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Ο κόσμος του Χάρι Πότερ αναγεννιέται: Πότε κάνει πρεμιέρα η νέα σειρά
Magazino
22:30 - 26 Μαρ 2026

Ο κόσμος του Χάρι Πότερ αναγεννιέται: Πότε κάνει πρεμιέρα η νέα σειρά

Reporter.gr Newsroom
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Μετά τη σαρωτική επιτυχία των βιβλίων της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ και την ολοκλήρωση της κινηματογραφικής saga το 2011, ο κόσμος του Χάρι Πότερ επιστρέφει δυναμικά, αυτή τη φορά ως τηλεοπτική σειρά από το HBO. Το πρώτο trailer δόθηκε απρόσμενα στη δημοσιότητα στις 25 Μαρτίου, αποκαλύπτοντας ότι η πρεμιέρα αναμένεται τα Χριστούγεννα του 2026.

Η πρώτη σεζόν βασίζεται στο βιβλίο "Ο Χάρι Πότερ και η Φιλοσοφική Λίθος" και ήδη από τα πρώτα πλάνα παρουσιάζονται εμβληματικές τοποθεσίες, όπως το σπίτι των Ντάρσλι, το Χόγκουαρτς με τις μεγάλες σκάλες και τη Μεγάλη Αίθουσα, αλλά και γνώριμοι χαρακτήρες: ο Χάρι, ο Ρον, η Ερμιόνη, ο Χάγκριντ, ο Ντάμπλντορ, η ΜακΓκόναγκαλ, ο Σνέιπ και ο Ντράκο.

Οι πρώτες αντιδράσεις των φαν είναι διχασμένες. Στην κοινότητα του Reddit (r/harrypotter), πολλοί υποδέχθηκαν θετικά το trailer, εκφράζοντας ελπίδες για μια πιο πιστή μεταφορά του βιβλίου και περισσότερες σκηνές καθημερινότητας – κάτι που φαίνεται να επιβεβαιώνεται από στιγμιότυπα όπως η ζωή του Χάρι στο σχολείο ή η Ερμιόνη στο σπίτι πριν λάβει την επιστολή της.

Ωστόσο, σε ευρύτερες κοινότητες όπως το r/television, η κριτική είναι πιο έντονη, με αρκετούς να θεωρούν ότι η σειρά μοιάζει υπερβολικά με τις ταινίες και δεν έχει ακόμη δείξει ξεκάθαρη δική της ταυτότητα. Παράλληλα, επιλογές casting – όπως ο Παάπα Εσιέντου στον ρόλο του Σνέιπ και η Αραμπέλα Στάντον ως Ερμιόνη – συνεχίζουν να προκαλούν συζητήσεις.

Παρά τις επιφυλάξεις, το ενδιαφέρον παραμένει τεράστιο, με τη νέα σειρά να φιλοδοξεί να επανασυστήσει τον μαγικό κόσμο σε μια νέα γενιά θεατών.

Τελευταία τροποποίηση στις 26/03/2026 - 21:51
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