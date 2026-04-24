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Υπό πίεση οι ευρωαγορές με τις ελπίδες για επίτευξη εκεχειρίας ΗΠΑ-Ιράν να υποχωρούν
Χρηματιστήρια
10:41 - 24 Απρ 2026

Υπό πίεση οι ευρωαγορές με τις ελπίδες για επίτευξη εκεχειρίας ΗΠΑ-Ιράν να υποχωρούν

Reporter.gr Newsroom
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Οι ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές αγορές κινούνται σε αρνητικό έδαφος την Παρασκευή (24/4), καθώς η αβεβαιότητα γύρω από τις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν επιβαρύνει το επενδυτικό κλίμα.      

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχωρεί αυτή την ώρα κατά 0,47% στις 611,31 μονάδες, με τα περισσότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια να κινούνται επίσης σε αρνητικό έδαφος.

Πιο συγκεκριμένα, ο βρετανικός FTSE υποχωρεί κατά 0,45% στις 10,409.19 μονάδες, ενώ υποχώρηση καταγράφει και ο γαλλικός CAC κατά 0,62% στις 8,176.16 μονάδες. Την ίδια ώρα, ηπιότερες απώλειες καταγράφει ο γερμανικός DAX που κινείται οριακά κάτω από το μηδέν στις 24,173.89 μονάδες.

Όσον αφορά τους περιφερειακούς δείκτες τώρα, ο ισπανικός IBEX χάνει 0,80% στις 17,743.57 μονάδες, ενώ ο ΜΙΒ του Μιλάνου υποχωρεί 0,63% στις 47,610.50 μονάδες.

Σημειώνεται ότι η προσοχή των επενδυτών παραμένει στραμμένη στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Χθες Πέμπτη, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους «μη με πιέζετε», όταν ρωτήθηκε για την πιθανότητα μιας μακροπρόθεσμης συμφωνίας με το Ιράν, προσθέτοντας ότι δεν πρόκειται να θέσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τη λήξη του πολέμου.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, έγινε γνωστό ότι αμερικανικές δυνάμεις επιβιβάστηκαν και πραγματοποίησαν έλεγχο σε ακόμη ένα δεξαμενόπλοιο που φέρεται να μετέφερε ιρανικό πετρέλαιο μέσω του Ινδικού Ωκεανού.

Στην Ευρώπη, οι επενδυτές αναμένεται να παρακολουθήσουν ένα νέο «κύμα» εταιρικών αποτελεσμάτων, με τις εταιρείες Eni, Orange, Volvo και Renault να πρόκειται να ενημερώσουν τους μετόχους τους για τις οικονομικές τους επιδόσεις.

Στα οικονομικά στοιχεία της ημέρας περιλαμβάνονται οι λιανικές πωλήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι δείκτες καταναλωτικής εμπιστοσύνης στη Γαλλία, καθώς και ο δείκτης επιχειρηματικού κλίματος Ifo στη Γερμανία.

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