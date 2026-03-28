Ιράν: Χαιρετίζει την πακιστανική διαμεσολάβηση για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Την ικανοποίησή της για τις διπλωματικές πρωτοβουλίες του Πακιστάν εξέφρασε η ιρανική ηγεσία, σε μια περίοδο έντονης κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή και αναζήτησης διεξόδου από τη σύγκρουση.

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον πρωθυπουργό του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, ευχαρίστησε το Ισλαμαμπάντ για τις προσπάθειες διαμεσολάβησης με στόχο τον τερματισμό των εχθροπραξιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ιρανικής προεδρίας, ο Πεζεσκιάν υπογράμμισε τη σημασία των πρωτοβουλιών που αποσκοπούν στην αποκλιμάκωση και την παύση των επιθέσεων κατά της χώρας του, τονίζοντας τον ρόλο του Πακιστάν ως διαύλου επικοινωνίας στην παρούσα συγκυρία.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται την ώρα που εντείνονται οι διπλωματικές κινήσεις στην περιοχή, με προγραμματισμένη συνάντηση στο Ισλαμαμπάντ μεταξύ των υπουργών Εξωτερικών της Σαουδική Αραβία, της Αίγυπτος και της Τουρκία, με αντικείμενο τη διαχείριση της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Το Πακιστάν αναδεικνύεται σε κρίσιμο διπλωματικό δίαυλο μεταξύ των Ηνωμένες Πολιτείες και του Ιράν, την ώρα που η ένταση στη Μέση Ανατολή απειλεί να κλιμακωθεί περαιτέρω και να επηρεάσει την παγκόσμια οικονομία.

Στο πλαίσιο αυτό, οι υπουργοί Εξωτερικών του Πακιστάν, της Σαουδικής Αραβίας, της Αιγύπτου και της Τουρκίας θα πραγματοποιήσουν σύνοδο αύριο, Κυριακή, και τη Δευτέρα στο Ισλαμαμπάντ για να συζητήσουν για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ανακοίνωσε σήμερα η πακιστανική κυβέρνηση.