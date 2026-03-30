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Ουκρανία: Ενδεχόμενη «ευκαιρία» η κρίση στη Μέση Ανατολή για την τεχνολογία αναχαίτισης drone
Ειδήσεις
15:14 - 30 Μαρ 2026

Ουκρανία: Ενδεχόμενη «ευκαιρία» η κρίση στη Μέση Ανατολή για την τεχνολογία αναχαίτισης drone

Reporter.gr Newsroom
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Ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει αναγκάσει τη χώρα να γίνει πρωτοπόρος στην αναχαίτιση drones. Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να αποτελέσει τη στιγμή-ορόσημο για την παγκόσμια διάδοση αυτής της τεχνολογίας.      

Σύμφωνα με το Reuters, στην προσπάθεια εξαγωγής ουκρανικών συστημάτων και τεχνογνωσίας, ο Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι περιόδευσε στην περιοχή του Κόλπου το περασμένο Σαββατοκύριακο, προκειμένου να συζητήσει συμφωνίες με χώρες που έχουν δεχθεί κύματα επιθέσεων με drones από το Ιράν αυτό το μήνα. «Η Ουκρανία μοιράζεται τεχνογνωσία που δεν είναι διαθέσιμη στη Μέση Ανατολή», δήλωσε ο Ζελένσκι σε συνέντευξή του στο Reuters την προηγούμενη εβδομάδα. «Η τεχνογνωσία δεν είναι ένα drone, αλλά μια δεξιότητα, μια στρατηγική, ένα σύστημα όπου το drone είναι μόνο ένα μέρος της συνολικής άμυνας».

Πράγματι, η Ουκρανία έχει υπογράψει τις τελευταίες ημέρες πλαίσιο συνεργασίας με τη Σαουδική Αραβία και το Κατάρ, ενώ ανέφερε ότι βρίσκεται σε διαδικασία υπογραφής συμφωνίας και με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Ο Ζελένσκι τόνισε ότι οι πωλήσεις όπλων πρέπει να αποφασίζονται σε κυβερνητικό επίπεδο, προειδοποιώντας τις επιχειρήσεις να μην συναλλάσσονται απευθείας με πελάτες.

Κάποιοι πρόσθεσαν ότι η σύγκρουση προσφέρει στην Ουκρανία μια μοναδική ευκαιρία για την εκκίνηση εξαγωγών και τη δημιουργία μιας παγκόσμιας ηγετικής βιομηχανίας που θα μπορούσε να αποτελέσει τη ραχοκοκαλιά της μεταπολεμικής ανοικοδόμησης και ευημερίας.

Οι εταιρείες Wild Hornets και SkyFall, -δύο κορυφαίοι κατασκευαστές ουκρανικών drones αναχαίτισης-, ανέφεραν από την πλευρά τους ότι έχουν επίσης δεχθεί αιτήματα από χώρες της Μέσης Ανατολής, αλλά όπως η UForce, δεν διαπραγματεύονται συμβόλαια απευθείας χωρίς το πράσινο φως από το Κίεβο.

Η Αναστασία Μίσκινα, εκτελεστική διευθύντρια του Tech Force in UA, ενός συνδέσμου σχεδόν 100 ουκρανικών εταιρειών αμυντικού τομέα, ανέφερε ότι κάποια μέλη έχουν ζητήσει άδεια από την κυβέρνηση για εξαγωγές και περιμένουν απάντηση.

«Υπάρχει κίνδυνος να χαθεί η στιγμή, γιατί η διεθνής αγορά δεν περιμένει», είπε.

Τελευταία τροποποίηση στις 30/03/2026 - 15:22
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