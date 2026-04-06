Άρτεμις II: Η αποστολή στη Σελήνη σπάει ρεκόρ απόστασης από τη Γη

Οι τέσσερις αστροναύτες της αποστολής Artemis II της NASA έφτασαν στο πιο απομακρυσμένο σημείο από τη Γη που έχει φτάσει ποτέ άνθρωπος τη Δευτέρα, ακολουθώντας μια πορεία μέσα στο βαρυτικό πεδίο επιρροής της Σελήνης, η οποία σύντομα θα τους οδηγήσει πάνω από τη σκοτεινή, αθέατη πλευρά της.

Σύμφωνα με μετάδοση του Reuters, το πλήρωμα της Artemis II, που ταξιδεύει με την κάψουλα Orion από την εκτόξευσή του από τη Φλόριντα την περασμένη εβδομάδα, ξύπνησε περίπου στις 10:50 π.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ, 17:50 ώρα Ελλάδας) για την έκτη ημέρα της αποστολής του, ακούγοντας ένα ηχογραφημένο μήνυμα από τον θρυλικό αστροναύτη των αποστολών Apollo 8 και 13, Τζιμ Λόβελ.

«Καλώς ήρθατε στην παλιά μου γειτονιά», είπε ο Λόβελ, ο οποίος πέθανε πέρυσι σε ηλικία 97 ετών. «Είναι μια ιστορική ημέρα, και ξέρω ότι θα είστε πολύ απασχολημένοι, αλλά μην ξεχάσετε να απολαύσετε τη θέα… καλή επιτυχία και καλό ταξίδι».

Οι αστροναύτες της NASA Ριντ Γουάιζμαν, Βίκτορ Γκλόβερ και Κριστίνα Κοχ, μαζί με τον Καναδό αστροναύτη Τζέρεμι Χάνσεν, επρόκειτο αργότερα τη Δευτέρα να φτάσουν στη μέγιστη απόστασή τους από τη Γη, περίπου 252.760 μίλια (406.600 χιλιόμετρα), ξεπερνώντας κατά περίπου 6.600 χιλιόμετρα το ρεκόρ που κατείχε για 56 χρόνια το πλήρωμα του Apollo 13.

Στη συνέχεια, θα περάσουν γύρω από την αθέατη πλευρά της Σελήνης, παρατηρώντας την από απόσταση περίπου 4.000 μιλίων πάνω από τη σκοτεινή επιφάνειά της, ενώ η Γη θα φαίνεται στο βάθος σαν μια μικρή μπάλα, στο μέγεθος μιας μπάλας μπάσκετ.

Αυτό το ορόσημο αποτελεί κορυφαία στιγμή της σχεδόν δεκαήμερης αποστολής Artemis II, η οποία είναι η πρώτη επανδρωμένη δοκιμαστική πτήση του προγράμματος Artemis.

{https://x.com/NASAEarth/status/2041219998312505855}

Η σειρά αυτών των αποστολών, με προϋπολογισμό δισεκατομμυρίων, έχει στόχο να επιστρέψει ανθρώπους στη Σελήνη μέχρι το 2028, πριν από την Κίνα, και να δημιουργήσει μια μακροχρόνια αμερικανική παρουσία εκεί μέσα στην επόμενη δεκαετία. Το σχέδιο περιλαμβάνει την κατασκευή μιας σεληνιακής βάσης, που θα λειτουργήσει ως δοκιμαστικό πεδίο για μελλοντικές αποστολές προς τον Άρη.

Η διέλευση γύρω από τη Σελήνη θα βυθίσει το πλήρωμα στο σκοτάδι και θα προκαλέσει προσωρινές διακοπές επικοινωνίας, καθώς η Σελήνη θα μπλοκάρει τη σύνδεση με το Δίκτυο Βαθέος Διαστήματος της NASA, ένα παγκόσμιο σύστημα τεράστιων κεραιών που χρησιμοποιείται για την επικοινωνία με διαστημικές αποστολές.

Η διαδικασία αυτή θα διαρκέσει περίπου έξι ώρες, κατά τη διάρκεια των οποίων οι αστροναύτες θα χρησιμοποιήσουν επαγγελματικές κάμερες για να τραβήξουν λεπτομερείς φωτογραφίες της Σελήνης από τα παράθυρα της Orion, καταγράφοντας μια σπάνια και επιστημονικά πολύτιμη οπτική γωνία, όπου το φως του ήλιου «αγκαλιάζει» τις άκρες της.

Το πλήρωμα θα έχει επίσης την ευκαιρία να φωτογραφίσει μια σπάνια στιγμή: τη Γη να ανατέλλει και να δύει στον σεληνιακό ορίζοντα, καθώς περιστρέφονται γύρω από τη Σελήνη — ένα εντυπωσιακό «ανάποδο» φαινόμενο σε σχέση με τη σεληνιακή ανατολή που βλέπουμε από τη Γη.

Ταυτόχρονα, μια ομάδα δεκάδων επιστημόνων στη NASA, στο Κέντρο Διαστημικών Πτήσεων Johnson στο Χιούστον, θα παρακολουθεί και θα καταγράφει σε πραγματικό χρόνο τις παρατηρήσεις των αστροναυτών, οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί να μελετούν διάφορα σεληνιακά φαινόμενα.

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