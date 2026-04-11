Στο Ισλαμαμπάντ Βανς, Γούιτκοφ και Κούσνερ: Τα στάδια των διαπραγματεύσεων & τα «αγκάθια»

Στο Ισλαμαμπάντ έχουν στραφεί τα βλέμματα της διεθνούς κοινότητας, καθώς εκεί εξελίσσονται κρίσιμες διπλωματικές διεργασίες για την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή. Η αγωνία για τη διατήρηση της εκεχειρίας παραμένει έντονη, με τις συνομιλίες να θεωρούνται καθοριστικές για την επόμενη ημέρα.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εξωτερικών του Πακιστάν, Ισάκ Ντάρ, στο Ισλαμαμπάντ έχουν πλέον αφιχθεί και οι δύο αντιπροσωπείες. Από αμερικανικής πλευράς, προηγήθηκαν οι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, ενώ στη συνέχεια έφτασε και ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς.

Οι συνομιλίες, ωστόσο, δεν ξεκίνησαν στην αρχικά προγραμματισμένη ώρα. Όπως μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο Tasnim, που συνδέεται με τους Φρουρούς της Επανάστασης, η έναρξη μετατέθηκε για αργότερα μέσα στην ημέρα, με τις αντιπροσωπείες να προχωρούν πρώτα σε χωριστές επαφές.

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Πώς θα εξελιχθούν οι διαπραγματεύσεις

Η διαδικασία των συνομιλιών προβλέπεται να εξελιχθεί σε διακριτά στάδια:

Αρχικό στάδιο:

Οι αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και του Ιράν θα έχουν ξεχωριστές συναντήσεις με τον πρωθυπουργό του Πακιστάν, ο οποίος αναλαμβάνει ρόλο βασικού διαμεσολαβητή.

Πρώτη φάση:

Θα ακολουθήσουν έμμεσες διαπραγματεύσεις, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν θέσεις και αιτήματα μέσω του πακιστανικού διαύλου, χωρίς άμεση επαφή.

Δεύτερη φάση (υπό προϋποθέσεις):

Εφόσον υπάρξει πρόοδος, οι συνομιλίες ενδέχεται να περάσουν σε απευθείας διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο αντιπροσωπειών, πρόσωπο με πρόσωπο.

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Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας

Η πακιστανική πρωτεύουσα βρίσκεται υπό αυστηρό καθεστώς ασφαλείας, με ενισχυμένες περιπολίες και ελέγχους, καθώς οι αρχές επιδιώκουν να διασφαλίσουν την ομαλή διεξαγωγή των συνομιλιών.

Η πόλη έχει μετατραπεί σε ένα «φρούριο» ασφαλείας, με δρακόντεια μέτρα και εκτεταμένες απαγορεύσεις κυκλοφορίας, καθώς οι αρχές προετοιμάζονται για μια ιδιαίτερα ευαίσθητη διπλωματική διαδικασία.

Η κυβέρνηση του Πακιστάν εξέφρασε την ελπίδα ότι όλες οι πλευρές θα προσέλθουν με εποικοδομητική διάθεση, επαναλαμβάνοντας την πρόθεσή της να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στη διευκόλυνση μιας συμφωνίας που θα οδηγήσει σε αποκλιμάκωση της κρίσης.

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Συνομιλίες με το δάκτυλο στην σκανδάλη

Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να επανέλθουν σε στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν, εφόσον οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στο Πακιστάν δεν καταλήξουν σε συμφωνία.

Σε συνέντευξή του στη New York Post, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι ο αμερικανικός στόλος έχει ήδη αρχίσει να επανεξοπλίζεται με προηγμένα οπλικά συστήματα, στο πλαίσιο προετοιμασίας για το ενδεχόμενο αναζωπύρωσης των επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν, σε περίπτωση αποτυχίας της διπλωματικής προσπάθειας.

Οι ΗΠΑ πρέπει να τηρήσουν στις δεσμεύσεις τους για την κατάπαυση του πυρός, οι οποίες περιελάμβαναν και τη διασφάλιση ότι η εκεχειρία αφορά και τον Λίβανο, δήλωσε από την πλευρά του Ιράν ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Αμπάς Αραγτσί, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον ορισθέντα πρέσβη του Ιράν στον Λίβανο, Μοχαμάντ Ρεζά Σιμπανί.

