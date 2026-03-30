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Μαρινάκης για δίκη Τεμπών: Δικαιολογημένα υπήρξαν παράπονα - Την Τετάρτη (1/4) θα παρουσιαστεί μια εντελώς διαφορετική εικόνα
Πολιτική
14:34 - 30 Μαρ 2026

Μαρινάκης για δίκη Τεμπών: Δικαιολογημένα υπήρξαν παράπονα - Την Τετάρτη (1/4) θα παρουσιαστεί μια εντελώς διαφορετική εικόνα

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Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, αναγνώρισε σήμερα (30/3) ότι υπήρξαν «δικαιολογημένα παράπονα και αντιδράσεις» την πρώτη ημέρα της δίκης για την τραγωδία στα Τέμπη, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Διαβεβαίωσε, ωστόσο, ότι τα συναρμόδια υπουργεία συνεργάζονται για να μην επαναληφθεί η ίδια εικόνα την ερχόμενη Τετάρτη (1/4).      

Όπως σημείωσε, κατά την πρώτη ημέρα της δίκης παρατηρήθηκαν σοβαρά οργανωτικά ζητήματα, καθώς ήταν απαραίτητο να εξασφαλιστούν θέσεις για τους διαδίκους, τους κατηγορούμενους και τους συνηγόρους υπεράσπισης και υποστήριξης κατηγορίας, ώστε η διαδικασία να ξεκινήσει ομαλά. «Τα συναρμόδια υπουργεία, δηλαδή το Υπουργείο Δικαιοσύνης και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, βρίσκονται σε συνεννόηση, ώστε να μην επαναληφθεί αυτή η εικόνα και να μην εξυπηρετηθούν πολιτικές σκοπιμότητες που θα μπορούσαν να τινάξουν τη δίκη στον αέρα», τόνισε. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι η δίκη πρέπει να διεξαχθεί κανονικά και η Δικαιοσύνη να δώσει απαντήσεις στους συγγενείς των θυμάτων, οι οποίοι έχουν βιώσει «τον απόλυτο πόνο».

Σχετικά με το χώρο διεξαγωγής της δίκης, ο κ. Μαρινάκης επεσήμανε ότι η αίθουσα στη Λάρισα είναι μία από τις δύο μεγαλύτερες της χώρας, συγκρινόμενη μόνο με την αίθουσα τελετών του Εφετείου Αθηνών, όπου στο παρελθόν έχουν διεξαχθεί μεγάλες δίκες όπως για τη φονική πυρκαγιά στο Μάτι ή τη δίκη της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Όπως υπογράμμισε, δεν πρόκειται για ζήτημα μεγέθους της αίθουσας, αλλά καθαρά για οργανωτικό θέμα. Οι αρμόδιες αρχές θα εξασφαλίσουν ότι οι συγγενείς, οι κατηγορούμενοι, οι συνήγοροι και οι εντολείς τους θα έχουν θέση στην αίθουσα.

Απαντώντας σε ερώτηση για ενδεχόμενη επανάληψη προβλημάτων την ερχόμενη Τετάρτη, ο κ. Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι η επιχειρησιακή διαχείριση ανήκει στην έδρα του δικαστηρίου και στην Ελληνική Αστυνομία, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή της δίκης. «Δικαιολογημένα υπήρξαν παράπονα την πρώτη μέρα. Την Τετάρτη, όμως, θα παρουσιαστεί μια εντελώς διαφορετική εικόνα», τόνισε.

Σχετικά με δηλώσεις του υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη, για τις θέσεις υποψήφιων αρχηγών κομμάτων, ο κ. Μαρινάκης διευκρίνισε ότι κάθε διάδικος αντιμετωπίζεται από το δικαστήριο με τον ίδιο τρόπο, ανεξαρτήτως πολιτικής ιδιότητας, και ότι δεν υπήρξε καμία πρόθεση διαφορετικής ή χειρότερης μεταχείρισης.

Τέλος, απαντώντας για την ικανοποίηση του πρωθυπουργού από τη διαχείριση της πρώτης ημέρας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι, όπως καταγράφηκε στον εβδομαδιαίο απολογισμό, η εικόνα της πρώτης ημέρας δεν ήταν η καλύτερη δυνατή. Ωστόσο, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και ο υπουργός, σε συνεργασία με την Περιφέρεια και τις αρμόδιες πολεοδομικές αρχές, φρόντισαν εγκαίρως να εξασφαλιστεί μια αίθουσα αντίστοιχη με τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα στην Ελλάδα.

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