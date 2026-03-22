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Κούβα: «Αγώνας δρόμου» για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης
Ειδήσεις
18:18 - 22 Μαρ 2026

Κούβα: «Αγώνας δρόμου» για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης

Reporter.gr Newsroom
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Η Κούβα ανακοίνωσε ότι από νωρίς το πρωί της Κυριακής (22/3) ξεκίνησε προσπάθειες για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης, μετά την κατάρρευση του εθνικού της δικτύου για δεύτερη φορά μέσα σε μία εβδομάδα, εξέλιξη που συνδέεται με τον αποκλεισμό πετρελαίου από τις ΗΠΑ και έχει πλήξει σοβαρά τις ήδη επιβαρυμένες ενεργειακές υποδομές της χώρας.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, η κατάρρευση σημειώθηκε το Σάββατο το απόγευμα (21/3), όταν ένας μεγάλος σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ανατολική Κούβα, τέθηκε εκτός λειτουργίας. Το γεγονός αυτό προκάλεσε αλυσιδωτές αντιδράσεις, με αποτέλεσμα να διακοπεί η ηλεκτροδότηση σε περίπου 10 εκατομμύρια κατοίκους σε ολόκληρη τη χώρα.

Από την πλευρά του, το υπουργείο Ενέργειας και Μεταλλείων της Κούβας ανακοίνωσε ότι έχουν δημιουργηθεί μικρά, αυτόνομα ενεργειακά δίκτυα σε όλες τις επαρχίες, προκειμένου να αποκατασταθεί η παροχή ρεύματος σε κρίσιμες υπηρεσίες, όπως νοσοκομεία, υδροδότηση και διανομή τροφίμων.

Παράλληλα, οι δύο μονάδες παραγωγής ενέργειας με φυσικό αέριο που διαχειρίζεται η Energas λειτουργούν στις περιοχές Βαραδέρο και Μπόκα ντε Χαρούκο, ενώ ηλεκτροδότηση έχει φτάσει και σε κοντινό πετρελαϊκό σταθμό στη Σάντα Κρους.

Προβλήματα και στις τηλεπικοινωνίες

Ταυτόχρονα, οι τηλεπικοινωνίες έχουν πληγεί σοβαρά, καθώς σε πολλές περιοχές τόσο η κινητή τηλεφωνία, όσο και το διαδίκτυο είναι σχεδόν ανύπαρκτα, αφήνοντας τους πολίτες χωρίς δυνατότητα επικοινωνίας.

Ο πρωθυπουργός της χώρας, Μανουέλ Μαρέρο, δήλωσε ότι οι προσπάθειες αποκατάστασης εξελίσσονται υπό «ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες».

Σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο περιστατικό αποτελεί τη δεύτερη κατάρρευση του ηλεκτρικού δικτύου μέσα σε μία εβδομάδα και την τρίτη μεγάλη διακοπή ρεύματος μέσα στον ίδιο μήνα. Το ενεργειακό σύστημα της Κούβας βρίσκεται εδώ και καιρό σε οριακή κατάσταση, με συχνές διακοπές ρεύματος που διαρκούν ώρες ή και περισσότερο.

Η κατάσταση επιδεινώθηκε όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες περιόρισαν την προμήθεια πετρελαίου προς την Κούβα, διακόπτοντας μεταξύ άλλων τις εξαγωγές από τη Βενεζουέλα, που αποτελούσε βασικό προμηθευτή της χώρας.

Επισημαίνεται ότι η Αβάνα αποδίδει την κρίση στο αμερικανικό εμπάργκο και στις κυρώσεις, ενώ η Ουάσιγκτον θεωρεί ότι τα προβλήματα οφείλονται κυρίως στη δομή και τη λειτουργία της κουβανικής οικονομίας.

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