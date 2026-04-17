Κάλλας: Η διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ πρέπει να παραμείνει ελεύθερη και χωρίς οικονομικές επιβαρύνσεις

Η διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ πρέπει να παραμείνει ελεύθερη και χωρίς οικονομικές επιβαρύνσεις, υπογράμμισε νωρίτερα σήμερα (17/4) η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλλας, επισημαίνοντας ότι αυτό επιτάσσει το διεθνές δίκαιο για τις θαλάσσιες οδούς.

Πιο συγκεκριμένα, σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, η Κάλλας ανέφερε ότι οι ευρωπαίοι ηγέτες επανέλαβαν την ανάγκη για επαναλειτουργία του Στενού, στο πλαίσιο τηλεδιάσκεψης στην οποία συμμετείχε, υπό τη συμπροεδρία του προέδρου της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν και του πρωθυπουργού της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ. Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρέθηκε η προετοιμασία αποστολής για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην περιοχή, όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες.

Η ίδια προειδοποίησε ότι ενδεχόμενη επιβολή τελών διέλευσης από το Ιράν θα δημιουργούσε ένα επικίνδυνο προηγούμενο για τη διεθνή ναυσιπλοΐα και κάλεσε την Τεχεράνη να εγκαταλείψει κάθε σχετικό σχεδιασμό. Παράλληλα, τόνισε ότι η Ευρώπη είναι έτοιμη να συμβάλει ενεργά στην αποκατάσταση της ελεύθερης ροής ενέργειας και εμπορίου, μόλις υπάρξει κατάπαυση του πυρός.

Αναφερόμενη στα διαθέσιμα μέσα, σημείωσε ότι η ευρωπαϊκή ναυτική αποστολή «Ασπίδες», που ήδη επιχειρεί στην Ερυθρά Θάλασσα, μπορεί να ενισχυθεί άμεσα ώστε να καλύψει και την προστασία της ναυσιπλοΐας στην ευρύτερη περιοχή, αποτελώντας μια γρήγορη λύση για την παροχή υποστήριξης.