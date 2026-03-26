ΟΟΣΑ: Ο πληθωρισμός ανεβαίνει στο 2,6% στην Ευρωζώνη – Η ανάπτυξη περιορίζεται στο 0,8%

Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) αναθεώρησε σήμερα τις προβλέψεις του για την Ευρωζώνη και την παγκόσμια οικονομία το 2026, προειδοποιώντας για αυξημένο πληθωρισμό και χαμηλότερη ανάπτυξη, εξαιτίας της ανόδου των τιμών ενέργειας που πυροδοτεί η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Η παρατεταμένη διάρκεια της σύγκρουσης μπορεί να ενισχύσει τον οικονομικό αντίκτυπο, επισημαίνει η έκθεση.

Η πρόβλεψη για την ανάπτυξη της Ευρωζώνης υποχωρεί στο 0,8% φέτος, μειωμένη κατά 0,4 ποσοστιαίες μονάδες, με τις προοπτικές για μεγάλες οικονομίες όπως η Γερμανία και η Γαλλία να περιορίζονται στο 0,8% (-0,2 μονάδες η καθεμία). Παράλληλα, ο πληθωρισμός προβλέπεται να φτάσει στο 2,6%, αυξημένος κατά 0,7 μονάδες, ενώ στις χώρες της G20 θα διαμορφωθεί στο 4,0% το 2026, πριν υποχωρήσει στο 2,7% το 2027, με σταδιακή αποκλιμάκωση των πιέσεων από τις τιμές ενέργειας. Ο δομικός πληθωρισμός στις ανεπτυγμένες οικονομίες της G20 αναμένεται να μειωθεί από 2,6% φέτος σε 2,3% το 2027.

Η έκθεση επισημαίνει σημαντικούς καθοδικούς κινδύνους, όπως πιθανές διαταραχές στις εξαγωγές από τη Μέση Ανατολή, που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε περαιτέρω αύξηση των τιμών ενέργειας και ελλείψεις βασικών εμπορευμάτων, περιορίζοντας την ανάπτυξη και εντείνοντας τον πληθωρισμό. Επιπλέον, η χαμηλότερη απόδοση επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να προκαλέσει ανατιμολόγηση στις χρηματοπιστωτικές αγορές, πλήττοντας τη ζήτηση και αυξάνοντας τους κινδύνους για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

Αντίθετα, παράγοντες όπως η ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού τομέα, η ταχύτερη αποκλιμάκωση της σύγκρουσης και η διεύρυνση των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσαν να ενισχύσουν την ανάπτυξη.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η ανάπτυξη αναμένεται να επιβραδυνθεί στο 2,9% το 2026, προτού ενισχυθεί οριακά στο 3,0% το 2027. Οι υψηλές τιμές ενέργειας και η αβεβαιότητα γύρω από τη Μέση Ανατολή θα περιορίσουν τη ζήτηση, αντισταθμίζοντας τα οφέλη από τις ισχυρές επενδύσεις στην τεχνολογία, τη μείωση των δασμών και τη δυναμική του 2025.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η ανάπτυξη εκτιμάται στο 2,0% το 2026 και στο 1,7% το 2027, καθώς η θετική επίδραση των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη αντισταθμίζεται από την επιβράδυνση της αύξησης των πραγματικών εισοδημάτων και της κατανάλωσης. Στην Ευρωζώνη, η ανάπτυξη περιορίζεται στο 0,8% φέτος λόγω των υψηλών τιμών ενέργειας, για να φτάσει στο 1,2% το 2027 με στήριξη από τις αυξημένες αμυντικές δαπάνες. Στην Κίνα, η ανάπτυξη προβλέπεται στο 4,4% το 2026 και στο 4,3% το 2027.