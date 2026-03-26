Κάλας: Η Ρωσία βοηθά το Ιράν να στοχοποιεί Αμερικανούς

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας κατηγόρησε τη Ρωσία ότι στηρίζει το Ιράν σε επιθέσεις κατά αμερικανικών στόχων.

«Βλέπουμε ότι η Ρωσία βοηθά το Ιράν με πληροφορίες από τις μυστικές υπηρεσίες, ώστε να στοχοποιεί και να σκοτώνει Αμερικανούς», δήλωσε η Κάλας στο περιθώριο της συνάντησης των ΥΠΕΞ της G7 στο Cernay-la-Ville, κοντά στο Παρίσι. Πρόσθεσε ότι η Μόσχα παρέχει επίσης drones στο Ιράν, τα οποία χρησιμοποιούνται για επιθέσεις σε γειτονικές χώρες και σε αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις.

«Αυτοί οι πόλεμοι συνδέονται στενά μεταξύ τους», ανέφερε, αναφερόμενη στα μέτωπα της Μέσης Ανατολής και της Ουκρανία. Τόνισε ακόμη ότι αν οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν να σταματήσει ο πόλεμος με το Ιράν και να πάψουν οι επιθέσεις κατά αμερικανικών στόχων, «θα πρέπει να ασκήσουν πίεση και στη Ρωσία, ώστε να μην μπορεί να βοηθά».

Οι δύο συγκρούσεις βρίσκονται στο επίκεντρο της συνόδου των υπουργών Εξωτερικών της G7, της πρώτης μετά την έναρξη της κρίσης με το Ιράν. Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται να φτάσει στη Γαλλία τη δεύτερη ημέρα των εργασιών.

Στην ομάδα της G7 συμμετέχουν η Γαλλία, η Γερμανία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο, ο Καναδάς, η Ιταλία και η Ιαπωνία.

Σημειώνεται ότι καμία χώρα της G7 δεν έχει εκφράσει ρητή στήριξη στις επιθέσεις κατά του Ιράν, ενώ δεν υπήρξε και διάθεση συμμετοχής σε ενδεχόμενη στρατιωτική επιχείρηση που είχε προτείνει ο Ντόναλντ Τραμπ για την άρση του αποκλεισμού των θαλάσσιων οδών στα Στενά του Ορμούζ.