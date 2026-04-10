ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Σι Τζινπίνγκ: Δεν θα επιτρέψουμε την ανεξαρτησία της Ταϊβάν - Σκληρή απάντηση της Ταϊπέι
Ειδήσεις
18:10 - 10 Απρ 2026

Σι Τζινπίνγκ: Δεν θα επιτρέψουμε την ανεξαρτησία της Ταϊβάν - Σκληρή απάντηση της Ταϊπέι

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, δήλωσε ότι το Πεκίνο «σε καμία περίπτωση δεν θα ανεχθεί» την ανεξαρτησία της Ταϊβάν, κατηγορώντας την ηγεσία της ότι υπονομεύει την ειρήνη στο Στενό της Ταϊβάν. Οι δηλώσεις έγιναν κατά τη διάρκεια συνάντησής του με την ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Ταϊβάν, Τσενγκ Λι-γουν, η οποία επισκέπτεται το Πεκίνο στο πλαίσιο αυτό που περιγράφει ως «ειρηνευτική αποστολή» με στόχο τη μείωση των εντάσεων.

Το Πεκίνο επαναλαμβάνει διαχρονικά ότι θεωρεί την Ταϊβάν αναπόσπαστο μέρος της κινεζικής επικράτειας και δεν αποκλείει τη χρήση βίας για την επίτευξη της «επανένωσης».

Από την πλευρά της, η επικεφαλής του μεγαλύτερου κόμματος της αντιπολίτευσης της Ταϊβάν, του Κουομιντάνγκ (KMT), τόνισε ότι οι λαοί και των δύο πλευρών επιθυμούν αμοιβαία επωφελείς σχέσεις και ότι οι επαφές θα πρέπει να βασίζονται στην ισοτιμία και τον αμοιβαίο σεβασμό. Παράλληλα, εξέφρασε την ελπίδα ότι μέσω διπλωματικών προσπαθειών το Στενό της Ταϊβάν δεν θα αποτελεί πλέον πεδίο πιθανής σύγκρουσης ή «σκακιέρα παρέμβασης εξωτερικών δυνάμεων».

Σε δηλώσεις της προς δημοσιογράφους, η Τσενγκ ανέφερε ότι ο Σι της είπε πως η Κίνα σέβεται το διαφορετικό κοινωνικό σύστημα και τον τρόπο ζωής της Ταϊβάν, εκφράζοντας όμως την προσδοκία η Ταϊβάν να αναγνωρίσει τα αναπτυξιακά επιτεύγματα της ηπειρωτικής Κίνας.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhnuzuomw055?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Σύμφωνα με αναφορές κινεζικών κρατικών μέσων, ο Σι υπογράμμισε επίσης ότι «οι άνθρωποι και στις δύο πλευρές του Στενού είναι Κινέζοι, μέλη μιας οικογένειας που επιδιώκουν ειρήνη, ανάπτυξη και συνεργασία».

Στην Ταϊπέι, ο αρμόδιος για τις σχέσεις με την Κίνα αξιωματούχος Τσίου Τσούι-τσένγκ δήλωσε ότι το μέλλον της Ταϊβάν μπορεί να αποφασιστεί μόνο από τον λαό της και κάλεσε το Πεκίνο να συνομιλεί με τη δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση του νησιού. Κατηγόρησε επίσης την Κίνα ότι επιχειρεί να παρουσιάσει ψευδώς το ζήτημα ως εσωτερική της υπόθεση. «Οι Κινέζοι κομμουνιστές δημιουργούν σκόπιμα την ψευδή εντύπωση ότι η Ταϊβάν είναι μια εσωτερική υπόθεση της Κίνας», πρόσθεσε.

Ιστορικά, μετά τον κινεζικό εμφύλιο πόλεμο του 1949, η ηττημένη κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Κίνας κατέφυγε στην Ταϊβάν, ενώ οι κομμουνιστές του Μάο ίδρυσαν τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας. Έκτοτε, οι δύο πλευρές δεν αναγνωρίζουν η μία την άλλη.

