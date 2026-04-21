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Νέες κυρώσεις των ΗΠΑ κατά δικτύων εξοπλισμού του Ιράν εν μέσω διπλωματικού αδιεξόδου
Ειδήσεις
21:43 - 21 Απρ 2026

Νέες κυρώσεις των ΗΠΑ κατά δικτύων εξοπλισμού του Ιράν εν μέσω διπλωματικού αδιεξόδου

Reporter.gr Newsroom
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Οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν την Τρίτη (21/4) νέες κυρώσεις σε 14 άτομα και εταιρείες που φέρονται να βοηθούν το Ιράν να αποκτήσει οπλικά συστήματα, την ώρα που η Τεχεράνη επιχειρεί να αναπληρώσει τα αποθέματα βαλλιστικών πυραύλων μετά τις επιθέσεις ΗΠΑ–Ισραήλ, σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών.

Σύμφωνα με το Reuters, οι στόχοι των κυρώσεων, που περιλαμβάνουν επίσης αεροσκάφη, εδρεύουν στο Ιράν, την Turkey και τα United Arab Emirates. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, εμπλέκονται στην προμήθεια ή μεταφορά όπλων και εξαρτημάτων για λογαριασμό της Τεχεράνης.

Οι νέες κυρώσεις έρχονται σε μια περίοδο αυξανόμενης έντασης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, καθώς οι δύο πλευρές βρίσκονται σε αδιέξοδο σχετικά με το αν θα ξεκινήσει δεύτερος γύρος διαπραγματεύσεων. Στόχος των συνομιλιών είναι μια συμφωνία που θα διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία των θαλάσσιων οδών στον Περσικό Κόλπο και θα μπορούσε να οδηγήσει σε τερματισμό της σύγκρουσης ΗΠΑ–Ισραήλ με το Ιράν.

Η εύθραυστη δίμηνη εκεχειρία που ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Donald Trump, αναμένεται να λήξει τις επόμενες ημέρες, με τον ίδιο να δηλώνει ότι είναι έτοιμος να επαναφέρει στρατιωτικές επιχειρήσεις εάν δεν υπάρξει πρόοδος.

«Καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν να αποδυναμώνουν τα αποθέματα βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν, το καθεστώς επιδιώκει να ανασυστήσει την παραγωγική του ικανότητα», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι το Ιράν στρέφεται ολοένα και περισσότερο στη χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών τύπου Shahed (UAVs) για επιθέσεις εναντίον των ΗΠΑ και των συμμάχων τους, συμπεριλαμβανομένων ενεργειακών υποδομών στην ευρύτερη περιοχή.

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