Ισραήλ για Άγιο Φως: Με αυστηρούς περιορισμούς η Αφή στα Ιεροσόλυμα λόγω πολέμου

Υπό αυστηρούς περιορισμούς αλλά χωρίς ακύρωση θα πραγματοποιηθούν φέτος οι πασχαλινές τελετές στα Ιεροσόλυμα, συμπεριλαμβανομένης της Αφής του Αγίου Φωτός, όπως αποφάσισε η ισραηλινή αστυνομία εν μέσω της πολεμικής κρίσης.

Η απόφαση ελήφθη μετά από συνάντηση των αρχών με τον Λατίνο Πατριάρχη Ιεροσολύμων, Πιερμπατίστα Πιτσαμπάλα, στον απόηχο των αντιδράσεων που προκάλεσε η πρόσφατη απαγόρευση εισόδου του στον Πανάγιο Τάφο. Οι δύο πλευρές κατέληξαν σε κοινό πλαίσιο για τη διεξαγωγή των τελετών του Πάσχα, δίνοντας έμφαση τόσο στη διατήρηση της θρησκευτικής λατρείας όσο και στην ασφάλεια των πιστών.

Σύμφωνα με την ισραηλινή αστυνομία, οι εκδηλώσεις θα έχουν «συμβολικό και περιορισμένο χαρακτήρα», λόγω των αυξημένων κινδύνων στην περιοχή. Όπως επισημαίνεται, οι περιορισμοί κρίνονται αναγκαίοι, καθώς το τελευταίο διάστημα έχουν καταγραφεί πλήγματα από ιρανικούς πυραύλους και θραύσματα εντός της Παλαιάς Πόλης, δημιουργώντας άμεση απειλή για προσκυνητές και κατοίκους.

Από ελληνικής πλευράς, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης διαβεβαίωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την ασφαλή μεταφορά του Αγίου Φωτός στην Ελλάδα ενόψει Πάσχα. Παράλληλα, αναμένεται εντός των επόμενων ημερών να οριστικοποιηθεί ο αριθμός και η σύνθεση της ελληνικής αποστολής που θα μεταβεί στα Ιεροσόλυμα, καθώς και ο τρόπος μεταφοράς του Αγίου Φωτός.