα, αριθμός που περιλαμβάνει νεκρούς και τραυματίες και δεν κάνει διάκριση μεταξύ πολιτών και στρατιωτικών στόχων, προσθέτει η οργάνωση.

Σύμφωνα με την ίδια οργάνωση, από την έναρξη του πολέμου έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 1.398 άτομα, μεταξύ των οποίων 210 παιδιά. Επιπλέον έχουν καταγραφεί 1.165 στρατιωτικές απώλειες, ενώ έχουν σκοτωθεί 657 άτομα που δεν έχουν ταξινομηθεί ούτε ως πολίτες ούτε ως στρατιωτικοί.

Στον Λίβανο, σύμφωνα με νεώτερο απολογισμό, οι νεκροί έχουν αυξηθεί στους 1.024, ενώ οι τραυματίες ανέρχονται σε 2.740.

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Ο Ιρανός ΥΠΕΞ, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε σε συνέντευξή του στο ιαπωνικό πρακτορείο Kyodo News πως η Τεχεράνη «θα χρειαστεί κάτι περισσότερο από μια απλή κατάπαυση του πυρός για να τερματιστεί ο πόλεμος», λέγοντας παράλληλα: «Το μήνυμά μας είναι ότι αυτός ο πόλεμος δεν είναι δικός μας πόλεμος. Είναι ένας πόλεμος που μάς έχει επιβληθεί» και κατηγορώντας τις ΗΠΑ για «κατάφωρη, αδικαιολόγητη και απρόκλητη πράξη επιθετικότητας».

Ο ίδιος δήλωσε, παράλληλα, ότι οι ανεξάρτητες χώρες θα πρέπει να πιέσουν την πλευρά ΗΠΑ/Ισραήλ για τερματισμό της επιθετικότητας. Εν τω μεταξύ, στρατιωτική πηγή δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim ότι, εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες υλοποιήσουν τις απειλές τους για στρατιωτική επιθετικότητα κατά του νησιού Χαργκ, θα βρεθούν αντιμέτωπες με «αιφνιδιαστική» αντίδραση από την Τεχεράνη.

Την ίδια ώρα, ο αμερικανικός στρατός διαμηνύει ότι έχει «μειώσει» την ικανότητα του Ιράν να απειλεί τη ναυσιπλοΐα στο Στενό του Ορμούζ, βομβαρδίζοντας αυτήν την εβδομάδα μια υπόγεια εγκατάσταση που στέγαζε κυρίως πυραύλους κρουζ. Το Ισραήλ, από την μεριά του, υποστηρίζει πως επιθέσεις στην Τεχεράνη κατά τη διάρκεια της νύχτας και χτύπησαν «δεκάδες» στόχους, μεταξύ των οποίων και αποθηκευτική μονάδα εξαρτημάτων, εργοστάσιο καυσίμων πυραύλων και παραγωγική εγκατάσταση. Υποστηρίζουν ότι η παραγωγή βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν έχει «υποβαθμιστεί σημαντικά».

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Οι τελευταίες εξελίξεις στο πεδίο

- Συναγερμός για πυραυλική επίθεση στο Ντουμπάι.

- Το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ανακοίνωσε ότι απάντησε σε τρεις επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους και οκτώ επιθέσεις με drones.

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- Η Σαουδική Αραβία ανέφερε ότι κατέρριψε 20 drones μέσα σε λίγες ώρες το Σάββατο στα ανατολικά της, όπου βρίσκονται σημαντικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.

- Βίντεο δείχνει βαλλιστικές επιθέσεις στην πόλη Ντιμόνα του Νότιου Ισραήλ όπου και βρίσκεται το Κέντρο Πυρηνικών Ερευνών Shimon Peres Negev· θεωρείται ότι εκεί παράγεται ή έχει παραχθεί στο παρελθόν πυρηνικό υλικό. Αποτελέσμα των επιθέσεω ήταν, όπως έγινε γνωστό, να τραυματιστούν 20 άνθρωποι.

{https://x.com/ILRedAlert/status/2035401302281216276}

- Η Χεζμπολάχ χτύπησε με ρουκέτα και έπληξε κατοικημένο κτίριο στην Ma’alot-Tarshiha του Βόρειου Ισραήλ, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφρά 5 άνθρωποι.

- Αμερικανοϊσραηλινά αεροπορικά πλήγματα έπληξαν επιβατικό τερματικό σταθμό στο νότιο ιρανικό λιμάνι του Μπουσέρ, καθώς και ένα άδειο επιβατικό πλοίο στο νησί Χαργκ, σύμφωνα με ιρανικά πρακτορεία ειδήσεων.

- Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν ότι εντόπισαν εκτόξευση πυραύλων προς το Ισραήλ από το Ιράν, δηλώνοντας ότι τα αμυντικά τους συστήματα είναι σε λειτουργία.

- Το Ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης εκτόξευσε πυραύλους και drones εναντίον αεροπορικών βάσεων στο Αλ-Μινχάντ (ΗΑΕ) και στο Αλί αλ-Σάλεμ (Κουβέιτ), οι οποίες είχαν χρησιμοποιηθεί για επιθέσεις σε ιρανικά νησιά στον Περσικό Κόλπο, σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

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