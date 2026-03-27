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Sell-off στα ευρωπαϊκά ομόλογα: Ενεργειακό σοκ και φόβοι στασιμοπληθωρισμού εκτοξεύουν τις αποδόσεις
Ομόλογα
15:31 - 27 Μαρ 2026

Sell-off στα ευρωπαϊκά ομόλογα: Ενεργειακό σοκ και φόβοι στασιμοπληθωρισμού εκτοξεύουν τις αποδόσεις

Reporter.gr Newsroom
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Ισχυρές πιέσεις δέχονται τα ευρωπαϊκά κρατικά ομόλογα, με τις αποδόσεις να καταγράφουν νέα πολυετή υψηλά, καθώς οι αγορές προεξοφλούν επίμονες πληθωριστικές πιέσεις λόγω του πολέμου ΗΠΑ–Ιράν και της εκτίναξης των τιμών ενέργειας.

Η απόδοση του 10ετούς γερμανικού ομολόγου (bund), που αποτελεί σημείο αναφοράς για την ευρωζώνη, ξεπέρασε το 3,12%, αγγίζοντας το υψηλότερο επίπεδο από το 2011, την περίοδο της κρίσης χρέους. Αντίστοιχα, τα γαλλικά 10ετή ομόλογα (OATs) κινούνται επίσης σε υψηλά 15ετίας, ενώ σημαντική άνοδο καταγράφουν και οι αποδόσεις σε χώρες όπως η Ιταλία, η Ισπανία, η Πορτογαλία και η Ελλάδα.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι αποδόσεις των 10ετών κρατικών ομολόγων (gilts) ξεπέρασαν το 5%, επίπεδα που είχαν να εμφανιστούν από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2008, καταγράφοντας άνοδο άνω των 80 μονάδων βάσης μέσα σε έναν μήνα.

Η αναταραχή στις αγορές ομολόγων εντάθηκε μετά τις δηλώσεις της προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, η οποία ξεκαθάρισε ότι η ΕΚΤ είναι έτοιμη να αυξήσει τα επιτόκια ακόμη και αν το ενεργειακό σοκ αποδειχθεί προσωρινό. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι οι εκτιμήσεις για ταχεία αποκλιμάκωση των επιπτώσεων του πολέμου είναι υπερβολικά αισιόδοξες, σημειώνοντας ότι η αποκατάσταση της ενεργειακής προσφοράς από τον Περσικό Κόλπο ενδέχεται να διαρκέσει χρόνια.

Ο πόλεμος και ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ έχουν οδηγήσει σε απότομη άνοδο των τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου, επιβαρύνοντας ιδιαίτερα την Ευρώπη, η οποία παραμένει εξαρτημένη από εισαγωγές ενέργειας. Το νέο αυτό σοκ έρχεται να προστεθεί στις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης που προκάλεσε ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Οι αγορές προεξοφλούν πλέον με πιθανότητα άνω του 90% αύξηση επιτοκίων από την ΕΚΤ έως τον Ιούνιο. Την ίδια ώρα, τα πρώτα στοιχεία δείχνουν επιτάχυνση του πληθωρισμού, με την Ισπανία να καταγράφει ετήσιο ρυθμό 3,3%.

Παράλληλα, εντείνονται οι ανησυχίες για στασιμοπληθωρισμό, δηλαδή συνδυασμό χαμηλής ανάπτυξης και υψηλού πληθωρισμού. Έρευνες καταναλωτικής εμπιστοσύνης σε Γερμανία και Ηνωμένο Βασίλειο καταγράφουν επιδείνωση του κλίματος, με τα νοικοκυριά να ανησυχούν για μείωση εισοδημάτων και αυξήσεις τιμών.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι η πορεία των αποδόσεων θα εξαρτηθεί κυρίως από τις τιμές ενέργειας. Όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά, «η κορύφωση των αποδόσεων θα έρθει μόνο όταν κορυφωθούν και οι τιμές ενέργειας», ενώ προειδοποιούν ότι σε ένα πιο δυσμενές σενάριο, οι αγορές ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωπες με ακόμη μεγαλύτερη αστάθεια.

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