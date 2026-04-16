Το Ιράν έχει έναν επείγοντα λόγο να διαπραγματευτεί: Την κατεστραμμένη του οικονομία

Οι Ιρανοί ηγέτες έχουν παρουσιάσει την τρέχουσα κατάπαυση του πυρός ως νίκη απέναντι σε μια συντριπτική επίθεση από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Όμως τώρα αντιμετωπίζουν μια τεράστια πρόκληση ανοικοδόμησης μετά τον πόλεμο, που τους ασκεί πίεση να διαπραγματευτούν για άρση των κυρώσεων.

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ έπληξαν τουλάχιστον 17.000 στόχους σε πέντε εβδομάδες πολέμου, συμπεριλαμβανομένων εργοστασίων, σιδηροδρομικών, οδικών και λιμενικών υποδομών, κυβερνητικών κτιρίων και στρατιωτικών εγκαταστάσεων. Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης εκτίμησαν το κόστος ανοικοδόμησης στα 270 δισεκατομμύρια δολάρια, αν και αναλυτές δήλωσαν ότι είναι ακόμη νωρίς για εκτίμηση, καθώς οι επιπτώσεις των ζημιών διαχέονται στην οικονομία.

Η ανοικοδόμηση, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, θα είναι περίπλοκη λόγω της αλληλεξάρτησης των ζημιών που προκλήθηκαν από επιθέσεις οι οποίες στόχευαν να καθυστερήσουν την ανάκαμψη της χώρας. Η αεροπορική εκστρατεία δεν έπληξε μόνο τις υποδομές, αλλά και τις εγκαταστάσεις που παράγουν υλικά όπως ο χάλυβας—απαραίτητος για την επισκευή τους—καθώς και δραστηριότητες όπως τα πετροχημικά που φέρνουν συνάλλαγμα για να χρηματοδοτηθούν τα έργα.

Οι καταστροφές προστίθενται σε μια οικονομική κρίση που ήταν ήδη τόσο σοβαρή ώστε προκάλεσε μαζικές διαδηλώσεις που συγκλόνισαν τη χώρα γύρω από την Πρωτοχρονιά. Ενώ ο έλεγχος του Ιράν στα Στενά του Ορμούζ και η δυνατότητά του να πλήττει στόχους στον Κόλπο του δίνουν διαπραγματευτική ισχύ με τις ΗΠΑ, το μέγεθος της απαιτούμενης ανοικοδόμησης περιορίζει τα περιθώρια ελιγμών του.

«Στο εσωτερικό του Ιράν υπάρχει έντονη ανησυχία για την επερχόμενη οικονομική καταστροφή, αν η Ουάσινγκτον δεν προσφέρει άρση κυρώσεων που θα ανοίξει προοπτικές οικονομικής ανάκαμψης», δήλωσε η Burcu Ozcelik, ανώτερη ερευνήτρια στο ινστιτούτο Royal United Services Institute στο Λονδίνο. «Χωρίς προοπτική οικονομικής ανάκαμψης, η επιβίωση του καθεστώτος πέρα από το βραχυπρόθεσμο διάστημα θα δεχθεί διαρκή δομική και λαϊκή πίεση».

Ο πρώτος γύρος συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στο Ισλαμαμπάντ κατέληξε σε αδιέξοδο. Ωστόσο, και οι δύο πλευρές έχουν δείξει ότι υπάρχει περιθώριο συμβιβασμού, ακόμη και στο βασικό ζήτημα του εμπλουτισμού ουρανίου, και αναμένεται νέος γύρος συνομιλιών, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν τις διαπραγματεύσεις.

Κατά τη διάρκεια του πολέμου, το Ιράν εκτόξευσε χιλιάδες πυραύλους και drones προς κράτη του Κόλπου και το Ισραήλ, πολλούς από αυτούς με στόχο οικονομικές υποδομές όπως ενεργειακές εγκαταστάσεις, αεροδρόμια και ξενοδοχεία. Οι επιθέσεις προκάλεσαν διαρκείς ζημιές σε ορισμένες εγκαταστάσεις, αλλά τίποτα συγκρίσιμο με την καταστροφή στο ίδιο το Ιράν.

Το μέγεθος της καταστροφής

«Η αίσθησή μου είναι ότι το μέγεθος της καταστροφής τώρα είναι πολύ χειρότερο από τον πόλεμο Ιράν–Ιράκ», δήλωσε ο Kaveh Ehsani, αναπληρωτής καθηγητής διεθνών σπουδών στο Πανεπιστήμιο DePaul στο Σικάγο.

Έως και ένα εκατομμύριο Ιρανοί και Ιρακινοί σκοτώθηκαν σε εκείνη τη σύγκρουση (1980–1988), ενώ οι πολίτες ζούσαν για χρόνια με δελτίο. Όμως εκείνος ο πόλεμος διεξήχθη κυρίως σε χαρακώματα κοντά στα σύνορα. Αντίθετα, τις τελευταίες εβδομάδες οι ΗΠΑ και το Ισραήλ έριξαν πάνω από 20.000 πυρομαχικά στη χώρα, πολλά στην Τεχεράνη και σε άλλες αστικές περιοχές.

