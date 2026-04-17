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ΕΕ: Παρουσίασε εφαρμογή επαλήθευσης ηλικίας - Οι χάκερ υποστηρίζουν ότι «σπάει» σε 2 λεπτά
Ειδήσεις
17:16 - 17 Απρ 2026

ΕΕ: Παρουσίασε εφαρμογή επαλήθευσης ηλικίας - Οι χάκερ υποστηρίζουν ότι «σπάει» σε 2 λεπτά

Reporter.gr Newsroom
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Ειδικοί στην κυβερνοασφάλεια δηλώνουν ότι εντόπισαν σοβαρά κενά στην εφαρμογή επαλήθευσης ηλικίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρά τους ισχυρισμούς της Κομισιόν ότι είναι «τεχνικά έτοιμη» αναφέρει το Politico.

Η παρουσίαση της νέας εφαρμογής από την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στις Βρυξέλλες την Τετάρτη, είχε στόχο να προσφέρει ένα εργαλείο ελέγχου ηλικίας στο διαδίκτυο, καθώς αρκετές χώρες προχωρούν σε περιορισμούς για την πρόσβαση ανηλίκων στα social media. «Είναι πλήρως ανοιχτού κώδικα. Ο καθένας μπορεί να ελέγξει τον κώδικα», είχε δηλώσει.

Ωστόσο, λίγες ώρες μετά τη δημοσιοποίηση του κώδικα στην πλατφόρμα GitHub, ειδικοί σε θέματα ασφάλειας και προστασίας προσωπικών δεδομένων εντόπισαν σημαντικά προβλήματα στον σχεδιασμό της εφαρμογής.

Η υπόθεση εξελίσσεται σε επικοινωνιακό πλήγμα για τις Βρυξέλλες, αναδεικνύοντας παράλληλα βαθύτερες διαφωνίες μεταξύ υπερασπιστών της ιδιωτικότητας, οργανώσεων για τα δικαιώματα των παιδιών, τεχνολογικών εταιρειών και πολιτικών σχετικά με το πώς πρέπει να προστατεύονται οι ανήλικοι στο διαδίκτυο.

Ο σύμβουλος κυβερνοασφάλειας Πολ Μουρ αποκάλυψε ότι η εφαρμογή αποθηκεύει ευαίσθητα δεδομένα στη συσκευή του χρήστη χωρίς επαρκή προστασία, υποστηρίζοντας ότι κατάφερε να την παραβιάσει σε λιγότερο από δύο λεπτά. Αντίστοιχα, ο Γάλλος ethical hacker Μπατίστ Ρομπέρ επιβεβαίωσε τις αδυναμίες, τονίζοντας ότι είναι δυνατή η παράκαμψη των βιομετρικών μηχανισμών, όπως το PIN ή το Touch ID.

Ο ερευνητής κρυπτογραφίας Ολιβιέ Μπλαζί επισήμανε χαρακτηριστικά ότι ακόμη και αν ένας χρήστης αποδείξει ότι είναι άνω των 18 ετών, κάποιος άλλος μπορεί να χρησιμοποιήσει τη συσκευή του και να εκμεταλλευτεί την εφαρμογή για να παρακάμψει τους περιορισμούς.

Παρά τις επικρίσεις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιμένει ότι η εφαρμογή είναι «τεχνικά έτοιμη», με την εκπρόσωπο Πόλα Πίνιο να δηλώνει ότι μπορεί να βελτιωθεί περαιτέρω. Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος για ψηφιακά θέματα Τόμας Ρενιέ διευκρίνισε ότι, αν και παρουσιάστηκε ως τελική, πρόκειται ουσιαστικά για δοκιμαστική έκδοση και ότι ο κώδικας θα συνεχίσει να εξελίσσεται.

Η Κομισιόν υποστήριξε επίσης ότι τα προβλήματα εντοπίστηκαν σε παλαιότερη δοκιμαστική έκδοση και ότι έχουν ήδη διορθωθεί. Ωστόσο, ειδικοί όπως οι Μουρ και Μπλαζί επιμένουν ότι οι δοκιμές τους έγιναν στην πιο πρόσφατη διαθέσιμη έκδοση.

Παράλληλα, ειδικοί εκφράζουν ανησυχίες ότι μια βιαστική κυκλοφορία θα μπορούσε να πλήξει την εμπιστοσύνη σε μελλοντικά εργαλεία ψηφιακής ταυτότητας, ενώ ζητούν μεγαλύτερη διαφάνεια, όπως η δημοσιοποίηση αξιολογήσεων ασφάλειας πριν από την επίσημη διάθεση.

Η αντιπαράθεση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση και αρκετά κράτη-μέλη επιχειρούν να θεσπίσουν μηχανισμούς επαλήθευσης ηλικίας, με στόχο την προστασία των ανηλίκων από περιεχόμενο όπως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και οι ιστοσελίδες πορνογραφικού περιεχομένου.

Ωστόσο, επικριτές επισημαίνουν ότι η σχετική τεχνολογία δεν είναι ακόμη ώριμη, ενώ τονίζουν ότι μπορεί εύκολα να παρακαμφθεί, για παράδειγμα μέσω VPN.

Το ζήτημα συζητήθηκε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με πρωτοβουλία του προέδρου της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, σε τηλεδιάσκεψη ηγετών. Στη συζήτηση συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η Τζόρτζια Μελόνι, ο Πέδρο Σάντσεθ και ο Φρίντριχ Μερτς.

Την ίδια ώρα, πολιτικοί εκφράζουν έντονες επιφυλάξεις. Η ευρωβουλευτής Μαρκέτα Γκρεγκορόβα έκανε λόγο για διαδικασία που επιταχύνεται λόγω πολιτικών πιέσεων, ενώ η Γερμανίδα ευρωβουλευτής Μπίργκιτ Σίπελ χαρακτήρισε την εφαρμογή «ημιτελή λύση». Από την πλευρά του, ο Πολωνός ευρωβουλευτής Πιότρ Μίλερ προειδοποίησε για κινδύνους στην ιδιωτικότητα, κάνοντας λόγο για ενδεχόμενη δημιουργία ενός «διαδικτύου τύπου Κίνας» στην Ευρώπη.

Τελευταία τροποποίηση στις 17/04/2026 - 17:17
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