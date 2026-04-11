Νέο αίτημα Νετανιάχου για αναβολή της δίκης για διαφθορά: Επικαλείται λόγους εθνικής ασφάλειας

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου υπέβαλε νέο αίτημα για την αναβολή της εκδίκασης της υπόθεσης διαφθοράς που τον αφορά, ζητώντας καθυστέρηση τουλάχιστον δύο εβδομάδων. Όπως μετέδωσαν το Ισραηλινό Ραδιοτηλεοπτικό Δίκτυο και το πρακτορείο Anadolu Agency, ο ίδιος επικαλέστηκε «μυστικούς λόγους ασφαλείας και πολιτικής», χωρίς να προχωρήσει σε περαιτέρω διευκρινίσεις.

Μέχρι στιγμής παραμένει ασαφές εάν το Δικαστήριο της Ιερουσαλήμ θα αποδεχθεί πλήρως ή εν μέρει το αίτημα. Η δίκη είχε προσωρινά «παγώσει» λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και της έντασης στις σχέσεις Ισραήλ–Ιράν, με τη δικαστική διαδικασία να έχει προγραμματιστεί να επανεκκινήσει την Κυριακή.

Σε παράλληλο διπλωματικό επίπεδο, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν ανακοίνωσαν συμφωνία κατάπαυσης του πυρός διάρκειας δύο εβδομάδων, με τη διαμεσολάβηση του Πακιστάν. Πρόκειται για μια πρώτη κίνηση αποκλιμάκωσης, ενώ οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται με στόχο μια πιο μόνιμη συμφωνία. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι η εκεχειρία βασίστηκε σε πρόταση δέκα σημείων που υπέβαλε η Τεχεράνη.

Ο Νετανιάχου βρίσκεται αντιμέτωπος με σοβαρές κατηγορίες για δωροδοκία, απάτη και κατάχρηση εμπιστοσύνης σε τρεις ξεχωριστές υποθέσεις, γνωστές ως «1000», «2000» και «4000», για τις οποίες έχουν ασκηθεί διώξεις από τον Νοέμβριο του 2019.

Στην Υπόθεση 1000, φέρεται να δέχθηκε μαζί με μέλη της οικογένειάς του πολυτελή δώρα από επιχειρηματίες με αντάλλαγμα πολιτικές εξυπηρετήσεις. Η Υπόθεση 2000 αφορά επαφές με εκδότη της εφημερίδας Yedioth Ahronoth με στόχο ευνοϊκή κάλυψη, ενώ στην Υπόθεση 4000 κατηγορείται ότι προώθησε ρυθμιστικές αποφάσεις υπέρ επιχειρηματία, επίσης με αντάλλαγμα θετική δημοσιότητα.

Η δίκη, που ξεκίνησε το 2020, παραμένει σε εξέλιξη, με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό να απορρίπτει τις κατηγορίες, κάνοντας λόγο για πολιτικά υποκινούμενη δίωξη.

Την ίδια ώρα, από το 2024, ο Νετανιάχου αντιμετωπίζει και διαδικασίες ενώπιον του Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, με κατηγορίες που σχετίζονται με εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στη Λωρίδα της Γάζας, γεγονός που επιβαρύνει περαιτέρω το ήδη σύνθετο πολιτικό και νομικό του περιβάλλον.