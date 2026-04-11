Ισραήλ: Έγκριση για 34 νέους οικισμούς στη Δυτική Όχθη - Έντονες αντιδράσεις των Παλαιστινίων

Η κυβέρνηση του Ισραήλ ενέκρινε, σύμφωνα με δημοσιεύματα και αναφορές μη κυβερνητικών οργανώσεων, την κατασκευή 34 νέων οικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, σε μια απόφαση που, όπως σημειώνεται, ελήφθη χωρίς επίσημη δημοσιοποίηση στις αρχές Απριλίου.

Η εξέλιξη έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και ανησυχία στην παλαιστινιακή πλευρά, καθώς εκφράζονται φόβοι ότι η επέκταση των οικισμών μπορεί να οδηγήσει σε νέες κατασχέσεις γης και τετελεσμένα επί του πεδίου.

Σύμφωνα με την ισραηλινή ΜΚΟ Ειρήνη Τώρα, το κυβερνητικό συμβούλιο ασφαλείας αποφάσισε τη δημιουργία 34 νέων οικισμών. Η οργάνωση, η οποία αντιτίθεται στον εποικισμό, επισημαίνει ότι η απόφαση δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί επίσημα.

Το υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ, που έχει την αρμοδιότητα για την εποπτεία των οικισμών στη Δυτική Όχθη, δεν προχώρησε σε σχόλιο όταν κλήθηκε από διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Τι προβλέπει ο σχεδιασμός

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του τηλεοπτικού δικτύου i24 News, αρκετοί από τους νέους οικισμούς αφορούν ήδη υπάρχουσες πρόχειρες εγκαταστάσεις που αναμένεται να νομιμοποιηθούν, ενώ άλλοι βρίσκονται ακόμη σε πρώιμο στάδιο σχεδιασμού.

Οι λεγόμενοι αυθαίρετοι ή πρόχειροι οικισμοί θεωρούνται παράνομοι ακόμη και βάσει της ισραηλινής νομοθεσίας, ωστόσο, όπως αναφέρεται, συχνά δημιουργούνται για να παγιώσουν νέα δεδομένα στο έδαφος.

Αντιδράσεις και φόβοι Παλαιστινίων κατοίκων

Η απόφαση έχει εντείνει την ανησυχία σε παλαιστινιακές κοινότητες της περιοχής. Στο χωριό Ντέιρ Αμάρ, κάτοικοι εκφράζουν φόβους ότι γειτονικές πρόχειρες εγκαταστάσεις μπορεί να ενταχθούν στους νέους οικισμούς.

Τοπικοί αγρότες περιγράφουν ήδη επιθέσεις και ζημιές σε καλλιέργειες και υποδομές, υποστηρίζοντας ότι η παρουσία εποίκων περιορίζει την πρόσβασή τους σε γεωργικές εκτάσεις. Κάτοικοι δηλώνουν ότι μια περαιτέρω επέκταση των οικισμών θα οδηγήσει σε απώλεια γης και οικονομικής επιβίωσης.

Διεθνές πλαίσιο και αριθμοί

Το Ισραήλ διατηρεί τον έλεγχο της Δυτικής Όχθης από το 1967, ενώ στην περιοχή –καθώς και στην προσαρτημένη Ανατολική Ιερουσαλήμ– ζουν πάνω από 500.000 Ισραηλινοί έποικοι, ανάμεσα σε περίπου 3 εκατομμύρια Παλαιστίνιους. Ο ΟΗΕ θεωρεί τους οικισμούς αυτούς παράνομους βάσει του διεθνούς δικαίου.

Πολιτικό και στρατιωτικό υπόβαθρο

Σύμφωνα με ισραηλινά δημοσιεύματα, ανώτατοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι φέρονται να έχουν εκφράσει ανησυχίες για την επιβάρυνση του στρατού από τη συνεχή επέκταση των οικισμών, ειδικά σε περίοδο πολεμικών επιχειρήσεων.

Οι νέες κατασκευές, όπως αναφέρεται, θα αναπτυχθούν σε βόρειες και νότιες περιοχές της Δυτικής Όχθης, ενώ η πολιτική εποικισμού έχει ενταθεί τα τελευταία χρόνια υπό την κυβέρνηση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, ιδιαίτερα μετά την κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Γάζα.

Τοπικές μαρτυρίες κάνουν λόγο για αποκλεισμούς αγροτικών δρόμων, καταστροφές καλλιεργειών και αυξανόμενη πίεση προς παλαιστινιακές κοινότητες, με τους κατοίκους να εκφράζουν φόβους ότι η κατάσταση θα επιδεινωθεί περαιτέρω το επόμενο διάστημα.