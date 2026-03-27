Reuters: Ο πόλεμος Τραμπ στο Ιράν φέρνει «αναθέρμανση» σχέσεων μεταξύ Ινδίας - Ρωσίας

Καθώς οι διπλωμάτες της Ινδίας διαπραγματεύονταν μια συμφωνία που θα μείωνε τους τιμωρητικούς αμερικανικούς δασμούς στις εξαγωγές της χώρας τον Ιανουάριο, το Νέα Δελχί μείωσε τις αγορές ρωσικού αργού πετρελαίου - μια κίνηση που θεωρήθηκε ευρέως ως ένας επώδυνος συμβιβασμός προς τον Αμερικανό πρόεδρο.

Σύμφωνα όμως με όσα μεταδίδει το Reuters, μόλις δύο μήνες αργότερα, Νέο Δελχί και Μόσχα ενισχύουν την ενεργειακή τους συνεργασία, με τις δύο πλευρές να είναι έτοιμες να συμφωνήσουν για την άμεση πώληση υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από τη Ρωσία για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.

Εάν η Ινδία αποφασίσει να προχωρήσει στη συμφωνία, -η οποία ενέχει τον κίνδυνο παραβίασης των δυτικών κυρώσεων-, οι διαπραγματεύσεις θα μπορούσαν να ολοκληρωθούν σε εβδομάδες, δήλωσε πηγή με γνώση του θέματος.

Στο ίδιο πλαίσιο, σημειώνεται ότι η «προφορική συμφωνία» για τη διαπραγμάτευση της συμφωνίας LNG επιτεύχθηκε κατά τη συνάντηση στις 19 Μαρτίου μεταξύ του Ρώσου Αναπληρωτή Υπουργού Ενέργειας, Παβέλ Σορόκιν και του Ινδού Υπουργού Πετρελαίου και Αερίου, Χάρντιπ Σινγκ Πούρι στο Νέο Δελχί, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Οι δύο αξιωματούχοι συμφώνησαν επίσης στην περαιτέρω αύξηση των πωλήσεων αργού πετρελαίου προς την Ινδία, η οποία θα μπορούσε να διπλασιαστεί σε σχέση με τα επίπεδα του Ιανουαρίου, φτάνοντας τουλάχιστον το 40% των συνολικών εισαγωγών της Ινδίας μέσα σε περίπου ένα μήνα.

Υπενθυμίζεται ότι η Ινδία έγινε μεγάλος αγοραστής ρωσικού αργού πετρελαίου που πωλείται με μεγάλες εκπτώσεις μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, κάτι που αποτέλεσε σημείο αντιπαράθεσης με την κυβέρνηση Τραμπ. Ο τρίτος μεγαλύτερος εισαγωγέας και καταναλωτής πετρελαίου στον κόσμο αγόρασε σχεδόν 44 δισεκατομμύρια δολάρια αργού από τη Μόσχα πέρυσι, διαδραματίζοντας καθοριστικό ρόλο στη στήριξη της πολεμικής οικονομίας του Κρεμλίνου.

Οι ινδικές αρχές έχουν επίσης ανακοινώσει ότι αγοράζουν φορτία ρωσικού υγροποιημένου πετρελαίου (LPG), το οποίο χρησιμοποιείται κυρίως για μαγείρεμα και δεν υπόκειται σε κυρώσεις.

«Η Ινδία επέλεξε την πορεία που εξυπηρετούσε καλύτερα τα εθνικά της συμφέροντα, εδραιωμένη σε μια μακροχρόνια και αξιόπιστη συνεργασία με τη Ρωσία», δήλωσε ο Άτζάι Μαλχότρα, πρώην πρεσβευτής της Ινδίας στη Μόσχα. Η Δελχί τώρα «πρέπει να απαιτήσει εξαιρέσεις ή διευκολύνσεις ως φυσιολογικό μέρος της διαπραγμάτευσης μεταξύ στρατηγικών εταίρων», πρόσθεσε, αναφερόμενος στην Ουάσιγκτον.

Διπλό χτύπημα

Ενώ η Ινδία θεωρείτο από τις ΗΠΑ εδώ και δεκαετίες στρατηγικό αντίβαρο στην Κίνα, η πέμπτη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου έχει πλέον κλονιστεί δύο φορές σε λιγότερο από ένα χρόνο λόγω αποφάσεων που ελήφθησαν κυρίως στην Ουάσιγκτον. Μετά από χρόνια αγοράς ρωσικού αργού σε μειωμένες τιμές, το Νέο Δελχί μείωσε δραστικά τις αγορές μετά την επιβολή δασμών έως και 50% από τον Τραμπ τον Αύγουστο σε ινδικά προϊόντα - από τους πιο επιθετικούς δασμούς που έχουν επιβληθεί ποτέ σε κάποια χώρα. Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ έκρινε έκτοτε ότι ο Τραμπ ενήργησε παράνομα κατά την επιβολή αυτών των δασμών.

