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ΗΠΑ: Μετά το Ιράν, στο «στόχαστρο» του Τραμπ μπαίνει το Δημοκρατικό Κόμμα
Ειδήσεις
17:31 - 22 Μαρ 2026

ΗΠΑ: Μετά το Ιράν, στο «στόχαστρο» του Τραμπ μπαίνει το Δημοκρατικό Κόμμα

Reporter.gr Newsroom
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Ο Ντόναλντ Τραμπ στρέφει πλέον τα πυρά του προς το εσωτερικό πολιτικό σκηνικό των Ηνωμένων Πολιτειών, βάζοντας στο στόχαστρο το Δημοκρατικό Κόμμα, το οποίο τον επικρίνει έντονα για τη διαχείριση του πολέμου με το Ιράν. Την ίδια στιγμή, ο ίδιος υποστηρίζει ότι το Ιράν έχει ουσιαστικά «εξουδετερωθεί».

Πιο αναλυτικά, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος ισχυρίστηκε ότι, μετά την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί με το Ιράν, ο βασικός αντίπαλος των ΗΠΑ είναι πλέον το «ριζοσπαστικό, ανίκανο» Δημοκρατικό Κόμμα, εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση κατά των πολιτικών του αντιπάλων.

Από την πλευρά τους, οι Δημοκρατικοί εντείνουν την κριτική τους για τη στρατηγική της κυβέρνησης στο μέτωπο του Ιράν. Συγκεκριμένα, ο Κρις Μέρφι, μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας, κατηγόρησε τον Τραμπ ότι έχει χάσει τον έλεγχο της σύγκρουσης και βρίσκεται υπό πίεση.

Η αντιπαράθεση αυτή εξελίσσεται ενώ η κοινή στρατιωτική επιχείρηση ΗΠΑ–Ισραήλ κατά του Ιράν διανύει ήδη την τέταρτη εβδομάδα, εντείνοντας τόσο τις διεθνείς εντάσεις, όσο και την εσωτερική πολιτική πόλωση στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Τελευταία τροποποίηση στις 22/03/2026 - 15:52
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