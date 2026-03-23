ΗΠΑ: Κλειστό το αεροδρόμιο LaGuardia μετά τη σύγκρουση αεροσκάφους με όχημα εδάφους

Ένα αεροσκάφος της Air Canada Express συγκρούστηκε αργά την Κυριακή με ένα όχημα έκτακτης ανάγκης στο αεροδρόμιο LaGuardia στη Νέα Υόρκη. Η Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας ανακοίνωσε ότι το αεροδρόμιο θα παραμείνει κλειστό μέχρι το βράδυ της Δευτέρας.

Η Λιμενική Αρχή της Νέας Υόρκης και του Νιου Τζέρσεϊ δήλωσε ότι περίπου στις 11:40 μ.μ. την Κυριακή, μια πτήση της Jazz Aviation για λογαριασμό της Air Canada χτύπησε ένα πυροσβεστικό όχημα της Λιμενικής Αρχής που ανταποκρινόταν σε ένα ξεχωριστό περιστατικό. Η Jazz Aviation δήλωσε ότι η προκαταρκτική λίστα επιβατών έδειξε ότι το αεροσκάφος μετέφερε 72 επιβάτες και τέσσερα μέλη πληρώματος.

Η FAA δήλωσε ότι το LaGuardia θα παραμείνει κλειστό μέχρι τουλάχιστον τις 7 μ.μ. τη Δευτέρα.

Η Flightradar24, μια πλατφόρμα παρακολούθησης, δήλωσε ότι το Air Canada Express CRJ-900, πτήση AC8646, έφτανε από το Μόντρεαλ και κατέβαινε τον διάδρομο 4 όταν χτύπησε το πυροσβεστικό όχημα του αεροδρομίου. Η τελευταία καταγεγραμμένη ταχύτητα εδάφους του αεροπλάνου ήταν 21 κόμβοι, ή περίπου 24 μίλια την ώρα, ανέφερε η Flightradar24.

Η Jazz Aviation είναι ο κύριος φορέας εκμετάλλευσης πτήσεων της Air Canada Express και η μεγαλύτερη περιφερειακή αεροπορική εταιρεία στον Καναδά.

Οι φωτογραφίες έδειξαν ότι το μπροστινό μέρος του αεροπλάνου αποκολλήθηκε απότομα από το σημείο των μπροστινών θυρών του. Η έκταση τυχόν τραυματισμών μεταξύ των επιβατών και του πληρώματος του αεροπλάνου και των επιβαινόντων στο όχημα εδάφους δεν ήταν άμεσα γνωστή.

Υπάρχουν ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες ότι υπάρχουν δύο νεκροί, ο πιλότος και ο συγκυβερνήτης του αεροσκάφους.

{https://x.com/FluxAlert/status/2035988082797818268}