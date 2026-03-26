Coca-Cola HBC: Έκδοση τριών ομολόγων διάρκειας 2,5, 4,5 και 7,5 ετών

Η Coca-Cola HBC Finance B.V. (ο «Εκδότης») και η Coca-Cola HBC AG («Coca-Cola HBC») ανακοίνωσαν σήμερα την έκδοση τριών σειρών Ευρω-ομολόγων με σταθερό επιτόκιο διάρκειας 2,5 ετών, 4,5 ετών και 7,5 ετών (οι «Ομολογίες»), που θα εκδοθούν από τον Εκδότη στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεσοπρόθεσμων Ομολόγων Ευρώ ύψους 10.000.000.000 €, υπό την προϋπόθεση των συνθηκών της αγοράς.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωση της η εταιρεία, οι Ομολογίες θα είναι εγγυημένες από την Coca-Cola HBC. Το ποσό που θα προκύψει από την καθαρή εισροή κεφαλαίων από την έκδοση των Ομολογιών θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη γενικών χρηματοδοτικών και αναχρηματοδοτικών αναγκών του ομίλου Coca-Cola HBC, συμπεριλαμβανομένου του μετρητού που απαιτείται για τη χρηματοδότηση της ανακοίνωσης εξαγοράς της Coca-Cola Beverages Africa, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τα τέλη του 2026. Για πλήρεις λεπτομέρειες, παρακαλείσθε να ανατρέξετε στο Ενημερωτικό Δελτίο.

Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί διαφήμιση. Πρέπει να διαβαστεί σε συνδυασμό με το βασικό ενημερωτικό δελτίο (Base Prospectus) της 25ης Μαρτίου 2026 που αφορά το Πρόγραμμα, το οποίο έχει εγκριθεί από την UK Financial Conduct Authority (FCA) ως βασικό ενημερωτικό δελτίο σύμφωνα με τους κανόνες της FCA για την εισαγωγή σε ρυθμιζόμενη αγορά (FCA Handbook Prospectus Rules: Admission to Trading on a Regulated Market sourcebook). Το βασικό ενημερωτικό δελτίο είναι διαθέσιμο και οι τελικοί όροι που αφορούν τις Ομολογίες θα δημοσιευτούν όταν είναι διαθέσιμοι στη διεύθυνση: https://www.cocacolahellenic.com/en/investor-relations/debt-investors.

Θα υποβληθεί αίτηση για την εισαγωγή των Ομολογιών στην Επίσημη Κατάλογο της FCA και για διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του London Stock Exchange plc.