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Τραμπ Τζούνιορ από Βαλκάνια: «Οι ανατολικές χώρες, η τελευταία ελπίδα για την Ευρώπη»
Ειδήσεις
22:35 - 07 Απρ 2026

Τραμπ Τζούνιορ από Βαλκάνια: «Οι ανατολικές χώρες, η τελευταία ελπίδα για την Ευρώπη»

Reporter.gr Newsroom
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Ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, πρωτότοκος γιος του προέδρου των ΗΠΑ, βρέθηκε σήμερα στη Μπάνια Λούκα, όπου συμμετείχε σε στρογγυλή τράπεζα με επιχειρηματίες από τη Σερβική Δημοκρατία της Βοσνία-Ερζεγοβίνη.

Κατά την ομιλία του, ανέλυσε τις διεθνείς πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις, δίνοντας έμφαση σε ζητήματα όπως η τεχνητή νοημοσύνη, τα κρυπτονομίσματα, οι επενδύσεις και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες δημοκρατίες.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η τοποθέτησή του ότι οι χώρες της ανατολικής Ευρώπης αποτελούν «την τελευταία ελπίδα για την Ευρώπη», ασκώντας παράλληλα δριμεία κριτική στις δυτικές κοινωνίες για τη μεταναστευτική τους πολιτική. Στο ίδιο πλαίσιο, χαρακτήρισε τη Γαλλία και τη Μεγάλη Βρετανία ως «μουσουλμανικές χώρες».

Ο ίδιος υποστήριξε ότι οι λαοί της ανατολικής Ευρώπης που υπερασπίζονται τις παραδόσεις τους και τις δυτικές αξίες χρειάζονται στήριξη, επισημαίνοντας τη σημασία της ενίσχυσής τους. Παράλληλα, επέκρινε τη δράση της USAID και του Open Society Foundations, υποστηρίζοντας ότι έχουν επενδύσει σημαντικά ποσά με στόχο να επηρεάσουν πολιτικές εξελίξεις σε χώρες όπως η Σερβία και η Ουγγαρία.

Αναφερόμενος στις επικείμενες βουλευτικές εκλογές της 12ης Απριλίου στην Ουγγαρία, υπογράμμισε ότι είναι κρίσιμη η νίκη του πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν, καλώντας τους πολίτες να συμμετάσχουν μαζικά στην ψηφοφορία. Παράλληλα, επιτέθηκε στον βασικό του αντίπαλο, Πέτερ Μάγιαρ, χαρακτηρίζοντάς τον «κομμουνιστή», παρά το γεγονός ότι προέρχεται από τον ίδιο πολιτικό χώρο.

Στην τοποθέτησή του έδωσε ιδιαίτερη έμφαση και στα ζητήματα ενεργειακής ασφάλειας, τεχνητής νοημοσύνης και ψηφιακών νομισμάτων, τα οποία, όπως είπε, θα καθορίσουν την πορεία του δυτικού κόσμου τα επόμενα χρόνια.

Κατά την επίσκεψή του στη Μπάνια Λούκα, ο Τραμπ Τζούνιορ συνοδευόταν από την αρραβωνιαστικιά του Bettina Anderson, ενώ η Πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη διευκρίνισε ότι η παρουσία του στη χώρα είχε ιδιωτικό χαρακτήρα.

Την επίσκεψη σχολίασε και ο Ίγκορ Ντόντικ, στέλεχος του κυβερνώντος κόμματος και γιος του Μίλοραντ Ντόντικ, επισημαίνοντας ότι πραγματοποιήθηκε έπειτα από προσωπική πρόσκληση και σε φιλικό πλαίσιο.

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