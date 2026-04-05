Τραμπ: Δεν θα μείνουν όρθια εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής και γέφυρες - Το θέλει κι ο ιρανικός λαός

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλτ Τραμπ, απείλησε να καταστρέψει όλα τα εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής του Ιράν, εάν οι ηγέτες της χώρας δεν συμφωνήσουν να ανοίξουν ξανά τα Στενά του Ορμούζ μέχρι το βράδυ της Τρίτης, αυξάνοντας την πίεση προς την Τεχεράνη.

«Αν δεν συμμορφωθούν, αν θέλουν να το κρατήσουν κλειστό, θα χάσουν κάθε εργοστάσιο ηλεκτροπαραγωγής και κάθε άλλη εγκατάσταση που έχουν σε ολόκληρη τη χώρα», δήλωσε ο Τραμπ σε μια οκτάλεπτη συνέντευξη στη Wall Street Journal την Κυριακή (5/4).

Όταν ρωτήθηκε πότε πιστεύει ότι θα τελειώσει ο πόλεμος, ο Τραμπ απάντησε: «Θα σας ενημερώσω πολύ σύντομα».

«Αλλά βρισκόμαστε σε πολύ ισχυρή θέση, και αυτή η χώρα θα χρειαστεί 20 χρόνια για να ανοικοδομηθεί, αν είναι τυχερή, αν εξακολουθεί να υπάρχει ως χώρα», είπε. «Και αν δεν κάνουν κάτι μέχρι το βράδυ της Τρίτης, δεν θα έχουν ούτε εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής ούτε γέφυρες όρθιες».

Όταν ρωτήθηκε αν ανησυχεί ότι ο λαός του Ιράν, μια χώρα με 93 εκατομμύρια κατοίκους, θα μπορούσε να υποφέρει εάν πληγούν πολιτικές υποδομές, ο Τραμπ απάντησε: «Όχι, θέλουν να το κάνουμε», υποστηρίζοντας ότι οι Ιρανοί «ζουν στην κόλαση».

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το πρωί της Κυριακής, ο Τραμπ απείλησε να καταστρέψει τα εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής και τις γέφυρες του Ιράν την Τρίτη, αν δεν ανοίξει ξανά το Στενό του Ορμούζ. Ωστόσο, η ανάρτηση δεν παρείχε πολλές λεπτομέρειες για το πόσο εκτεταμένες θα μπορούσαν να είναι οι επιθέσεις.

Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, ο στρατός επιτρέπεται να πλήξει πολιτικά εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής και άλλες κρίσιμες υποδομές μόνο εάν συμβάλλουν σε στρατιωτική επιχείρηση και εφόσον η ζημιά στους αμάχους ελαχιστοποιείται.

Η Wall Street Journal είχε προηγουμένως αναφέρει ότι συνεργάτες του Τραμπ έχουν δηλώσει πως τέτοιου είδους στοχευμένα πλήγματα θεωρούνται επιτρεπτά, επειδή αποσκοπούν στο να περιορίσουν την ικανότητα της Τεχεράνης να κατασκευάζει πυραύλους, drones και πυρηνικά όπλα. Εκτεταμένα πλήγματα σε εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής και γέφυρες, ανεξαρτήτως στρατιωτικής αξίας, εγείρουν νομικά και ανθρωπιστικά ζητήματα.

Λίγη ώρα αργότερα ο Τραμπ προσδιόρισε επακριβώς το νέο τελεσίγραφο προς το Ιράν «20:00 την Τρίτη». Σε ώρα Ελλάδας, στις 3 τα ξημερώματα της Τετάρτης.