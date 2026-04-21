Τραμπ: Θα καταλήξουμε σε μία σπουδαία συμφωνία με το Ιράν – Αν όχι, θα τους βομβαρδίσουμε

Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία των διαπραγματεύσεων με το Ιράν, δηλώνοντας σήμερα (21/4) σε συνέντευξή του στο CNBC ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε πλεονεκτική θέση και ότι οι συνομιλίες εξελίσσονται ιδιαίτερα θετικά. Όπως εκτίμησε, υπάρχει προοπτική να επιτευχθεί μια σημαντική συμφωνία.

Αναλυτικά, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η Τεχεράνη δεν έχει ουσιαστικά άλλη επιλογή από το να συμμετάσχει στις επερχόμενες συνομιλίες που προγραμματίζονται στο Ισλαμαμπάντ, επισημαίνοντας εκ νέου ότι η Ουάσινγκτον διατηρεί το «πάνω χέρι» στη σύγκρουση. Παράλληλα, σημείωσε πως, εφόσον επιδείξει «λογική», το Ιράν θα μπορούσε να εξελιχθεί σε μια ισχυρή χώρα.

Την ίδια στιγμή, άσκησε δριμεία κριτική στην ιρανική ηγεσία, χαρακτηρίζοντάς την σκληρή, επιθετική και «αιμοδιψή», ενώ τόνισε ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν ακόμη μεγαλύτερη ισχύ.

Αναφερόμενος στη στρατηγικής σημασίας περιοχή των Στενών του Ορμούζ, ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τον πλήρη έλεγχο, απορρίπτοντας τους αντίθετους ισχυρισμούς της Τεχεράνης. Χαρακτήρισε, μάλιστα, τον αποκλεισμό ιρανικών λιμανιών ως μια ιδιαίτερα επιτυχημένη ενέργεια, τονίζοντας ότι η αμερικανική πλευρά διαχειρίζεται την κατάσταση αποτελεσματικά.

Σε ό,τι αφορά την εκεχειρία που λήγει σήμερα, εμφανίστηκε επιφυλακτικός ως προς την παράτασή της, επισημαίνοντας ότι ο χρόνος για διαπραγματεύσεις είναι περιορισμένος. Στο ίδιο πλαίσιο, να σημειωθεί ότι παραμένει ασαφές το χρονοδιάγραμμα άφιξης της αμερικανικής αντιπροσωπείας στο Πακιστάν, ενώ δεν έχει επιβεβαιωθεί η συμμετοχή του Ιράν.

Παρ’ όλα αυτά, η αισιοδοξία του Τραμπ συνοδεύτηκε για μία ακόμη φορά από απειλές, με τον ίδιο να δηλώνει ότι εάν δεν επιτευχθεί η συμφωνία, οι ΗΠΑ θα βομβαρδίσουν και πάλι το Ιράν.

«Περιμένω ότι θα βομβαρδίσουμε, γιατί πιστεύω ότι αυτή είναι η καλύτερη στάση με την οποία μπαίνεις σε διαπραγματεύσεις», ανέφερε στο CNBC. Παράλληλα, τόνισε ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις – τις οποίες χαρακτήρισε ως «απολύτως εντυπωσιακές» – είναι «έτοιμες να δράσουν», ενώ αναφέρθηκε και στις δικές του προσπάθειες ενίσχυσης του στρατού.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhyuqjybj3mx?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τεχεράνη: Θα είμαστε με το χέρι στη σκανδάλη

Την ίδια ώρα, εκπρόσωπος της ιρανικής κυβέρνησης δήλωσε στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA ότι η αντιπροσωπεία του Ιράν θα βρίσκεται με το «χέρι στη σκανδάλη» κατά τη διάρκεια πιθανών διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ και ότι οι αμυντικές δυνάμεις βρίσκονται σε «πλήρη ετοιμότητα».

«Έχουμε μπροστά μας δύο στρατηγικές: η πρώτη είναι η στρατηγική του πολέμου και η δεύτερη είναι η στρατηγική της διπλωματίας», δήλωσε η Φατεμέ Μοχαζερανί, τονίζοντας ότι η Τεχεράνη δεν θα κάνει ούτε τον ελάχιστο συμβιβασμό όσον αφορά τα εθνικά συμφέροντα της χώρας.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhyvu78qybvt?integrationId=eexbs1jkg0kofln}