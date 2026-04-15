Μπέσεντ: Σχέδιο επαναφοράς των δασμών Τραμπ μέσω Άρθρου 301

Οι δασμοί που συνδέονται με τον Ντόναλντ Τραμπ ενδέχεται να επανέλθουν στα προηγούμενα επίπεδα έως τον Ιούλιο, παρά την πρόσφατη απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου που ακύρωσε μέρος της πολιτικής τους. Αυτό ανέφερε ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, σύμφωνα με το Bloomberg.

Μιλώντας σε εκδήλωση της Wall Street Journal στην Ουάσινγκτον, ο Μπέσεντ σημείωσε ότι, αν και η κυβέρνηση υπέστη νομική ήττα στο Ανώτατο Δικαστήριο, σχεδιάζει να αξιοποιήσει το Άρθρο 301 του εμπορικού νόμου. Μέσω αυτής της διαδικασίας, μπορούν να ξεκινήσουν νέες έρευνες για εμπορικές πρακτικές άλλων χωρών, ανοίγοντας τον δρόμο για επαναφορά των δασμών στα προηγούμενα επίπεδα μέχρι τις αρχές Ιουλίου.

Το Άρθρο 301 επιτρέπει στην αμερικανική κυβέρνηση, και ιδιαίτερα στον Εμπορικό Αντιπρόσωπο των ΗΠΑ, να λαμβάνει μέτρα απέναντι σε πρακτικές που θεωρούνται αθέμιτες στο διεθνές εμπόριο.