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Ήπια πτώση στη Wall Street – Ρυθμιστής των αγορών η Μέση Ανατολή
Χρηματιστήρια
16:42 - 20 Απρ 2026

Ήπια πτώση στη Wall Street – Ρυθμιστής των αγορών η Μέση Ανατολή

Reporter.gr Newsroom
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Οι μετοχές της Wall Street υποχωρούν ελαφρώς τη Δευτέρα (20/4), καθώς οι εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν κλιμακώθηκαν το Σαββατοκύριακο με την κατάσχεση ενός φορτηγού πλοίου υπό ιρανική σημαία.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Dow σημείωσε ήπια άνοδο 0,03% στις 49.462,20 μονάδες, ο S&P 500 υποχωρεί κατά 0,13% στις 7.116,55 μονάδες και ο Nasdaq χάνει 0,21% στις 24.406,06 μονάδες.

Ωστόσο, οι απώλειες στις αγορές μετοχών παρέμειναν περιορισμένες, καθώς οι επενδυτές δυσκολεύονται να αποτιμήσουν ένα ακραίο σενάριο για τον πόλεμο, ειδικά μετά την ανάκαμψη των μετοχών από επίπεδα κοντά σε διόρθωση προς νέα ιστορικά υψηλά.

«Η ειδησεογραφία από τη Μέση Ανατολή ήταν συνολικά αρνητική το Σαββατοκύριακο, αλλά (όπως και το προηγούμενο) η συνολική πορεία φαίνεται να κατευθύνεται προς αποκλιμάκωση», έγραψε ο Adam Crisafulli της Vital Knowledge.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Κυριακή ότι οι ΗΠΑ πυροβόλησαν και κατέσχεσαν ένα φορτηγό πλοίο υπό ιρανική σημαία στον Κόλπο του Ομάν. Αυτό συνέβη μετά την άρνηση του Ιράν να συμμετάσχει σε νέο γύρο ειρηνευτικών συνομιλιών στο Πακιστάν που είχε προγραμματιστεί από τις ΗΠΑ.

Το ιρανικό πλοίο «βρίσκεται υπό κυρώσεις του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ λόγω προηγούμενης παράνομης δραστηριότητας. Έχουμε πλήρη έλεγχο του πλοίου και εξετάζουμε το φορτίο του», ανέφερε ο Trump σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Ο Τραμπ απείλησε επίσης να καταστρέψει όλες τις μονάδες παραγωγής ενέργειας και τις γέφυρες στο Ιράν, εάν η χώρα δεν συμφωνήσει σε συμφωνία με τις ΗΠΑ. Η εκεχειρία μεταξύ των δύο χωρών λήγει αυτή την εβδομάδα.

Η Wall Street προέρχεται από μια ανοδική εβδομάδα, με τον S&P 500 και τον Nasdaq Composite να φτάνουν σε ιστορικά υψηλά μετά από εκεχειρία μεταξύ Ιράν και Λιβάνου. Τότε, το Ιράν είχε δηλώσει ότι τα Στενά του Ορμούζ άνοιξαν ξανά, όμως μέχρι το Σάββατο η ναυσιπλοΐα σε αυτή τη ζωτικής σημασίας θαλάσσια οδό είχε περιοριστεί εκ νέου, με τα κρατικά μέσα να αναφέρουν ότι οι ΗΠΑ «δεν τήρησαν τις υποχρεώσεις τους».

Συγκεκριμένα, ο S&P 500 κατέγραψε άνοδο 4,5%, ενώ ο Nasdaq Composite σημείωσε άνοδο περίπου 7%. Ο τελευταίος κατέγραψε επίσης την Παρασκευή τη 13η συνεχόμενη ανοδική συνεδρίαση, επίδοση που είχε να εμφανιστεί από το 1992.

«Μετά από 13 συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις του Nasdaq λόγω προσδοκιών για συμφωνία, κλείσαμε την εβδομάδα σε υπεραγορασμένα επίπεδα βραχυπρόθεσμα. Και τώρα η κατάσταση με το Ιράν έχει γίνει ακόμη πιο περίπλοκη και αβέβαιη ως προς το πότε θα λήξει η σύγκρουση και πότε θα ανοίξουν πλήρως τα Στενά χωρίς φόβο επίθεσης», δήλωσε ο Peter Boockvar, επικεφαλής επενδύσεων της OnePoint BFG Wealth Partners.

«Το μόνο ερώτημα για τη συνεδρίαση της Δευτέρας, εφόσον δεν αλλάξουν ξανά τα δεδομένα, είναι το μέγεθος της διόρθωσης της αγοράς», πρόσθεσε.

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