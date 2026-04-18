Συνεχίζεται το «σφυροκόπημα» της Ρωσίας στην Οδησσό - Χιλιάδες πολίτες χωρίς ρεύμα στην Ουκρανία

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Νυχτερινές ρωσικές επιθέσεις προκάλεσαν σημαντικές ζημιές σε λιμενικές εγκαταστάσεις στην περιοχή της Οδησσού, στη νότια Ουκρανία, ενώ στο βόρειο τμήμα της χώρας περίπου 380.000 καταναλωτές έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, σύμφωνα με επίσημες αναφορές.

Όπως δήλωσε μέσω Telegram ο περιφερειακός κυβερνήτης της Οδησσού, Όλεγκ Κίπερ, μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν αποθήκες αγροτικών προϊόντων καθώς και διοικητικά κτίρια. Παρά τις ζημιές, δεν αναφέρθηκαν ανθρώπινες απώλειες.

Παράλληλα, ρωσικά πλήγματα στόχευσαν και ενεργειακή υποδομή στην περιοχή του Τσερνίχιβ, στο βόρειο τμήμα της χώρας, σύμφωνα με ανακοίνωση του τοπικού φορέα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, επίσης μέσω Telegram.

Η ουκρανική πολεμική αεροπορία ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας εκτοξεύθηκαν συνολικά 219 ρωσικά drones μεγάλης εμβέλειας.