Σήμερα, το Κουομιντάνγκ τάσσεται υπέρ στενότερων σχέσεων με το Πεκίνο, σε αντίθεση με το κυβερνών Δημοκρατικό Προοδευτικό Κόμμα, ενώ στην κοινωνία της Ταϊβάν επικρατεί ευρέως η άποψη διατήρησης του σημερινού status quo, χωρίς επίσημη ένωση ή ανακήρυξη ανεξαρτησίας.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Συμβούλιο Ασφαλείας ΟΗΕ: Ανταλλαγή κατηγοριών μεταξύ Κίνας–ΗΠΑ για το Ιράν και τους Χούθι
Ειδήσεις

Συμβούλιο Ασφαλείας ΟΗΕ: Ανταλλαγή κατηγοριών μεταξύ Κίνας–ΗΠΑ για το Ιράν και τους Χούθι

Το τέλος του μονοπωλίου της SpaceX δεν ήρθε από τη Δύση
Τεχνολογία

Το τέλος του μονοπωλίου της SpaceX δεν ήρθε από τη Δύση

Ζελένσκι: Η Κίνα προειδοποίησε τη Ρωσία να μην κάνει χρήση πυρηνικών στην Ουκρανία
Ειδήσεις

Ζελένσκι: Η Κίνα προειδοποίησε τη Ρωσία να μην κάνει χρήση πυρηνικών στην Ουκρανία

Κίνα: Φονική πυρκαγιά σε εργοστάσιο παπουτσιών – Αναφορές για νεκρούς και εγκλωβισμένους
Ειδήσεις

Κίνα: Φονική πυρκαγιά σε εργοστάσιο παπουτσιών – Αναφορές για νεκρούς και εγκλωβισμένους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
16/07/2026 - 18:41

Στην τελική ευθεία η ανάπλαση των Ταμπακαριών - Ολοκληρώθηκε η ασφαλτόστρωση της οδού Αγίας Κυριακής

Ειδήσεις
16/07/2026 - 18:38

Ισπανία: Σε δίκη για διαφθορά παραπέμπεται η σύζυγος του Σάντσεθ

Ειδήσεις
16/07/2026 - 18:17

Γαλλία: Ο Ολάντ βλέπει παράθυρο επιστροφής στην προεδρία

Ειδήσεις
16/07/2026 - 18:15

Κομισιόν: Καλεί Ισπανία και Ουγγαρία να ενισχύσουν τις μεταρρυθμίσεις για το κράτος δικαίου

Ειδήσεις
16/07/2026 - 17:59

Ιταλία: Πάνω από 400 χρόνια φυλάκισης στους υπεύθυνους για την τραγωδία στη γέφυρα Μοράντι

Ανακοινώσεις
16/07/2026 - 17:50

Interwood: Μερική κάλυψη της ΑΜΚ και έκδοση 19,17 εκατ. νέων μετοχών

Υγεία
16/07/2026 - 17:50

ΠΟΥ: Η επιδημία Έμπολα στο Κονγκό εξαπλώνεται ταχύτερα από κάθε προηγούμενη

Σχόλια Αγοράς
16/07/2026 - 17:43

Χρηματιστήριο: Αρνητικό 4Χ4 απειλεί το πρόσημο του μήνα - Ποιες μετοχές αντιστάθηκαν

Πολιτική
16/07/2026 - 17:42

Σενετάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Θα υπερασπιστώ την τιμή και την υπόληψή μου

Επιχειρήσεις
16/07/2026 - 17:33

Profile: Ανασυγκρότηση του ΔΣ - Παραμένει πρόεδρος ο Χαράλαμπος Στασινόπουλος

Ειδήσεις
16/07/2026 - 17:33

«Ασπίδες»: Η Ελλάδα αναλαμβάνει τη διοίκηση της ευρωπαϊκής ναυτικής επιχείρησης με τον αντιναύαρχο Βασίλειο Γρυπάρη

