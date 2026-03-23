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Στάρμερ για φωτιά σε εβραϊκά ασθενοφόρα: «Αποτρόπαιη» επίθεση - Το Ισραήλ «βλέπει» εμπλοκή του Ιράν
Ειδήσεις
12:25 - 23 Μαρ 2026

Στάρμερ για φωτιά σε εβραϊκά ασθενοφόρα: «Αποτρόπαιη» επίθεση - Το Ισραήλ «βλέπει» εμπλοκή του Ιράν

Reporter.gr Newsroom
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Ως «σοκαριστική και αποτρόπαια» καταδίκασε ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ την εμπρηστική επίθεση σε τέσσερα ασθενοφόρα εβραϊκής εθελοντικής οργάνωσης έξω από συναγωγή στο βόρειο Λονδίνο, με τις αρχές να τη διερευνούν ως αντισημιτικό έγκλημα μίσους.

Όπως αναφέρει ρεπορτάζ της ΕΡΤ, το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα στη συνοικία Γκόλντερς Γκριν, με στόχο οχήματα της Hatzola Northwest, η οποία παρέχει δωρεάν επείγουσα ιατρική βοήθεια στην εβραϊκή κοινότητα. Η Μητροπολιτική Αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό τριών υπόπτων.

Οπτικό υλικό που κυκλοφορεί δείχνει άτομα με καλυμμένα χαρακτηριστικά να πλησιάζουν τα σταθμευμένα ασθενοφόρα, πριν ξεσπάσει η πυρκαγιά. Ακολούθησαν ισχυρές εκρήξεις, πιθανότατα από φιάλες αερίου στο εσωτερικό των οχημάτων, με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές και σε γειτονικές κατοικίες.

Στο σημείο επιχείρησαν έξι πυροσβεστικά οχήματα με περίπου 40 πυροσβέστες, θέτοντας τη φωτιά υπό έλεγχο λίγο μετά τις 03:00. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ κάτοικοι απομακρύνθηκαν προληπτικά.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρχές να εξετάζουν καταγραφές από κάμερες ασφαλείας και να ενισχύουν τα μέτρα αστυνόμευσης στην περιοχή, εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για την άνοδο αντισημιτικών επιθέσεων στη Βρετανία.

Ισραηλινή Πρεσβεία: Εμπλοκή του Ιράν στον εμπρησμό

Πιθανή εμπλοκή του Ιράν στον εμπρησμό τεσσάρων ασθενοφόρων έξω από συναγωγή στο Λονδίνο εξετάζεται, σύμφωνα με δημοσίευμα της Telegraph που επικαλείται πηγές της ισραηλινής πρεσβείας.

Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (23/3), όταν κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τρία άτομα να πλησιάζουν τα σταθμευμένα οχήματα λίγο πριν ξεσπάσει η πυρκαγιά. Τα ασθενοφόρα ανήκαν σε εθελοντική εβραϊκή υπηρεσία παροχής πρώτων βοηθειών.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία έχει χαρακτηρίσει την επίθεση ως αντισημιτικό έγκλημα μίσους και συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών.

Ωστόσο, οι εκτιμήσεις περί ενδεχόμενης εμπλοκής του Ιράν δεν έχουν επιβεβαιωθεί από τις βρετανικές αρχές.

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