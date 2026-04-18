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Μπακογιάννη για Λαζαρίδη: Πρέπει να διευκολύνει την κυβέρνηση και να παραιτηθεί
Πολιτική
10:33 - 18 Απρ 2026

Μπακογιάννη για Λαζαρίδη: Πρέπει να διευκολύνει την κυβέρνηση και να παραιτηθεί

Reporter.gr Newsroom
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Η Ντόρα Μπακογιάννη τοποθετήθηκε σήμερα (18/4) σχετικά με την υπόθεση του πτυχίου του Μακάριου Λαζαρίδη, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για μια ιδιαίτερα αρνητική εξέλιξη για το κόμμα. Όπως ανέφερε, η υπόθεση έχει πολιτικό κόστος και έχει επίσης προκαλέσει δυσφορία τόσο στην Κοινοβουλευτική Ομάδα, όσο και συνολικά στη Νέα Δημοκρατία. Παράλληλα, τόνισε ότι αυτό που συνέβη ήταν σαφές ότι ήταν παράτυπο, γεγονός που το αποδέχονται σήμερα όλοι.

Πιο αναλυτικά, σε συνέντευξή της στο MEGA, η κ. Μπακογιάννη άσκησε κριτική στον τρόπο με τον οποίο ο ίδιος ο βουλευτής διαχειρίστηκε το ζήτημα, εκφράζοντας την άποψη ότι δεν ενήργησε με τον πιο ορθό τρόπο για την προσωπική του εικόνα.

Η ίδια υπογράμμισε τη σημασία της θεσμικής ευθύνης, σημειώνοντας ότι με τον τρόπο που εξελίχθηκαν τα πράγματα ο ίδιος θα έπρεπε να διευκολύνει την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό.

Αναφερόμενη στο ενδεχόμενο παραίτησης, εξέφρασε την πεποίθηση ότι αυτή θα αποτελούσε την ενδεδειγμένη κίνηση, προκειμένου να εκτονωθεί η κατάσταση, επισημαίνοντας ότι η αλλοίωση του μηνύματος της αξιοκρατίας συνιστά σοβαρό λάθος.

Την ίδια στιγμή, η κ. Μπακογιάννη σχολίασε και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, δηλώνοντας ανακουφισμένη για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ. Όπως ανέφερε, η προοπτική εξάντλησης των αποθεμάτων κηροζίνης μέσα σε λίγες εβδομάδες προκαλεί έντονη ανησυχία, ιδίως για μια χώρα όπως η Ελλάδα, όπου οι αερομεταφορές διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στον τουρισμό. Εξέφρασε, τέλος, την ελπίδα ότι η κατάσταση θα ομαλοποιηθεί και θα υπάρξει επιστροφή σε μια απαραίτητη κανονικότητα.

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