Ειδήσεις
16/07/2026 - 17:20

ΔΥΠΑ: Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων για συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου σε Βρεφονηπιακούς Σταθμούς

Ειδήσεις
16/07/2026 - 17:08

Βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί: Χωρίς εισοδηματικά κριτήρια τα παιδιά πολύτεκνων οικογενειών

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
16/07/2026 - 17:06

Νέα απογείωση για τα ελληνικά αεροδρόμια: Άνοδος 6,2% στην επιβατική κίνηση το πρώτο εξάμηνο

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
16/07/2026 - 17:00

Νέο Πρόγραμμα Αποφοίτων της Allwyn Hellas για τους επαγγελματίες του αύριο

Ακίνητα
16/07/2026 - 16:54

Στις 30/11 η νέα καταληκτική ημερομηνία για τα προγράμματα «Εξοικονομώ» και «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για Νέους»

Ειδήσεις
16/07/2026 - 16:52

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς την Παρασκευή (17/7) σε Αττική, Κρήτη και ακόμη τέσσερις περιοχές της χώρας

Χρηματιστήρια
16/07/2026 - 16:50

Wall Street: Πτώση για S&P 500 και Nasdaq υπό το βάρος των ημιαγωγών

Ειδήσεις
16/07/2026 - 16:46

ΗΠΑ: Κάτω από τις προβλέψεις οι νέες αιτήσεις για επίδομα ανεργίας

Ειδήσεις
16/07/2026 - 16:35

Reuters: Το Ιράν ζήτησε στους Χούθι να κλείσουν την Ερυθρά Θάλασσα αν οι ΗΠΑ πλήξουν το ηλεκτρικό του δίκτυο

Ειδήσεις
16/07/2026 - 16:22

Στο Κίεβο ο Στάρμερ πριν αποχωρήσει από την πρωθυπουργία - Νέα στρατιωτική βοήθεια 300 εκατ. ευρώ στην Ουκρανία

Ειδήσεις
16/07/2026 - 16:12

Η ΕΕ αλλάζει το τραπεζικό εγχειρίδιο – Στόχος η ανάδειξη ευρωπαϊκών «πρωταθλητών»

Οικονομία
16/07/2026 - 16:11

Μαρινάκης: Από 26 Ιουλίου η ένταξη στον εξωδικαστικό μηχανισμό για οφειλές από 5.000 ευρώ

Ειδήσεις
16/07/2026 - 16:07

Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στα Βίλια Αττικής - Μεγάλη κινητοποίηση των δυνάμεων κατάσβεσης

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
16/07/2026 - 16:03

Hellenic Aviation Summer School 2026: «Μαθήματα Αεροπορίας» για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου

Επιχειρήσεις
16/07/2026 - 15:56

Space Hellas: Ο Σταύρος Μουστάκας αναλαμβάνει Διευθυντής Πωλήσεων

Επιχειρήσεις
16/07/2026 - 15:52

Η METLEN πραγματοποίησε το «First Fire» στο έργο CCGT Grudziądz στην Πολωνία

Οικονομία
16/07/2026 - 15:47

Ανάπτυξη με... αστερίσκους: Το ΙΟΒΕ βλέπει ευκαιρίες, αλλά και κινδύνους για την επόμενη διετία

Αυτοδιοίκηση
16/07/2026 - 15:36

Συνάντηση Δούκα με αντιπροσωπεία της Ελληνικό Μετρό: Στεκόμαστε ενεργά δίπλα στους κατοίκους της Κυψέλης

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
16/07/2026 - 15:27

Τι θυσία έχετε κάνει για να βρεθείτε σε metal συναυλία; Οι fans των Pantera στο Release Athens Festival αποκαλύπτονται στην Allwyn (vid.)

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