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Επίθεση Τραμπ σε Μελόνι: Είναι απαράδεκτη - Δεν ανησυχεί αν το Ιράν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα
Ειδήσεις
18:13 - 14 Απρ 2026

Επίθεση Τραμπ σε Μελόνι: Είναι απαράδεκτη - Δεν ανησυχεί αν το Ιράν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα

Reporter.gr Newsroom
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Σφοδρή επίθεση κατά της Ιταλίδας πρωθυπουργού εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντας «απαράδεκτη» τη στάση της, στον απόηχο της κριτικής που εκείνη του άσκησε για σχόλιά του σχετικά με τον Πάπα Λέοντα.      

Πιο αναλυτικά, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η Τζόρτζια Μελόνι δεν δείχνει να ανησυχεί για το ενδεχόμενο το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, προειδοποιώντας ότι μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να θέσει σε άμεσο κίνδυνο την Ιταλία.

Υπενθυμίζεται ότι η Ιταλίδα πρωθυπουργός είχε νωρίτερα χαρακτηρίσει «απαράδεκτη» ανάρτηση του Τραμπ, η οποία περιλάμβανε αναφορά στον Πάπα Λέοντα.

Σε δηλώσεις του στην εφημερίδα Corriere della Sera, ο Τραμπ εξέφρασε έκπληξη για τη δημοτικότητα της Μελόνι, σημειώνοντας ότι θεωρούσε πως διέθετε πολιτικό θάρρος, κάτι που -όπως είπε- τελικά δεν ισχύει.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος επανήλθε με αιχμηρές τοποθετήσεις κατά του Ποντίφικα, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει επαρκή γνώση των διεθνών εξελίξεων και δεν θα έπρεπε να τοποθετείται για ζητήματα πολέμου.

Όπως ανέφερε, ο Πάπας δεν αντιλαμβάνεται -σύμφωνα με τον ίδιο πάντα- τη σοβαρότητα της κατάστασης στο Ιράν, κάνοντας λόγο για χιλιάδες νεκρούς διαδηλωτές και για μια χώρα που συνιστά πυρηνική απειλή.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ είχε ήδη στραφεί κατά του Πάπα Λέοντα τα ξημερώματα της Δευτέρας, μία ημέρα μετά την έντονη αντιπολεμική παρέμβαση του επικεφαλής της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στην αεροπορική βάση Άντριους, είχε δηλώσει ότι δεν συγκαταλέγεται στους θαυμαστές του Ποντίφικα, κατηγορώντας τον παράλληλα ότι υποβαθμίζει τον κίνδυνο από ένα ενδεχόμενο απόκτησης πυρηνικών όπλων από το Ιράν.

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