Ισραηλινά αεροσκάφη έπληξαν οκτώ πετροχημικά εργοστάσια στο νοτιοδυτικό Ιράν, μεταξύ αυτών και το Bandar Imam Petrochemical Complex, ένα από τα μεγαλύτερα της χώρας. Οι δύο κύριες χαλυβουργίες του Ιράν—η Mobarakeh Steel Company στο Ισφαχάν και η Khuzestan Steel κοντά στο Αχβάζ—υπέστησαν επίσης ζημιές. Τα πετροχημικά αποτελούν σχεδόν το ήμισυ των μη πετρελαϊκών εξαγωγών του Ιράν (18 δισ. δολάρια το 2023), ενώ ο χάλυβας αποφέρει έως και 7 δισ. ετησίως.

«Οι επιθέσεις δεν είναι τυχαίες», δήλωσε ο Kevan Harris, ειδικός στην οικονομική ανάπτυξη του Ιράν. «Στοχεύουν τμήματα της οικονομίας που φέρνουν συνάλλαγμα και μπορούν να στηρίξουν βασικές ανάγκες».

Μετά τις επιθέσεις, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε: «Αποδομούμε συστηματικά τη μηχανή χρηματοδότησης των Φρουρών της Επανάστασης».

Η ιρανική δικαιοσύνη ανακοίνωσε απαγόρευση όλων των εξαγωγών πετροχημικών προϊόντων, πιθανώς για να εξασφαλιστεί η εγχώρια κατανάλωση και αποθέματα.

Ο αμερικανικός αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών επιβαρύνει περαιτέρω τον προϋπολογισμό. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, κοστίζει περίπου 435 εκατ. δολάρια την ημέρα, εκ των οποίων 276 εκατ. είναι απώλειες εξαγωγών.

Το πετρέλαιο που δεν μπορεί να εξαχθεί θα γεμίσει τις δεξαμενές μέσα σε 2–3 εβδομάδες, αναγκάζοντας το Ιράν να σταματήσει την παραγωγή—κάτι που μπορεί να προκαλέσει ζημιές στα κοιτάσματα και να μειώσει τη μελλοντική παραγωγή.

Το Ισραήλ έπληξε επίσης τη φαρμακευτική εταιρεία Tofigh Daru, που παράγει αναισθητικά και αντικαρκινικά φάρμακα. Επίσης, επλήγη ο ενεργειακός κόμβος Asaluyeh, προκαλώντας διακοπές λειτουργίας.

Οι επιθέσεις σε παραγωγικές εγκαταστάσεις εν μέσω ύφεσης και υποτίμησης νομίσματος θα αυξήσουν την ανεργία, ιδιαίτερα στην εργατική τάξη. Ήδη αναφέρονται ελλείψεις και απώλειες θέσεων εργασίας.

Ένα παράδειγμα: επίθεση σε πετροχημικό εργοστάσιο στη Σιράζ διέκοψε την παραγωγή λιπασμάτων, επηρεάζοντας αγρότες σε όλη τη χώρα, ενώ εργαζόμενοι έχασαν δουλειές λόγω ζημιών στη βιομηχανία χάλυβα.

Έως και 12 εκατομμύρια θέσεις εργασίας—σχεδόν το μισό εργατικό δυναμικό—κινδυνεύουν. Μόνο ο κλάδος του χάλυβα απειλεί πάνω από 5,5 εκατ. θέσεις.

Μετά τον περσινό πόλεμο 12 ημερών, οι αρχές είχαν προλάβει να δημιουργήσουν αποθέματα τροφίμων. Παρά τους βομβαρδισμούς, τα σούπερ μάρκετ παρέμειναν σχετικά ήρεμα.

Το Ιράν έχει αναπτύξει ισχυρή εγχώρια βιομηχανία, αγροτικό τομέα και ενεργειακούς πόρους, που του δίνουν κάποια δυνατότητα ανάκαμψης. Ωστόσο, η ανάκαμψη δυσκολεύεται από προϋπάρχοντα προβλήματα, όπως τραπεζική κρίση, κυρώσεις και κακή διαχείριση, που ήδη είχαν προκαλέσει κοινωνικές αναταραχές.

Η διακοπή του διαδικτύου για έξι εβδομάδες επιδεινώνει την κατάσταση, καθώς επιχειρήσεις δεν μπορούν να επικοινωνήσουν με το εξωτερικό.

Τέλος, ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια είναι η δυσαρέσκεια των πολιτών, πολλοί από τους οποίους έχουν χάσει την ελπίδα και ενδέχεται να εγκαταλείψουν τη χώρα. Η κοινωνική πίεση σίγουρα αυξάνει την ανάγκη του καθεστώτος να πετύχει μία συμφωνία.