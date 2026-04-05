Καργαρώτος (Αντιπρόεδρος Παπαστράτος): Η αποτροπή της πρόσβασης των ανηλίκων σε προϊόντα καπνού απαιτεί συνεργασία

Η συγκεκριμένη τοποθέτηση του Ιάκωβου Καργαρώτου, που αναδεικνύει τη σημασία της συνεργασίας και της συνέργειας, διατυπώθηκε στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο πάνελ με θέμα «Νέοι και Απαγορεύσεις: Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα», το οποίο πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του MAD Forum 2026, με δημιουργούς, ερευνητές, θεσμικούς φορείς, επιχειρήσεις και νέους να συζητούν τις μεγάλες προκλήσεις της επόμενης δεκαετίας.

Ο Αντιπρόεδρος της Παπαστράτος επισήμανε ότι μια τέτοια σύνθετη κοινωνική πρόκληση δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με απλές απαγορεύσεις, σημειώνοντας ότι τα παιδιά και οι έφηβοι σήμερα έχουν αναπτύξει έναν ισχυρό δεσμό με το ψηφιακό περιβάλλον, γεγονός που καθιστά αναγκαία μια πιο ρεαλιστική προσέγγιση, με διαβάθμιση της πρόσβασης και κατανόηση των κινήτρων που οδηγούν τους νέους σε συγκεκριμένες συμπεριφορές.

Στο πλαίσιο του ίδιου πάνελ, όπου συζήτησε μαζί με τη Δρ. Νάνση Βέρρα (Γενική Διευθύντρια Νομικών, Ρυθμιστικών Θεμάτων και Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Allwyn), την Αντιγόνη Γινοπούλου (Ψυχολόγο με ειδίκευση στην Ψυχολογία Παιδιού και Εφήβου) και τον Δημήτρη Αντωνίου (συγγραφέα, ακτιβιστή και μέλος της ομάδας της Hellas Direct) και συντονίστρια τη δημοσιογράφο Χριστίνα Βίδου, ο Ιάκωβος Καργαρώτος επισήμανε ότι, στον κλάδο των καπνικών προϊόντων, η Ελλάδα διαθέτει αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο που δίνει χώρο στα νέα προϊόντα τα οποία ρυθμίζει με ρεαλισμό και – μεταξύ άλλων προβλέψεων - απαγορεύει την πώληση προϊόντων καπνού και νικοτίνης σε ανηλίκους και μάλιστα επιβάλλοντας ποινικές κυρώσεις σε όσους παρανομούν. Ωστόσο, όπως τόνισε, «Όλα αυτά είναι προς τη σωστή κατεύθυνση αλλά και όλα από μόνα τους δεν αρκούν, εάν δεν υπάρχει μια συνεργασία όλων των φορέων».

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Επιπλέον, αναφέρθηκε στην καμπάνια «Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους», μια πρωτοβουλία της Παπαστράτος σε συνεργασία με την Πολιτεία, το Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, για την αποτροπή της πρόσβασης των ανηλίκων σε προϊόντα καπνού και νικοτίνης, η οποία αναδεικνύει την ευθύνη των ενηλίκων στη διαμόρφωση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος για τους ανήλικους. Όπως εξήγησε, η πρωτοβουλία αυτή επιδιώκει να μεταφέρει το επίκεντρο της συζήτησης από τους ανήλικους στους ενήλικες, που διαμορφώνουν το περιβάλλον μέσα στο οποίο λαμβάνονται οι αποφάσεις.

Ξεχωρίζοντας δύο από τα ευρήματα της έρευνας που διεξήγαγε η MRB για λογαριασμό της Παπαστράτος πριν από την έναρξη της πρωτοβουλίας, το περασμένο καλοκαίρι, τα οποία -όπως ανέφερε- του έχουν κάνει ιδιαίτερη εντύπωση, σημείωσε ότι 1 στους 4 πολίτες δήλωσε πως δεν γνωρίζει ότι τα προϊόντα καπνού και νικοτίνης δεν προορίζονται για ανηλίκους, και 1 στους 2 λιανοπωλητές που συμμετείχαν στην έρευνα παραδέχθηκε ότι έχει πωλήσει τέτοια προϊόντα σε ανήλικους. Τα στοιχεία αυτά, όπως υπογράμμισε, καταδεικνύουν ότι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση παραμένουν κρίσιμα ζητήματα.

Ο Αντιπρόεδρος της Παπαστράτος υπογράμμισε ακόμη ότι η αντιμετώπιση της πρόσβασης των ανηλίκων σε προϊόντα καπνού και νικοτίνης απαιτεί συλλογική προσπάθεια και ξεκάθαρη ανάληψη ευθύνης από όλους. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Πρέπει να κοιταχτούμε όλοι στον καθρέφτη -γονείς, εκπαιδευτικοί, λιανοπωλητές- και ο καθένας να αναλάβει το μέρος της ευθύνης που του αναλογεί».

Κλείνοντας, έδωσε το στίγμα της εταιρικής κουλτούρας των 95 χρόνων ιστορίας της Παπαστράτος, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Το να μην βρίσκονται προϊόντα δικά μας σε χέρια ανηλίκων είναι αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα».