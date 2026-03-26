Ο κόσμος του Χάρι Πότερ αναγεννιέται: Πότε κάνει πρεμιέρα η νέα σειρά

Μετά τη σαρωτική επιτυχία των βιβλίων της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ και την ολοκλήρωση της κινηματογραφικής saga το 2011, ο κόσμος του Χάρι Πότερ επιστρέφει δυναμικά, αυτή τη φορά ως τηλεοπτική σειρά από το HBO. Το πρώτο trailer δόθηκε απρόσμενα στη δημοσιότητα στις 25 Μαρτίου, αποκαλύπτοντας ότι η πρεμιέρα αναμένεται τα Χριστούγεννα του 2026.

Η πρώτη σεζόν βασίζεται στο βιβλίο "Ο Χάρι Πότερ και η Φιλοσοφική Λίθος" και ήδη από τα πρώτα πλάνα παρουσιάζονται εμβληματικές τοποθεσίες, όπως το σπίτι των Ντάρσλι, το Χόγκουαρτς με τις μεγάλες σκάλες και τη Μεγάλη Αίθουσα, αλλά και γνώριμοι χαρακτήρες: ο Χάρι, ο Ρον, η Ερμιόνη, ο Χάγκριντ, ο Ντάμπλντορ, η ΜακΓκόναγκαλ, ο Σνέιπ και ο Ντράκο.

Οι πρώτες αντιδράσεις των φαν είναι διχασμένες. Στην κοινότητα του Reddit (r/harrypotter), πολλοί υποδέχθηκαν θετικά το trailer, εκφράζοντας ελπίδες για μια πιο πιστή μεταφορά του βιβλίου και περισσότερες σκηνές καθημερινότητας – κάτι που φαίνεται να επιβεβαιώνεται από στιγμιότυπα όπως η ζωή του Χάρι στο σχολείο ή η Ερμιόνη στο σπίτι πριν λάβει την επιστολή της.

Ωστόσο, σε ευρύτερες κοινότητες όπως το r/television, η κριτική είναι πιο έντονη, με αρκετούς να θεωρούν ότι η σειρά μοιάζει υπερβολικά με τις ταινίες και δεν έχει ακόμη δείξει ξεκάθαρη δική της ταυτότητα. Παράλληλα, επιλογές casting – όπως ο Παάπα Εσιέντου στον ρόλο του Σνέιπ και η Αραμπέλα Στάντον ως Ερμιόνη – συνεχίζουν να προκαλούν συζητήσεις.

Παρά τις επιφυλάξεις, το ενδιαφέρον παραμένει τεράστιο, με τη νέα σειρά να φιλοδοξεί να επανασυστήσει τον μαγικό κόσμο σε μια νέα γενιά θεατών.