Όπως τονίζεται, η στρατηγική της Ινδίας άλλαξε γρήγορα μετά την επίθεση ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου. Η ιρανική αντίδραση περιελάμβανε στοχοποίηση πλοίων στον Στενό του Ορμούζ, κλείνοντας ουσιαστικά το στενό διάδρομο μέσω του οποίου περνά περίπου το ήμισυ των προμηθειών αργού και LNG της Ινδίας.

Μεγάλες ουρές εμφανίστηκαν σε ορισμένα πρατήρια καυσίμων στην Ινδία, ενώ κάποια εστιατόρια έμειναν χωρίς μαγειρικό αέριο. Η ζήτηση για ρωσικές ενεργειακές εξαγωγές, οι οποίες μεταφέρονται στους ασιατικούς πελάτες παρακάμπτοντας τον Κόλπο, αυξήθηκε απότομα στις οικονομίες της περιοχής.

«Η Ινδία είχε μειώσει τις αγορές φθηνού ρωσικού αργού, το οποίο θα είχε μετριάσει την κατάσταση σε κάποιο βαθμό», αναφέρει η σημείωση, μια ενημέρωση για την κρίση στη Μέση Ανατολή που προετοιμάστηκε στις 20 Μαρτίου για το γραφείο του υπουργικού συμβουλίου. Προειδοποιεί ότι μια παρατεταμένη διακοπή των ροών πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή θα προκαλέσει αλυσιδωτά οικονομικά προβλήματα, «οδηγώντας σε υψηλότερο πληθωρισμό, αδυναμία του νομίσματος και αύξηση του εξωτερικού χρέους». Η ανάπτυξη των εξαγωγών θα μπορούσε να υποχωρήσει κατά 2%-4%, προσθέτει, ενώ ο χονδρικός πληθωρισμός θα μπορούσε να αυξηθεί κατά 0,3%-0,7%.

«Αναθέρμανση» σχέσεων

Η Ρωσία, που διατηρεί φιλικές σχέσεις με την Ινδία από τον Ψυχρό Πόλεμο, εκμεταλλεύεται την ευκαιρία της.

Οποιαδήποτε νέα συμφωνία LNG πιθανότατα θα περιέχει λιγότερο ευνοϊκούς όρους για την Ινδία σε σύγκριση με τη 20ετή συμφωνία προμήθειας που είχε υπογράψει η κρατική GAIL με τη Gazprom το 2012, σύμφωνα με μία από τις πηγές. «Τώρα είναι η αγορά του πωλητή», είπε η πηγή.

Στελέχη της ρωσικής κρατικής εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας Rosseti, που επισκέφθηκαν το Νέο Δελχί αυτόν τον μήνα για ένα συνέδριο βιομηχανίας, πρότειναν επίσης συνεργασία με Ινδούς συναδέλφους σε εγκαταστάσεις μεταφοράς ενέργειας, κυρίως σε ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές. Εάν επιτευχθεί συμφωνία, θα είναι η πρώτη εμπλοκή της Μόσχας στον τομέα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας της Ινδίας.

Η Ρωσία επιδιώκει επίσης να επεκτείνει τις αεροπορικές συνδέσεις με την Ινδία: ο Τιμοφέι Τιταρένκο, στέλεχος του αεροδρομίου Πούλκοβο της Αγίας Πετρούπολης, δήλωσε στο Reuters ότι επισκέπτεται ινδικά αεροδρόμια εξετάζοντας τη δυνατότητα περισσότερων απευθείας πτήσεων.

Ο κορυφαίος ρώσος διπλωμάτης Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε σε συνέδριο για τις ινδο-ρωσικές σχέσεις αυτήν την εβδομάδα ότι το 96% του εμπορίου μεταξύ των δύο χωρών πραγματοποιείται πλέον σε ρουπίες και ρούβλια.

«Η πολυετής φιλία Ρωσίας-Ινδίας αποτελεί παράδειγμα για το πώς πρέπει και μπορεί να οικοδομηθεί η διεθνής σχέση - βασισμένη στην ισότητα, την αμοιβαία εμπιστοσύνη και τον σεβασμό, και στην εξέταση των συμφερόντων του άλλου», δήλωσε.

Συναλλαγές ρουπίας-ρούβλι ύψους έως 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων μπορούν πλέον να ολοκληρωθούν σε μόλις μία ημέρα, ή περισσότερο από δύο φορές πιο γρήγορα σε σχέση με μερικά χρόνια πριν, δήλωσε κορυφαίο στέλεχος της ινδικής θυγατρικής της ρωσικής τράπεζας Sberbank σε συνέδριο στο Μουμπάι τον Μάρτιο.