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Καναδάς: Οι Φιλελεύθεροι του Κάρνεϊ εξασφαλίζουν κρίσιμη κοινοβουλευτική υπεροχή
Ειδήσεις
20:01 - 14 Απρ 2026

Καναδάς: Οι Φιλελεύθεροι του Κάρνεϊ εξασφαλίζουν κρίσιμη κοινοβουλευτική υπεροχή

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρωθυπουργός του Καναδάς, Μαρκ Κάρνεϊ δήλωσε ότι οι πολίτες έδειξαν εμπιστοσύνη στο κυβερνητικό του σχέδιο, καθώς το φιλελεύθερο κόμμα του Καναδά πέτυχε οριακή πλειοψηφία στη Βουλή της χώρας Η εξέλιξη αυτή ήρθε μετά από νίκες σε τρεις κρίσιμες επαναληπτικές εκλογές, αλλά και μια σειρά αποχωρήσεων βουλευτών της αντιπολίτευσης που ενίσχυσαν την κυβερνητική παράταξη.

Με 174 από τις 343 έδρες, η κυβέρνηση αποκτά πλέον τη δυνατότητα να περνά νομοσχέδια χωρίς την ανάγκη στήριξης από άλλα κόμματα, γεγονός που ενισχύει σημαντικά την πολιτική σταθερότητα και δίνει στον Κάρνεϊ περιθώριο να αποφύγει πρόωρες εκλογές έως το 2029. Οι επαναληπτικές εκλογές διεξήχθησαν σε περιφέρειες της ευρύτερης περιοχής του Τορόντο, καθώς και στο Κεμπέκ, με τους Φιλελεύθερους να επικρατούν και στις τρεις.

Ωστόσο, η αντιπολίτευση αμφισβητεί τη νομιμοποίηση αυτής της πλειοψηφίας. Ο ηγέτης των Συντηρητικών, Πιερ Πολβιέρ, κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι βασίστηκε σε πολιτικές μετακινήσεις βουλευτών για να αποκτήσει εξουσία «χωρίς λογοδοσία», ανεβάζοντας τους τόνους της πολιτικής αντιπαράθεσης.

Ο Κάρνεϊ, από την πλευρά του, υπερασπίστηκε τη στρατηγική του, τονίζοντας ότι οι νέοι βουλευτές αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας για σταθερή διακυβέρνηση. Παράλληλα, έδωσε έμφαση στην ανάγκη άμεσης υλοποίησης του κυβερνητικού προγράμματος, το οποίο επικεντρώνεται στην ενίσχυση της οικονομίας και στη διαχείριση των προκλήσεων που προκύπτουν από τις εμπορικές σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Στο εσωτερικό μέτωπο, η κυβέρνηση καλείται να ανταποκριθεί σε υψηλές προσδοκίες, όπως η αύξηση της προσφοράς κατοικιών, η ενίσχυση της εθνικής άμυνας και η αξιοποίηση των ενεργειακών πόρων της χώρας. Ήδη, ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε προσωρινή αναστολή του ομοσπονδιακού φόρου στα καύσιμα, σε μια προσπάθεια να ανακουφίσει τους πολίτες από τις αυξανόμενες τιμές.

Η νέα κοινοβουλευτική ισορροπία σηματοδοτεί μια εντυπωσιακή πολιτική ανάκαμψη για τους Φιλελεύθερους, οι οποίοι πριν από έναν χρόνο αντιμετώπιζαν σοβαρό κίνδυνο εκλογικής ήττας. Πλέον, ο Κάρνεϊ βρίσκεται μπροστά σε μια κρίσιμη δοκιμασία: να μετατρέψει την πολιτική του ισχύ σε απτά αποτελέσματα για την καναδική κοινωνία.

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