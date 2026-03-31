Μαλαισία: Τα δεξαμενόπλοιά της εξαιρούνται από τα ιρανικά τέλη διέλευσης στο Στενό του Ορμούζ

Η Μαλαισία ανακοίνωσε ότι τα δεξαμενόπλοιά της που έχουν άδεια διέλευσης από το Στενό του Ορμούζ δεν θα υπόκεινται στα τέλη που επιβάλλει το Ιράν, όπως γνωστοποίησε ο υπουργός Μεταφορών Anthony Loke.

«Ο Ιρανός πρεσβευτής επιβεβαίωσε ότι δεν θα υπάρχει κανένα τέλος για τα μαλαισιανά πλοία», δήλωσε ο Loke - σύμφωνα με το Bloomberg- σε εκδήλωση την Τρίτη, προσθέτοντας ότι η χώρα του διατηρεί φιλικές διπλωματικές σχέσεις με την Τεχεράνη.

Νωρίτερα αυτό το Σάββατο, ο υπουργός Εξωτερικών της Μαλαισίας είχε αναφέρει ότι το Ιράν ενέκρινε τη διέλευση επτά μαλαισιανών τάνκερ, μεταξύ των οποίων πλοία των εταιρειών Petroliam Nasional Bhd., MISC Bhd. και Sapura Energy Bhd., από το Στενό, που έχει μετατραπεί σε κρίσιμο σημείο έντασης λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Τα πλοία βρίσκονταν μέχρι πρότινος καθηλωμένα στο ζωτικό πέρασμα.

Το Ιράν έχει ψηφίσει νόμο που επιβάλλει τέλη σε διελεύσεις και απαγορεύει την είσοδο πλοίων αμερικανικών και ισραηλινών συμφερόντων. Παράλληλα, έχει θεσπίσει διαδικασίες που απαιτούν λεπτομέρειες για το φορτίο και το πλήρωμα, και σε ορισμένες περιπτώσεις προκαταβολική πληρωμή.

Η Μαλαισία ακολουθεί μια πρακτική πολιτική απέναντι στο Ιράν, με τον πρωθυπουργό Anwar Ibrahim να αναγνωρίζει το δικαίωμα της Τεχεράνης να προστατεύει την κυριαρχία της, ενώ παράλληλα ζητά ταχεία επίλυση της κρίσης. Σε τηλεοπτική του ομιλία την Πέμπτη, ο Anwar ευχαρίστησε τον πρόεδρο του Ιράν για τη διευκόλυνση της πρόωρης διέλευσης των μαλαισιανών πλοίων.