Μπακογιάννη για Λαζαρίδη: Πρέπει να διευκολύνει την κυβέρνηση και να παραιτηθεί

Πιο αναλυτικά, σε συνέντευξή της στο MEGA, η κ. Μπακογιάννη άσκησε κριτική στον τρόπο με τον οποίο ο ίδιος ο βουλευτής διαχειρίστηκε το ζήτημα, εκφράζοντας την άποψη ότι δεν ενήργησε με τον πιο ορθό τρόπο για την προσωπική του εικόνα.
Η ίδια υπογράμμισε τη σημασία της θεσμικής ευθύνης, σημειώνοντας ότι με τον τρόπο που εξελίχθηκαν τα πράγματα ο ίδιος θα έπρεπε να διευκολύνει την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό.
Αναφερόμενη στο ενδεχόμενο παραίτησης, εξέφρασε την πεποίθηση ότι αυτή θα αποτελούσε την ενδεδειγμένη κίνηση, προκειμένου να εκτονωθεί η κατάσταση, επισημαίνοντας ότι η αλλοίωση του μηνύματος της αξιοκρατίας συνιστά σοβαρό λάθος.
Την ίδια στιγμή, η κ. Μπακογιάννη σχολίασε και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, δηλώνοντας ανακουφισμένη για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ. Όπως ανέφερε, η προοπτική εξάντλησης των αποθεμάτων κηροζίνης μέσα σε λίγες εβδομάδες προκαλεί έντονη ανησυχία, ιδίως για μια χώρα όπως η Ελλάδα, όπου οι αερομεταφορές διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στον τουρισμό. Εξέφρασε, τέλος, την ελπίδα ότι η κατάσταση θα ομαλοποιηθεί και θα υπάρξει επιστροφή σε μια απαραίτητη κανονικότητα.
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