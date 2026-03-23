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ΗΠΑ: Κλειστό το αεροδρόμιο LaGuardia μετά τη σύγκρουση αεροσκάφους με όχημα εδάφους
Ειδήσεις
09:49 - 23 Μαρ 2026

ΗΠΑ: Κλειστό το αεροδρόμιο LaGuardia μετά τη σύγκρουση αεροσκάφους με όχημα εδάφους

Reporter.gr Newsroom
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Ένα αεροσκάφος της Air Canada Express συγκρούστηκε αργά την Κυριακή με ένα όχημα έκτακτης ανάγκης στο αεροδρόμιο LaGuardia στη Νέα Υόρκη. Η Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας ανακοίνωσε ότι το αεροδρόμιο θα παραμείνει κλειστό μέχρι το βράδυ της Δευτέρας.

Η Λιμενική Αρχή της Νέας Υόρκης και του Νιου Τζέρσεϊ δήλωσε ότι περίπου στις 11:40 μ.μ. την Κυριακή, μια πτήση της Jazz Aviation για λογαριασμό της Air Canada χτύπησε ένα πυροσβεστικό όχημα της Λιμενικής Αρχής που ανταποκρινόταν σε ένα ξεχωριστό περιστατικό. Η Jazz Aviation δήλωσε ότι η προκαταρκτική λίστα επιβατών έδειξε ότι το αεροσκάφος μετέφερε 72 επιβάτες και τέσσερα μέλη πληρώματος.

Η FAA δήλωσε ότι το LaGuardia θα παραμείνει κλειστό μέχρι τουλάχιστον τις 7 μ.μ. τη Δευτέρα.

Η Flightradar24, μια πλατφόρμα παρακολούθησης, δήλωσε ότι το Air Canada Express CRJ-900, πτήση AC8646, έφτανε από το Μόντρεαλ και κατέβαινε τον διάδρομο 4 όταν χτύπησε το πυροσβεστικό όχημα του αεροδρομίου. Η τελευταία καταγεγραμμένη ταχύτητα εδάφους του αεροπλάνου ήταν 21 κόμβοι, ή περίπου 24 μίλια την ώρα, ανέφερε η Flightradar24.

Η Jazz Aviation είναι ο κύριος φορέας εκμετάλλευσης πτήσεων της Air Canada Express και η μεγαλύτερη περιφερειακή αεροπορική εταιρεία στον Καναδά.

Οι φωτογραφίες έδειξαν ότι το μπροστινό μέρος του αεροπλάνου αποκολλήθηκε απότομα από το σημείο των μπροστινών θυρών του. Η έκταση τυχόν τραυματισμών μεταξύ των επιβατών και του πληρώματος του αεροπλάνου και των επιβαινόντων στο όχημα εδάφους δεν ήταν άμεσα γνωστή.

Υπάρχουν ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες ότι υπάρχουν δύο νεκροί, ο πιλότος και ο συγκυβερνήτης του αεροσκάφους.

{https://x.com/FluxAlert/status/2035988082797818268}

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