Σύμφωνα με την Washington Post ένα από τα αιτήματα των Αμερικανών διαπραγματευτών προς την Τεχεράνη, κατά τις σημερινές (11/4) συζητήσεις στο Ισλαμαμπάντ, θα είναι η απελευθέρωση Αμερικανών κρατουμένων.

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Λίβανος, Ορμούζ και τα υπόλοιπα αγκάθια της διαπραγμάτευσης

Οι συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στο Ισλαμαμπάντ διεξάγονται σε ιδιαίτερα εύθραυστο πλαίσιο, με σειρά κρίσιμων ζητημάτων να καθορίζουν τις πιθανότητες επίτευξης μιας συμφωνίας και να αναδεικνύουν το βάθος των διαφωνιών ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Σύμφωνα με ανώτερη ιρανική πηγή που επικαλείται το Reuters, οι Ηνωμένες Πολιτείες φέρονται να έχουν συμφωνήσει στην αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων τα οποία παραμένουν «παγωμένα» σε τράπεζες του εξωτερικού, μεταξύ των οποίων και στο Κατάρ.

Η Τεχεράνη ερμηνεύει την εξέλιξη αυτή ως ένδειξη καλής θέλησης από την πλευρά της Ουάσινγκτον, εκτιμώντας ότι αποτελεί σημάδι σοβαρής πρόθεσης για την προώθηση μιας πιο σταθερής και μακροπρόθεσμης ειρηνευτικής συμφωνίας.

Τα σημαντικότερα σημεία των διαπραγματεύσεων:

Εκεχειρία στον Λίβανο

Η Τεχεράνη θέτει ως προϋπόθεση τη συμπερίληψη του Λιβάνου σε μια ευρύτερη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, επικαλούμενη τις συνεχιζόμενες ισραηλινές επιχειρήσεις και τον αυξημένο αριθμό θυμάτων. Από την πλευρά τους, ΗΠΑ και Ισραήλ απορρίπτουν την ένταξη του συγκεκριμένου μετώπου στο διαπραγματευτικό πλαίσιο.

Κυρώσεις και δεσμευμένα κεφάλαια

Βασικό αίτημα του Ιράν αποτελεί η άρση των διεθνών κυρώσεων και η αποδέσμευση παγωμένων οικονομικών πόρων. Η Ουάσιγκτον εμφανίζεται διατεθειμένη να εξετάσει μέτρα χαλάρωσης, υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρξουν ουσιαστικές ιρανικές παραχωρήσεις στο πυρηνικό και πυραυλικό πρόγραμμα.

Στενά του Ορμούζ

Η ιρανική πλευρά επιδιώκει ενισχυμένο ρόλο και πιθανό δικαίωμα επιβολής τελών διέλευσης στα Στενά του Ορμούζ, στρατηγικό πέρασμα για το παγκόσμιο εμπόριο ενέργειας. Οι ΗΠΑ, αντίθετα, επιμένουν στην απρόσκοπτη και ελεύθερη ναυσιπλοΐα χωρίς περιορισμούς.

Αποζημιώσεις πολέμου

Στο τραπέζι αναμένεται να τεθεί και το ζήτημα αποζημιώσεων για τις καταστροφές του πολέμου, με την ιρανική πλευρά να το προωθεί ως αίτημα, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη τοποθέτηση από την Ουάσιγκτον.

Πυραυλικό πρόγραμμα

Ο περιορισμός των ιρανικών βαλλιστικών δυνατοτήτων αποτελεί κεντρική απαίτηση των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Το Ιράν, ωστόσο, απορρίπτει κατηγορηματικά οποιαδήποτε συζήτηση επί του θέματος, χαρακτηρίζοντάς το «μη διαπραγματεύσιμο».

Στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ

Η Τεχεράνη ζητά την αποχώρηση των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων από την περιοχή και εγγυήσεις μη επίθεσης. Αντίθετα, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ξεκαθαρίσει ότι η αμερικανική παρουσία θα παραμείνει έως ότου υπάρξει συνολική συμφωνία.