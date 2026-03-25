Λαγκάρντ: Η ΕΚΤ έτοιμη να αντιμετωπίσει το ενεργειακό σοκ - Τα τρία σενάρια

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, τόνισε σήμερα ότι η ΕΚΤ διαθέτει ένα ευρύ «οπλοστάσιο επιλογών» για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που δημιουργεί το ενεργειακό σοκ, το οποίο συνδέεται με τις γεωπολιτικές εντάσεις στο Ιράν.

«Η τράπεζα δεν θα παραλύσει από δισταγμό», υπογράμμισε η Λαγκάρντ, προσθέτοντας ότι οι κινήσεις της θα είναι προσαρμοσμένες στην ένταση και τη διάρκεια των πιέσεων που προκαλεί η ενεργειακή κρίση. Παράλληλα, η πρόεδρος της ΕΚΤ απέφυγε να προσδιορίσει ποιες ακριβώς πολιτικές επιλογές βρίσκονται στο τραπέζι, περιοριζόμενη να μιλήσει για ένα «διαβαθμισμένο φάσμα αντιδράσεων» που μπορεί να ενεργοποιηθεί ανάλογα με τις ανάγκες.

Η δήλωση αυτή έρχεται σε μια περίοδο έντονης αβεβαιότητας στις αγορές, καθώς οι τιμές της ενέργειας και οι πληθωριστικές πιέσεις δημιουργούν νέες προκλήσεις για τη νομισματική πολιτική της Ευρωζώνης.

Τα τρία σενάρια

Η Λαγκάρντ παρουσίασε τρία βασικά σενάρια για την αντίδραση της νομισματικής πολιτικής: