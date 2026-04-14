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DW: Στις αντλίες η Γερμανία αναστενάζει
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19:50 - 14 Απρ 2026

DW: Στις αντλίες η Γερμανία αναστενάζει

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Επιχειρήσεις και καταναλωτές πλήττονται από τις υψηλές τιμές του ντίζελ και της βενζίνης. Η κυβέρνηση θα μειώσει τους φόρους, αλλά μόνο προσωρινά και αυτό ίσως να μην είναι αρκετό.

Σύμφωνα με τη Deutsche Welle, στις αρχές Μαρτίου, ένα λίτρο βενζίνης υψηλής ποιότητας κόστιζε 2,50 ευρώ σε ορισμένα βενζινάδικα στη Γερμανία. Αυτή τη στιγμή, η μέση τιμή είναι 2,14 ευρώ. Αυτό αντιστοιχεί 25% υψηλότερο από ό,τι στην αρχή του έτους, όταν τα καύσιμα ήταν διαθέσιμα για 1,70 ευρώ. Η αφορμή είναι φυσικά ο πόλεμος με το Ιράν, που ξεκίνησαν ΗΠΑ και Ισραήλ και ο αποκλεισμός από την Τεχεράνη των Στενών του Ορμούζ.

Η ενέργεια είναι ήδη ακριβή

Από την έναρξη του πολέμου, οι τιμές των καυσίμων έχουν εκτοξευθεί παγκοσμίως. Στη Γερμανία, όπου η ενέργεια είναι ήδη πολύ ακριβή με βάση τα διεθνή πρότυπα, όλοι αισθάνονται τις επιπτώσεις: οι επιχειρήσεις και το ευρύ κοινό. Μετά από πολλούς δισταγμούς και συζητήσεις σχετικά με την καλύτερη πορεία δράσης, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση, ένας συνασπισμός της Χριστιανικής Ένωσης (CDU/CSU) και των Σοσιαλδημοκρατών (SPD), συμφώνησε σε μέτρα φορολογικής ελάφρυνσης.

Η αρμόδια επιτροπή, με επικεφαλής τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς (CDU), ανακοίνωσε ένα άμεσο μέτρο μετά από μια έκτακτη διάσκεψη στο Βερολίνο το Σαββατοκύριακο: Ο φόρος πετρελαιοειδών στο ντίζελ και τη βενζίνη θα μειωθεί κατά 17 σεντς ανά λίτρο για δύο μήνες, κάτι που θα σημάνει ένα κόστος περίπου 1,6 δισεκατομμυρίων ευρώ. «Αυτό θα βελτιώσει πολύ γρήγορα την κατάσταση για τους οδηγούς και τις επιχειρήσεις», δήλωσε ο καγκελάριος.

Προσδοκίες από τις εταιρείες πετρελαίου

Ο Μερτς συνέδεσε την ανακοίνωσή του με ένα σαφές μήνυμα: «Σε αυτό το πλαίσιο, αναμένουμε από τη βιομηχανία πετρελαίου να μεταβιβάσει αυτήν την ελάφρυνση άμεσα και χωρίς περιορισμούς στους καταναλωτές». Ωστόσο, η Γερμανία δύσκολα μπορεί να επηρεάσει τις τιμές του αργού πετρελαίου στην παγκόσμια αγορά. Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση το γνωρίζει επίσης.

Ο καγκελάριος, ως εκ τούτου, επισήμανε προληπτικά τις συνέπειες της γεωπολιτικής, ιδίως τις αποτυχημένες διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο εναντίον του Ιράν. Ως αποτέλεσμα, οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν ξανά μέσα σε μια νύχτα σε πάνω από 100 δολάρια ανά βαρέλι. «Αυτό δείχνει ότι αυτή η κρίση, αυτός ο πόλεμος, είναι η πραγματική αιτία των προβλημάτων που έχουμε στη χώρα μας», τόνισε ο Μερτς.

