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Ιταλία: Ισχυρή έκρηξη στη Ρώμη από φιάλη φυσικού αερίου - Δύο τραυματίες
Ειδήσεις
18:40 - 22 Μαρ 2026

Ιταλία: Ισχυρή έκρηξη στη Ρώμη από φιάλη φυσικού αερίου - Δύο τραυματίες

Reporter.gr Newsroom
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Ισχυρή έκρηξη, που αποδίδεται πιθανότατα σε διαρροή από φιάλη φυσικού αερίου, προκάλεσε σήμερα (22/3) σοβαρές ζημιές σε τρεις πολυκατοικίες κοντά στον αυτοκινητόδρομο που συνδέει τη Ρώμη με το αεροδρόμιο Φιουμιτσίνο.

Από τα συντρίμμια ανασύρθηκε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, 84 και 86 ετών, με βαριά τραύματα, το οποίο διακομίστηκε άμεσα σε νοσοκομείο. Παράλληλα, περίπου 70 κάτοικοι της περιοχής αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις κατοικίες τους για λόγους ασφαλείας.

Μία από τις πολυκατοικίες υπέστη σχεδόν ολοκληρωτική κατάρρευση. Ο δήμαρχος της πόλης, Ρομπέρτο Γκουαλτιέρι, που βρέθηκε στο σημείο, έκανε λόγο για εικόνες εκτεταμένης καταστροφής, επισημαίνοντας ότι η δημοτική αρχή θα σταθεί στο πλευρό των πληγέντων, παρέχοντας κάθε δυνατή στήριξη.

Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής συνεχίζουν τις επιχειρήσεις έρευνας στα ερείπια, με στόχο να διαπιστωθεί αν υπάρχουν εγκλωβισμένοι. Στο έργο τους συμβάλλουν και ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά, που ενισχύουν τις προσπάθειες εντοπισμού τυχόν επιζώντων.

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