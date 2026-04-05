Τραμπ προς Ιράν: Ανοίξτε αυτό το καταραμένο στενό ή θα πάτε στην κόλαση

«Ανοίξτε αυτό το καταραμένο στενό (σ.σ. το Ορμούζ) ή θα πάτε στην κόλαση», προειδοποίησε την Κυριακή (5/4) το Ιράν ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, που έχει δώσει τελεσίγραφο 48 ωρών στο καθεστώς.

«Η Τρίτη στο Ιράν θα είναι η Ημέρα του Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας και η Ημέρα της Γέφυρας, όλα σε μια μέρα. Θα είναι πρωτοφανές! Ανοίξτε αυτό το καταραμένο στενό, τρελοί, ή θα πάτε στην κόλαση! Θα δείτε! Δόξα στον Αλλάχ», έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ στο δίκτυό του Truth Social, απειλώντας ευθέως με πλήγματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις και γέφυρες.

Είχαν προηγηθεί πανηγυρικές του αναρτήσεις για την επιτυχημένη επιχείρηση διάσωσης ενός πιλότου που είχε βρεθεί στο έδαφος του Ιράν.

Δείτε πώς διασώθηκε ΕΔΩ