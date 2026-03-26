Ισχυρή αλλά αποδυναμωμένη νίκη: Η Μέτε Φρέντερικσεν ξανά σε τροχιά εξουσίας στη Δανία

Μετά την πρωτιά των Σοσιαλδημοκρατών στις βουλευτικές εκλογές στη Δανία, η απερχόμενη πρωθυπουργός Μέτε Φρέντερισκεν έλαβε εκ νέου εντολή σχηματισμού κυβέρνησης. Ο βασιλιάς Φρέντερικ της ανέθεσε την Τετάρτη, σύμφωνα με το παλάτι, να ξεκινήσει διαβουλεύσεις με όλα τα κόμματα για τη συγκρότηση νέου κυβερνητικού σχήματος.

Παρότι οι Σοσιαλδημοκράτες αναδείχθηκαν πρώτη δύναμη στις εκλογές της Τρίτης (26/3), κατέγραψαν το χειρότερο εκλογικό αποτέλεσμα των τελευταίων 120 και πλέον ετών. Συγκέντρωσαν 21,8% των ψήφων, σημαντικά μειωμένο σε σχέση με το 27,5% που είχαν λάβει στις εκλογές του 2022.

Συνολικά, το αριστερό μπλοκ στο οποίο ανήκουν εξασφάλισε 84 από τις 179 έδρες του κοινοβουλίου, ενώ το συντηρητικό-δεξιό μπλοκ έφτασε τις 77 έδρες. Για την απόλυτη πλειοψηφία απαιτούνται 90 έδρες, γεγονός που καθιστά τον σχηματισμό κυβέρνησης ιδιαίτερα δύσκολο. Υπενθυμίζεται ότι μετά τις εκλογές του 2022 οι διαπραγματεύσεις διήρκεσαν έξι εβδομάδες.

Καθοριστικό ρόλο αναμένεται να διαδραματίσει το κεντρώο κόμμα των Μετριοπαθών του υπουργού Εξωτερικών Λαρς Ράσμουσεν το οποίο εξασφάλισε 14 έδρες και ενδέχεται να αναδειχθεί σε ρυθμιστή των εξελίξεων. Οι υπόλοιπες τέσσερις έδρες του κοινοβουλίου (Folketing) κατανέμονται σε εκπροσώπους των αυτόνομων περιοχών των Νήσων Φερόε και της Γροιλανδίας. Συνολικά, δώδεκα κόμματα εισήλθαν στη Βουλή, ωστόσο η Δανία έχει παράδοση στις κυβερνήσεις μειοψηφίας.

Η Φρεντέρικσεν καλείται πλέον να ηγηθεί των διαπραγματεύσεων. Η ίδια χαρακτήρισε ως «το πιο ρεαλιστικό σενάριο» μια συνεργασία των Σοσιαλδημοκρατών με τα υπόλοιπα κόμματα του αριστερού μπλοκ και το κόμμα των Μετριοπαθών.

«Οι Δανοί θέλουν εμένα και κανέναν άλλον ως πρωθυπουργό», δήλωσε, τονίζοντας ότι εξακολουθεί να διαθέτει τη στήριξη για να κυβερνήσει προς όφελος της χώρας. Παράλληλα, υπέβαλε τυπικά την παραίτησή της στον βασιλιά, όπως προβλέπεται, πριν λάβει εκ νέου την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης.

Σύμφωνα με τον πολιτικό επιστήμονα Ρούνε Στούμπαγκερ από το Πανεπιστήμιο του Άαρχους, είναι πιθανό η Φρεντέρικσεν να παραμείνει στην πρωθυπουργία, αν και παραμένει ασαφές με ποιες πολιτικές δυνάμεις θα εξασφαλίσει την απαιτούμενη στήριξη.

Η Φρέντερικσεν βρίσκεται στην εξουσία από το 2019. Στις φετινές εκλογές, επωφελήθηκε από την εικόνα της ως έμπειρης ηγέτιδας, σε μια περίοδο που σημαδεύτηκε από διεθνείς πιέσεις αλλά και έντονα εσωτερικά ζητήματα, όπως ο πληθωρισμός, το κοινωνικό κράτος και τα περιβαλλοντικά προβλήματα στη γεωργία.