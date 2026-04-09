Νετανιάχου: Άμεσες διαπραγματεύσεις με τον Λίβανο για αφοπλισμό της Χεζμπολάχ μετά από παρέμβαση Τραμπ

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ανακοίνωσε την Μεγάλη Πέμπτη ότι έδωσε εντολή στο υπουργικό του συμβούλιο να ξεκινήσει άμεσα διαπραγματεύσεις με τον Λίβανο. Στόχος των συνομιλιών είναι ο αφοπλισμός της Χεζμπολάχ και η εδραίωση «ειρηνικών σχέσεων» μεταξύ των δύο χωρών.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο του, ο Νετανιάχου ανέφερε: «Λαμβάνοντας υπόψη τις επανειλημμένες αιτήσεις του Λιβάνου για την έναρξη άμεσων διαπραγματεύσεων με το Ισραήλ, έδωσα χθες εντολή στο υπουργικό συμβούλιο να ξεκινήσει άμεσα διαπραγματεύσεις με τον Λίβανο, το συντομότερο δυνατό».

Σύμφωνα με την ίδια δήλωση, οι συνομιλίες θα επικεντρωθούν στον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ και στην εδραίωση ειρηνικών σχέσεων μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Το Ισραήλ εκτίμησε παράλληλα την πρόσφατη έκκληση του πρωθυπουργού του Λιβάνου για την αποστρατιωτικοποίηση της Βηρυτού, χαρακτηρίζοντας την κίνηση σημαντικό βήμα προς την ειρήνη στην περιοχή.

Η κίνηση αυτή έρχεται σε μια κρίσιμη συγκυρία για την περιοχή, ενώ οι σχέσεις Ισραήλ-Λιβάνου παραμένουν τεταμένες, κυρίως λόγω της παρουσίας και των δραστηριοτήτων της Χεζμπολάχ, η οποία θεωρείται τρομοκρατική οργάνωση από το Ισραήλ και τη Δύση.

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Με παρέμβαση Τραμπ οι διαπραγματεύσεις

Η απόφαση του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου να επιδιώξει άμεσες διαπραγματεύσεις με τον Λίβανο ελήφθη κατόπιν αιτήματος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσαν στο CNN ένας Αμερικανός αξιωματούχος και μια πηγή με γνώση του θέματος.

Κατά τη διάρκεια συνομιλίας την Τετάρτη, ο Τραμπ ζήτησε από τον Νετανιάχου να περιορίσει τις ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο και να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τη λιβανέζικη κυβέρνηση σχετικά με τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, ανέφεραν οι πηγές.

Την ερχόμενη εβδομάδα στην Ουάσινγκτον οι ειρηνευτικές συνομιλίες Λιβάνου – Ισραήλ

Οι απευθείας συνομιλίες μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου θα αρχίσουν την επόμενη εβδομάδα και θα διεξαχθούν στην Ουάσινγκτον με στόχο την ενίσχυση της προσωρινής εκεχειρίας στον πόλεμο με το Ιράν, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το πρακτορείο Associated Press.

Παράλληλα, δημοσιογράφος του ενημερωτικού ιστοτόπου Axios, με ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ, ανέφερε ότι η πρώτη αυτή συνάντηση μεταξύ Ισραηλινών και Λιβανέζων θα γίνει στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ.