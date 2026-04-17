ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Κάλλας: Η διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ πρέπει να παραμείνει ελεύθερη και χωρίς οικονομικές επιβαρύνσεις
Ειδήσεις
17:38 - 17 Απρ 2026

Κάλλας: Η διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ πρέπει να παραμείνει ελεύθερη και χωρίς οικονομικές επιβαρύνσεις

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ πρέπει να παραμείνει ελεύθερη και χωρίς οικονομικές επιβαρύνσεις, υπογράμμισε νωρίτερα σήμερα (17/4) η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλλας, επισημαίνοντας ότι αυτό επιτάσσει το διεθνές δίκαιο για τις θαλάσσιες οδούς.

Πιο συγκεκριμένα, σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, η Κάλλας ανέφερε ότι οι ευρωπαίοι ηγέτες επανέλαβαν την ανάγκη για επαναλειτουργία του Στενού, στο πλαίσιο τηλεδιάσκεψης στην οποία συμμετείχε, υπό τη συμπροεδρία του προέδρου της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν και του πρωθυπουργού της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ. Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρέθηκε η προετοιμασία αποστολής για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην περιοχή, όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες.

Η ίδια προειδοποίησε ότι ενδεχόμενη επιβολή τελών διέλευσης από το Ιράν θα δημιουργούσε ένα επικίνδυνο προηγούμενο για τη διεθνή ναυσιπλοΐα και κάλεσε την Τεχεράνη να εγκαταλείψει κάθε σχετικό σχεδιασμό. Παράλληλα, τόνισε ότι η Ευρώπη είναι έτοιμη να συμβάλει ενεργά στην αποκατάσταση της ελεύθερης ροής ενέργειας και εμπορίου, μόλις υπάρξει κατάπαυση του πυρός.

Αναφερόμενη στα διαθέσιμα μέσα, σημείωσε ότι η ευρωπαϊκή ναυτική αποστολή «Ασπίδες», που ήδη επιχειρεί στην Ερυθρά Θάλασσα, μπορεί να ενισχυθεί άμεσα ώστε να καλύψει και την προστασία της ναυσιπλοΐας στην ευρύτερη περιοχή, αποτελώντας μια γρήγορη λύση για την παροχή υποστήριξης.

Τελευταία τροποποίηση στις 17/04/2026 - 17:40
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΔΑΑ: Η διαδικασία για την ΑΜΚ έως €14,5 εκατ. στο πλαίσιο της Επανεπένδυσης Μερίσματος
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΔΑΑ: Η διαδικασία για την ΑΜΚ έως €14,5 εκατ. στο πλαίσιο της Επανεπένδυσης Μερίσματος

Σεισμός 3,8 ρίχτερ σε θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του Λασιθίου
Ειδήσεις

Σεισμός 3,8 ρίχτερ σε θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του Λασιθίου

ΕΕ: Παρουσίασε εφαρμογή επαλήθευσης ηλικίας - Οι χάκερ υποστηρίζουν ότι «σπάει» σε 2 λεπτά
Ειδήσεις

ΕΕ: Παρουσίασε εφαρμογή επαλήθευσης ηλικίας - Οι χάκερ υποστηρίζουν ότι «σπάει» σε 2 λεπτά

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

«Το Ιράν θα πληρώσει το τίμημα»: Νέα προειδοποίηση Τραμπ μετά τα χτυπήματα των Χούθι
Ειδήσεις

«Το Ιράν θα πληρώσει το τίμημα»: Νέα προειδοποίηση Τραμπ μετά τα χτυπήματα των Χούθι

Ρούμπιο προς Ιράν: Το τίμημα θα γίνεται βαρύτερο κάθε βράδυ μέχρι να υπάρξει συμφωνία
Ειδήσεις

Ρούμπιο προς Ιράν: Το τίμημα θα γίνεται βαρύτερο κάθε βράδυ μέχρι να υπάρξει συμφωνία

ΚΥΣΕΑ: Εγκρίθηκαν τα εξοπλιστικά – Δένδιας: Μετατρέπουμε τις Ένοπλες Δυνάμεις σε μία σύγχρονη μηχανή
Πολιτική

ΚΥΣΕΑ: Εγκρίθηκαν τα εξοπλιστικά – Δένδιας: Μετατρέπουμε τις Ένοπλες Δυνάμεις σε μία σύγχρονη μηχανή

«Φλέγεται» η Μέση Ανατολή: Στο στόχαστρο των ΗΠΑ οι υποδομές – Ιρανικά πλήγματα σε πλοία
Ειδήσεις

«Φλέγεται» η Μέση Ανατολή: Στο στόχαστρο των ΗΠΑ οι υποδομές – Ιρανικά πλήγματα σε πλοία  

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
23/07/2026 - 18:59

Αποστολάκη: Τρία χρόνια μετά τα Τέμπη, το ETCS δεν λειτουργεί στους ελληνικούς σιδηροδρόμους

Ειδήσεις
23/07/2026 - 18:45

Μπέρναμ (Βρετανία): Ανακοίνωσε μείωση φόρου 20% για παμπ και συναυλιακούς χώρους

Ανακοινώσεις
23/07/2026 - 18:30

Alter Ego Media: Στις 27 Ιουλίου ξεκινάει η διαπραγμάτευση 226.560 νέων μετοχών

Ανακοινώσεις
23/07/2026 - 18:15

CNL Capital: Έκδοση ΚΟΔ €265.000 - Καλύφθηκε μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης

Ειδήσεις
23/07/2026 - 17:52

ΗΠΑ: Απρόσμενη υποχώρηση στις αιτήσεις για επίδομα ανεργίας

Ειδήσεις
23/07/2026 - 17:52

Τραμπ: Η πυρηνική συμφωνία με το Ριάντ θα προχωρήσει μόνο αν ενταχθεί στις Συμφωνίες του Αβραάμ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
23/07/2026 - 17:42

Tο XPENG L03 σχεδιάστηκε ώστε να προσφέρει δύο διαφορετικές προσεγγίσεις στην ηλεκτροκίνηση

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
23/07/2026 - 17:39

Εκστρατεία ενημέρωσης της υπηρεσίας ΟΔ.Υ.Σ.Ε.ΑΣ για την οδική ασφάλεια

Ειδήσεις
23/07/2026 - 17:34

Παγκόσμια Τράπεζα: Το κόστος αποκατάστασης από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα ενδέχεται να ξεπεράσει τα 50 δισ.

Επιχειρήσεις
23/07/2026 - 17:32

INTERWOOD – ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ: Νέο έργο €900 χιλ. στο Δικαστικό Μέγαρο Πειραιά μέσω της θυγατρικής ELTOP

Ανακοινώσεις
23/07/2026 - 17:25

Διορθωτική ανακοίνωση STOXX για Ελλάδα: Κανονικά οι αναμενόμενες εισροές κεφαλαίων

Ειδήσεις
23/07/2026 - 17:13

Προφυλακιστέος ο 60χρονος για την επίθεση με μαχαίρι σε Αμερικανούς τουρίστες στην Ακρόπολη

Οικονομία
23/07/2026 - 17:11

Υπουργείο Ανάπτυξης: Φοροαπαλλαγές άνω των 134 εκατ. ευρώ για 90 επενδυτικά σχέδια

Χρηματιστήρια
23/07/2026 - 17:01

Συναγερμός στις αγορές: Το πετρέλαιο εκτοξεύεται στα $100 και βυθίζει τη Wall Street

Σχόλια Αγοράς
23/07/2026 - 17:00

ΧΑ: «Ασανσέρ» η συνεδρίαση λόγω STOXX – Περιορίστηκαν στο 2,02% οι απώλειες μετά τις διευκρινίσεις

Magazino
23/07/2026 - 16:54

«ΟΔΥΣΣΕΙΑ»: Περισσότερα από 127.000 εισιτήρια στα Village Cinemas

Business Facts
23/07/2026 - 16:52

Ποιες είναι οι ακριβότερες μεταγραφές Ελλήνων ποδοσφαιριστών στην ιστορία

Ειδήσεις
23/07/2026 - 16:40

Συναγερμός στον Άρειο Πάγο από πυκνούς καπνούς – Στο σημείο η Πυροσβεστική

Ειδήσεις
23/07/2026 - 16:29

Λαγκάρντ: Καμπανάκι για ενέργεια και πληθωρισμό – Ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για τα επιτόκια

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
23/07/2026 - 16:18

ΔΕΗ Fiber: Επεκτείνεται σε 15 νέες περιοχές σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Magazino
23/07/2026 - 16:10

Στην Άρσεναλ ο Τζόλης με το ποσό-ρεκόρ για Έλληνα ποδοσφαιριστή των 40 εκατ. ευρώ

Ειδήσεις
23/07/2026 - 16:08

«Το Ιράν θα πληρώσει το τίμημα»: Νέα προειδοποίηση Τραμπ μετά τα χτυπήματα των Χούθι

Ειδήσεις
23/07/2026 - 16:06

Κάλας προς Τουρκία: Να απέχει από μονομερείς ενέργειες – Σεβασμός στα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών-μελών

Επιχειρήσεις
23/07/2026 - 15:51

Κορκίδης (ΕΒΕΠ): Ζητά μόνιμες μεταρρυθμίσεις που θα μειώσουν το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων

Φορολογία
23/07/2026 - 15:50

Πόθεν Έσχες: 8.650 υπόχρεοι δεν υπέβαλαν δήλωση ή κατέθεσαν «λευκή»

Ειδήσεις
23/07/2026 - 15:42

EKT: Αμετάβλητα τα επιτόκια - Η αβεβαιότητα παραμένει υψηλή

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
23/07/2026 - 15:31

«Πράξη Πρώτη»: Μια πρωτοβουλία στο πλαίσιο της Εταιρικής Υπευθυνότητας EQUALL της Πειραιώς για τη νέα ελληνική δραματουργία

Επιχειρήσεις
23/07/2026 - 15:31

Ο Σταύρος Ντογιάκος αναλαμβάνει Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της AstraZeneca Ελλάδας & Κύπρου

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
23/07/2026 - 15:25

Αποκλειστική συνέντευξη του Λάζαρου Ρότα στο “Off The Record” του PS Blog (vid.)

Ειδήσεις
23/07/2026 - 15:17

Κομισιόν: Πρόστιμα 890 εκατ. ευρώ στη Google για παραβίαση των κανόνων της ΕΕ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