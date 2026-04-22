Μέχρι την Κυριακή η εκεχειρία ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν - Γκαλιμπάφ: Αδύνατο να ανοίξουν στα Στενά

Η εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Ιράν αναμένεται να παραταθεί έως την προσεχή Κυριακή, σύμφωνα με πληροφορίες που έχει λάβει το Ισραήλ από την αμερικανική πλευρά.

Πιο συγκεκριμένα, αν και ο Ντόναλντ Τραμπ δεν προσδιόρισε δημόσια συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης, στο Ισραήλ εκτιμάται ότι το νέο χρονικό περιθώριο εκτείνεται μέχρι το τέλος της εβδομάδας, έπειτα από σχετική ενημέρωση από τις ΗΠΑ. Η εκτίμηση αυτή συνδέεται και με το χρόνο που απαιτείται για την ανάπτυξη τρίτου αμερικανικού αεροπλανοφόρου στην περιοχή.

Παράλληλα, την Πέμπτη (23/4) ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου αναμένεται να συγκαλέσει νέες συσκέψεις, με στόχο την ολοκλήρωση της προετοιμασίας τόσο σε επίπεδο άμυνας, όσο και επιθετικών επιλογών.

Γκαλιμπάφ: Αδύνατο να ανοίξουν στα Στενά

Την ίδια στιγμή, από την πλευρά του ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου και επικεφαλής διαπραγματευτής, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, υπογράμμισε ότι μια ουσιαστική κατάπαυση του πυρός μπορεί να έχει νόημα μόνο εφόσον δεν υπονομεύεται από τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, τόνισε ότι υπό τις παρούσες συνθήκες, τις οποίες χαρακτήρισε ως «κατάφωρη παραβίαση της εκεχειρίας», δεν είναι εφικτό να ανοίξουν εκ νέου τα Στενά του Ορμούζ.