Ελπίδες για κατάπαυση του πυρός

Ταυτόχρονα, μείωσε τις ελπίδες για περαιτέρω κρατική υποστήριξη: Είναι αδύνατο να απορροφήσουμε όλους τους κινδύνους και τις αβεβαιότητες της παγκόσμιας πολιτικής. «Αυτό που παίρνουμε από τους προϋπολογισμούς μας θα μας λείψει αλλού». Επομένως, η μείωση του φόρου στα ορυκτέλαια περιορίζεται σε δύο μήνες. «Για να είμαι ειλικρινής, αυτό σημαίνει ότι οι τιμές θα αυξηθούν ξανά», δήλωσε ο Μερτς.

Η ελπίδα του είναι ότι θα επιτευχθεί εκεχειρία μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ και ότι οι τιμές του πετρελαίου στην παγκόσμια αγορά θα μειωθούν. Την ίδια στιγμή η υπουργός Εργασίας Μπέρμπελ Μπας (SPD) ανακοίνωσε σχέδια για την αυστηροποίηση της εθνικής αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας: «Αυτό είναι ένα ισχυρό εργαλείο, ή πρέπει να γίνει ένα, έτσι ώστε να συνεχίσουμε να έχουμε αρκετά μέσα στη διάθεσή μας για να αποτρέψουμε την ακρίβεια στις αντλίες».

Θα υπάρξει φόρος επί των υπερκερδών;

Σε αντίθεση με τον καγκελάριο Μερτς, ο υπουργός Οικονομικών Λαρς Κλίνγκμπαϊλ (SPD) χαιρέτισε την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) να εξετάσει την πιθανότητα ενός λεγόμενου φόρου επί των υπερκερδών για τις πετρελαϊκές εταιρείες.

«Η αρχή πίσω από αυτή την απόφαση είναι σαφής: τα υπερβολικά κέρδη της κρίσης θα πρέπει να αφαιρούνται και να επιστρέφονται στους καταναλωτές», δήλωσε ο Κλίνγκμπαϊλ. Ο Βαυαρός πρωθυπουργός και ηγέτης της CSU, Μάρκους Ζέντερ, θέλει επίσης να κάνει τη Γερμανία λιγότερο εξαρτημένη από τις εισαγωγές ενέργειας. Κατά την άποψή του, αυτό αφορά εξίσου τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας από την αιολική και την ηλιακή ενέργεια, καθώς και τα ορυκτά καύσιμα: «Επομένως, η παραγωγή φυσικού αερίου από τα εγχώρια αποθέματα θα πρέπει επίσης να αυξηθεί», απαίτησε ο Ζέντερ.

Ο φόρος εισοδήματος θα μειωθεί το 2027

Στη διήμερη συνεδρίαση της επιτροπής συνασπισμού, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση συμφώνησε επίσης να παράσχει φορολογικές ελαφρύνσεις για τις ομάδες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος από τον Ιανουάριο του 2027. Επιπλέον, πρέπει να αποφευχθεί η αύξηση του κόστους ασφάλισης υγείας. Οι ειδικοί σε διάφορες επιτροπές αναρωτιούνται πώς θα επιτευχθούν όλα αυτά τις επόμενες εβδομάδες και μήνες, όταν η κυβέρνηση έχει ήδη επιδείξει μια μεγάλη δυστοκία στη λήψη αποφάσεων.

Η κυβέρνηση σχεδιάζει επίσης να εφαρμόσει σημαντικές αλλαγές στις συντάξεις αργότερα φέτος. Το σχέδιο είναι η ενίσχυση των ιδιωτικών συνταξιοδοτικών συστημάτων μέσω κυβερνητικών κινήτρων και επενδύσεων στο χρηματιστήριο. Ο καγκελάριος Μερτς ελπίζει ότι οι πολυάριθμες μεταρρυθμίσεις θα έχουν και θετικό ψυχολογικό αντίκτυπο: «Τελικά, ο στόχος πρέπει να είναι η ενίσχυση της εμπιστοσύνης των ανθρώπων στη λειτουργία της χώρας μας και η αποκατάστασή της εκεί που έχει χαθεί».

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