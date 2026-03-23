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Η ναυτιλία το ισχυρό χαρτί της Ελλάδας σε μια περίοδο ανατροπών
Γιώργος Σ. Σκορδίλης
08:36 - 23 Μαρ 2026

Η ναυτιλία το ισχυρό χαρτί της Ελλάδας σε μια περίοδο ανατροπών

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
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Η ναυτιλία των Ελλήνων για άλλη μία φορά είναι ένα ισχυρό διαπραγματευτικό χαρτί της χώρας. Σε μια περίοδο όπου η κρίση στη Μέση Ανατολή, η σύγκρουση με το Ιράν και η αστάθεια στις αγορές δοκιμάζουν την παγκόσμια οικονομία, ο ελληνόκτητος στόλος παραμένει κρίσιμος για τη μεταφορά ενέργειας και εμπορευμάτων.

Όταν οι θαλάσσιες διαδρομές γίνονται επικίνδυνες, το κόστος μεταφοράς ανεβαίνει και ο εφοδιασμός της Ευρώπης γίνεται πιο δύσκολος, η σημασία της ναυτιλίας των Ελλήνων μεγαλώνει, ιδιαίτερα στα δεξαμενόπλοια και στα πλοία μεταφοράς LNG, δηλαδή ακριβώς στους τομείς που συνδέονται με την ενεργειακή ασφάλεια.

Αυτή η πραγματικότητα ενισχύει συνολικά και τη διεθνή θέση της χώρας.

Η Ελλάδα είναι πλέον το σταθερό σημείο σε μια ταραγμένη περιοχή. Η γεωγραφική της θέση, η συμμετοχή της στους ευρωπαϊκούς και δυτικούς θεσμούς, τα λιμάνια της και ο ρόλος της στην ενέργεια αυξάνουν το ειδικό της βάρος όσο μεγαλώνει η αβεβαιότητα στη γειτονιά μας.

Σε αυτό το νέο τοπίο, τα λιμάνια και οι ενεργειακές υποδομές αποκτούν ξεχωριστή σημασία, καθώς αποδεικνύουν στην πράξη ότι η Ελλάδα μπορεί να λειτουργήσει ως πύλη εισόδου φορτίων και ενέργειας προς την Ευρώπη, σε μια συγκυρία όπου οι παλιές βεβαιότητες έχουν καταρρεύσει.

Βέβαια, η κρίση δεν είναι χωρίς κόστος. Η αύξηση στις τιμές της ενέργειας, τα ακριβότερα μεταφορικά και η γενικευμένη αστάθεια επηρεάζουν και την ελληνική οικονομία. Όμως άλλο το κόστος της διεθνούς αναταραχής και άλλο η θέση μιας χώρας μέσα σε αυτήν. Και η Ελλάδα, χάρη κυρίως στη ναυτιλία της, διαθέτει σήμερα πλεονεκτήματα που λίγοι μπορούν να αγνοήσουν.

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