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UNICEF: Κατήγγειλε ότι δύο οδηγοί ανθρωπιστικής βοήθειας σκοτώθηκαν στη Γάζα από ισραηλινά πυρά
Ειδήσεις
10:51 - 18 Απρ 2026

UNICEF: Κατήγγειλε ότι δύο οδηγοί ανθρωπιστικής βοήθειας σκοτώθηκαν στη Γάζα από ισραηλινά πυρά

Reporter.gr Newsroom
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Η UNICEF κατήγγειλε ότι δύο οδηγοί βυτιοφόρων, οι οποίοι είχαν προσληφθεί για τη μεταφορά πόσιμου νερού σε οικογένειες στη Λωρίδα της Γάζας, σκοτώθηκαν από πυρά των ισραηλινών δυνάμεων.      

Αναλυτικά, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (17/4), κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης αποστολής μεταφοράς νερού προς εγκαταστάσεις στην περιοχή Μανσούρα, στο βόρειο τμήμα, από όπου γίνεται η διανομή προς την Πόλη της Γάζας. Από τα ίδια πυρά τραυματίστηκαν ακόμη δύο άτομα.

Η οργάνωση γνωστοποίησε ότι προχώρησε σε αναστολή των δραστηριοτήτων της στη συγκεκριμένη περιοχή και κάλεσε τις ισραηλινές αρχές να διερευνήσουν το συμβάν. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι εργαζόμενοι σε ανθρωπιστικές αποστολές, οι άμαχοι και οι κρίσιμες υποδομές ύδρευσης οφείλουν να προστατεύονται, σύμφωνα με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο.

Το πρακτορείο Reuters ανέφερε ότι απηύθυνε αίτημα για σχόλιο στην πρεσβεία του Ισραήλ στην Ουάσινγκτον, χωρίς ωστόσο να λάβει απάντηση.

Υπενθυμίζεται ότι η εκεχειρία που συμφωνήθηκε τον Οκτώβριο έθεσε τέλος σε δύο χρόνια συγκρούσεων στη Λωρίδα της Γάζας. Σήμερα, ο ισραηλινός στρατός ελέγχει μια εκτεταμένη, κατεστραμμένη ζώνη που καλύπτει πάνω από το ήμισυ της περιοχής, ενώ η Χαμάς διατηρεί τον έλεγχο στο υπόλοιπο τμήμα.

Σημειώνεται ότι από τις 10 Οκτωβρίου 2025, όταν τέθηκε σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός, περισσότεροι από 750 Παλαιστίνιοι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ στο ίδιο διάστημα έχουν σκοτωθεί πέντε Ισραηλινοί στρατιώτες. Η Χαμάς και το Ισραήλ αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις της συμφωνίας εκεχειρίας.

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