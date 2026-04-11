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WP: Oι ΗΠΑ θα ζητήσουν από την Τεχεράνη να απελευθερώσει τους Αμερικανούς κρατουμένους
Ειδήσεις
09:00 - 11 Απρ 2026

WP: Oι ΗΠΑ θα ζητήσουν από την Τεχεράνη να απελευθερώσει τους Αμερικανούς κρατουμένους

Reporter.gr Newsroom
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Σύμφωνα με την Washington Post ένα από τα αιτήματα των Αμερικανών διαπραγματευτών προς την Τεχεράνη, κατά τις σημερινές (11/4) συζητήσεις στο Ισλαμαμπάντ, θα είναι η απελευθέρωση Αμερικανών κρατουμένων.  

«Άτομα που είναι ενήμερα για τα σχέδια της κυβέρνησης αποκάλυψαν το επικείμενο αίτημα, το οποίο δεν είχε αναφερθεί προηγουμένως, υπό τον όρο της ανωνυμίας, προκειμένου να περιγράψουν ευαίσθητα διπλωματικά ζητήματα», σημειώνει η αμερικανική εφημερίδα.

Ο Κίραν Ράμσεϊ της Global Reach, μίας μη κερδοσκοπικής οργάνωσης που ασχολείται με την εξασφάλιση της απελευθέρωσης Αμερικανών ομήρων και αδικαιολόγητα κρατουμένων, δήλωσε στην Washington Post ότι η απελευθέρωση Αμερικανών πολιτών από το Ιράν θα ήταν ένας «απλός και χωρίς απώλειες τρόπος για να βγούμε από τις τρέχουσες εχθροπραξίες».

Ωστόσο – σύμφωνα με τις πηγές της εφημερίδας – το αίτημα για την απελευθέρωση των Αμερικανών μπορεί να καθυστερήσει εάν οι συνομιλίες μεταξύ της ομάδας του προέδρου ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και του Ιράν αποδειχθούν δύσκολες.

Όπως σημειώνεται στο σχετικό δημοσίευμα, κατά πάσα πιθανότητα τουλάχιστον 6 Αμερικανοί πολίτες κρατούνται στο Ιράν.

Το αμερικανικό μέσο αναφέρει πως οι συνήγοροί τους εκφράζουν την ελπίδα ότι οι κρατούμενοι θα ελευθερωθούν ως χειρονομία καλής θέλησης από την Τεχεράνη. Σημειώνεται, ωστόσο, ότι δεν θεωρείται πως οι Αμερικανοί αυτοί αιχμαλωτίστηκαν από το Ιράν για να χρησιμοποιηθούν ως μοχλός σε μελλοντικές συνομιλίες με την Ουάσιγκτον.

Ο Λευκός Οίκος, ο οποίος συντονίζει τις ειρηνευτικές συνομιλίες με την Τεχεράνη, αρνήθηκε να σχολιάσει. «Αυτές είναι συνεχείς συζητήσεις και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα διαπραγματευτούν μέσω του Τύπου», απάντησε στην Washington Post η εκπρόσωπος, Άννα Κέλι, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος.

Πάντως, σε μια δήλωση που καταγγέλλει τη «μακρά και επαίσχυντη ιστορία της Τεχεράνης να κρατά άδικα Αμερικανούς υπηκόους και άλλους ξένους πολίτες», το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ κάλεσε το Ιράν «να απελευθερώσει αμέσως όλους τους Αμερικανούς» που κρατούνται εκεί.

Τελευταία τροποποίηση στις 11/04/2026 - 09:24
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