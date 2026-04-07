Κωνσταντινούπολη: Πυροβολισμοί έξω από το ισραηλινό προξενείο – Νεκρός ο ένας δράστης

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Μεγάλης Τρίτης στην περιοχή Μπεσίκτας της Κωνσταντινούπολης μετά ένοπλη επίθεση από τρία άτομα έξω από το ισραηλινό προξενείο.

Λίγη ώρα αργότερα, έγινε γνωστό πως τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και ένας ακόμη τραυματίστηκε σοβαρά, ενώ, σύμφωνα με τα τουρκικά ΜΜΕ, δύο μέλη των δυνάμεων ασφαλείας τραυματίστηκαν επίσης. Ανάμεσα στους νεκρούς φαίνεται πως είναι και ο ένας από τους δράστες της επίθεσης, ενώ δύο ακόμη δράστες είναι τραυματισμένοι.

Το Reuters μετέδωσε, βασιζόμενο σε μαρτυρίες, ότι οι πυροβολισμοί ακούγονταν για τουλάχιστον δέκα λεπτά.

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Σύμφωνα με το διεθνές πρακτορείο, στην περιοχή γύρω από το ισραηλινό προξενείο υπάρχει πάντοτε έντονη παρουσία αστυνομικών. Παράλληλα, πηγές του Reuters αναφέρουν πως τη δεδομένη περίοδο στην Τουρκία δεν βρίσκονται Ισραηλινοί διπλωμάτες.

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«Μυρίζει προβιοκάτσια» δήλωσε ο νομάρχης Κωνσταντινούπολης Νταβούτ Γκιουλ για την ένοπλη επίθεση.

«Ένας από τους τρομοκράτες σκοτώθηκε. Δύο τρομοκράτες εξουδετερώθηκαν, αλλά είναι τραυματίες. Χάρη στα μέτρα και τις προφυλάξεις που έλαβε η αστυνομία μας, ευτυχώς καταφέραμε να ξεπεράσουμε αυτή τη μεγάλη επίθεση με τις ελάχιστες δυνατές απώλειες», είπε ακόμη.

Ο ίδιος ανέφερε, επίσης,πως «η ταυτοποίηση των νεκρών συνεχίζεται» και πως «η αστυνομία μας ερευνά τις συνδέσεις τους», ενώ παράλληλα εξετάζεται και το ενδεχόμενο οργανωμένης ενέργειας, όπως μεταδίδουν τουρικά ΜΜΕ.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα ο Υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας είχε αναφέρει πως και οι τρεις δράστες ταυτοποιήθηκαν.

Πιο αναλυτικά, ο Μουσταφά Τσιφτσί δήλωσε μέσω Χ: «Τρία άτομα που ενεπλάκησαν σε ένοπλη σύγκρουση με τους αστυνομικούς μας που βρίσκονταν σε υπηρεσία μπροστά από τα οικοδομικά τετράγωνα Yapı Kredi Plaza στην Κωνσταντινούπολη εξουδετερώθηκαν. Δύο από τους ήρωες αστυνομικούς μας τραυματίστηκαν ελαφρά. Οι δράστες έχουν ταυτοποιηθεί. Έχει διαπιστωθεί ότι ένα από τα άτομα, που ήρθε στην Κωνσταντινούπολη από τη Σμύρνη με ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο, έχει δεσμούς με μια οργάνωση που εκμεταλλεύεται τη θρησκεία και ότι ένας από τους δύο τρομοκράτες, οι οποίοι είναι αδέρφια, έχει ιστορικό σχετικό με ναρκωτικά».

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Πώς έγινε η επίθεση

Ο δημοσιογράφος του CNN Turk, Tamer Oskay, περιέγραψε λεπτομερώς πώς εκτυλίχθηκε η ένοπλη επίθεση στο ισραηλινό προξενείο.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, οι δράστες προσπάθησαν να εισέλθουν στο κτίριο και να προχωρήσουν προς τον 7ο όροφο, όπου στεγάζεται το προξενείο, αλλά οι φύλακες ασφαλείας αντιλήφθηκαν την προσπάθειά τους.

Οι αστυνομικοί ζήτησαν από τους ενόπλους να σταματήσουν, ωστόσο εκείνοι δεν συμμορφώθηκαν, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει ανταλλαγή πυροβολισμών. Ένας από τους τρεις δράστες έπεσε νεκρός από τα πυρά των αστυνομικών, ενώ οι άλλοι δύο βρήκαν καταφύγιο πίσω από ένα όχημα και συνέχισαν να πυροβολούν προς τους φύλακες.

Τελικά, ένας ακόμη από τους ένοπλους τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής των πυρών.

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